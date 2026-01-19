Hlasité dědictví tichého hodináře. Roger Dubuis slaví 30 let, poctu zakladateli vzdávají dvě novinky

Život Monsieura Rogera Dubuise vypráví příběh celého švýcarského hodinářství druhé poloviny 20. století. Až do roku 2017, kdy výjimečný hodinář zemřel, se bez něj neobešel jediný ročník hodinářského veletrhu tehdy nazývaného SIHH. Ve stánku značky Roger Dubuis, kde se rozlévalo nejdražší šampaňské a novináři i obchodníci si mohli prohlédnout a vyzkoušet ultramoderní, avantgardní hodinky, působil jako z jiného světa.
Monsieur Roger Dubuis, jenž značku v roce 1995 založil, byl vždy oblečený do pečlivě vyžehleného a trošku staromódního klasického obleku. S úsměvem na rtech a pozorným pohledem bystrých světlých očí odpovídal na jakékoliv otázky a nikdy ho nic nevyvedlo z míry. Sestavovat a navrhovat strojky sice přestal už v roce 2003, ale stále ve značce působil jako její tvář a ambasador. A to ambasador nejpovolanější, jenž na rozdíl od mnoha filmových hvězd, automobilových závodníků nebo slavných fotbalistů vždy věděl, o čem mluví a co se za hodinkami brandu nesoucího jeho jméno skrývá.
Zastávka – byť sebekratší – u Rogera Dubuise patřila do každoročního rozvrhu snad všech světových novinářů. Jeho klid a skromnost byly pověstné. Ostatně už v dětství dostal ve skautském oddílu přezdívku „Placide“, francouzsky mírný, vyrovnaný, poklidný. A laika by díky jeho skromnosti při letmém setkání rozhodně nenapadlo, že má možnost podat si ruku s jedním z nejlepších hodinářů světa.
V srpnu značka představila také nekomplikovanou novinku Excalibur Monobalancier Cobalt, která je vyrobena z netradičního a odolného materiálu – slitiny kobaltu a chromu.
Šťastná osmička
Už několik let se výstavní stánek (a to ne na v covidu zaniklém veletrhu SIHH, ale na Watches & Wonders) Roger Dubuis musí obejít bez nenápadné, ale významné přítomnosti zakladatele značky. Přesto v něm jeho odkaz zůstává živý, a to díky hodinkám, jež – byť v ultramoderním designu – v mnoha ohledech navazují na odkaz významného hodináře, který se pro svět mechanických hodinek doslova narodil.
V minulém roce měla značka Roger Dubuis důvod skloňovat jméno svého zakladatele ještě o něco důrazněji. Oslavovala totiž třicet let od svého založení. Roger Dubuis si vždy zakládal na perfektním řemesle i exkluzivitě a ani dnes se to rozhodně nezměnilo. Manufaktura, patřící do skupiny Richemont, vyrobí jen pár tisíc hodinek ročně a ty v limitovaných edicích o několika kusech bývají vyprodány většinou hned během prvního dne veletrhu, někdy skládají movití klienti finanční depozit na švýcarský účet značky ještě dříve, než jsou hodinky na veletrhu vůbec oficiálně představeny.
Značka pracuje s odkazem Monsieura Rogera Dubuise i v natolik zdánlivých drobnostech, jako je právě počet vyrobených kusů. Limitované edice si totiž pohrávají s číslicí osm, ať už je hodinek vyrobeno 8, 28 nebo 88 kusů. Osmička byla totiž šťastné číslo Rogera Dubuise, ostatně stejně jako slavného francouzského couturiéra Christiana Diora, byť se oba muži určitě nikdy nepotkali.
Roger Dubuis se narodil v roce 1938 v malebné švýcarské vesnici Corsier-sur-Vevey poblíž Ženevského jezera. Tu proslavil hlavně americký komik Charlie Chaplin, jenž zde žil v letech 1953–77, kdy už Roger Dubuis působil v Ženevě; úchvatný Chaplinův zámeček Manoir de Ban dnes slouží jako muzeum. Kromě Chaplinova sídla s pečlivě udržovanou zahradou tu mohou turisté narazit i na kostel. Ten ovšem nezmiňujeme jako místní atrakci, ale má značný podíl na tom, proč se Roger Dubuis vůbec stal hodinářem. Už coby malého chlapce jej totiž naprosto fascinovaly hodiny na kostelní věži a toužil poznat, jak vlastně fungují. I proto nepřipadalo v úvahu nic jiného než začít studovat na vyhlášené ženevské École des Arts et Métiers. Shodou okolností – a nyní přichází na řadu ona šťastná osmička – dostal v seznamech studentů školy matriční číslo 208.
Podle místní hodinářské tradice si jej vyryl na všechny nástroje, které potřeboval k sestavování strojků. Doprovázely ho po celou jeho bohatou hodinářskou kariéru, dá-li se život pro hodinařinu vůbec nazvat kariérou. Závěrečná školní práce mladého Rogera nesla název Caliber 208. A vstoupila do dějin hodinářství tím, že získala označení nejvyšší technické a estetické kvality, takzvanou Ženevskou pečeť neboli Poinçon de Genève.
Dvanáct kritérií Ženevské pečeti dodnes splňují všechny hodinky vyrobené v manufaktuře Roger Dubuis, jež se nachází v ženevské čtvrti Meyrin. Nejenže je všechny části hodinek nutné vyrobit v ženevském kantonu, ale musejí být též ručně dekorovány. Například ocelové součástky strojku mají ručně leštěné hrany (během oslav 30 let Roger Dubuis ve Vídni jsem si ruční leštění můstku mohla vyzkoušet – a pro nezkušenou ruku to legrace opravdu není), stejně tak musejí být ručně leštěné i všechny hlavičky šroubků. Od roku 2013 hodinky se Ženevskou pečetí nesou speciální sériové číslo, které zaručuje jejich pravost.
Highlightem letošního roku je bezpochyby model Excalibur Grande Complication, který kombinuje tři typy hodinářských komplikací – věčný kalendář, minutovou repetici a tourbillon.
Pocta Rogeru Dubuisovi
Opravdu výjimečné kusy Roger Dubuis si většinou na ruku nepřipnete, ani když dostanete pozvánku na veletrh Watches & Wonders. Důvod je nasnadě: značka je totiž vyrábí pro konkrétní zákazníky, a ve stánku tak můžete v pečlivě nasvícené prosklené vitríně obdivovat jen jediné hodinky, které jsou právě dokončené.
To byl naposledy případ nádherné novinky z modelové řady Excalibur, jež byla stejně jako první skeletovaný kalibr značky představena v roce 2005. Model má jednoduché jméno Excalibur Grande Complication. Hodinky mohou hrdě nést označení Grande Complication pouze v případě, že jejich strojek obsahuje tři přidané funkce k prostému ukazateli času (značka Roger Dubuis první vlastní kalibr Grande Complication představila v roce 2009). V případě loňské novinky, limitované pouhými osmi kusy, jde o věčný kalendář, minutovou repetici a tourbillon ve strojku se 60hodinovou rezervou chodu.
Den v týdnu a datum jsou navíc na číselníku Excalibur Grande Complication ukazovány retrográdně – tedy pomocí skeletované ručky na půlkruhových stupnicích. Bi-retrográdní ukazatel nezvolili designéři Roger Dubuis náhodně: zakladatel značky jej vyvinul společně s hodinářem Jeanem-Marcem Wiederrechtem v 80. letech (o tom bude ještě řeč) a nechali si ho společně patentovat. Bi-retrográdní věčný kalendář obsahovaly jedny z prvních hodinek Roger Dubuis z poloviny 90. let.
Minutová repetice patří k nejnáročnějším hodinářským komplikacím. Typ odbíjení na loňské novince se nazývá „diabolus in musica“ a jde o kompozici nízkého tónu (pro hodiny), vysokého tónu (pro minuty) a dvou tónů (pro čtvrti). Toto pořadí bylo ve středověku striktně zakázáno ve všech náboženských skladbách. Mezi 5. a 6. hodinou technickou nádheru doplňuje létající tourbillon. Unikátní hodinky mají 45mm pouzdro z růžového zlata s vroubkovanou lunetou, typickou pro modelovou řadu Excalibur, a seženete je na hnědém trojrozměrném řemínku z teletiny.
Poctu zakladateli značky vzdává i druhá novinka Excalibur Biretrograde Calendar. Nádherné hodinky o poměrně univerzální velikosti pouzdra 40 mm, které velikostně navazuje na 40mm pouzdra značky z 90. let, kombinují perleťový číselník a růžové zlato: hodinář Roger Dubuis byl totiž jedním z prvních, kdo tuto kombinaci materiálů používal i pro pánské modely. Strojek se samonátahem má rezervu chodu 60 hodin a jeho rotor odkazuje na původní rotory značky z 90. let. Tato krásná novinka rozbuší srdce hlavně těm, které příliš nepřitahují skeletované strojky typické pro značku, protože kombinace perleti a růžového zlata je prostě nepřekonatelná.
Letošní nádherná novinka Excalibur Biretrograde Calendar vzdává poctu zakladateli značky, a to nejen bi-retrográdním kalendářem, který Roger Dubuis vyvinul, ale též kombinací perleťového číselníku a pouzdra z růžového zlata.
Kdo je kdo ve švýcarském hodinářství
Bohatý pracovní život Rogera Dubuise odráží historii švýcarského hodinářství se všemi jeho vzestupy a pády, s časy ozářenými sluncem i těmi zastíněnými černými mraky. Po absolvování už zmíněné École des Arts et Métiers v Ženevě nastoupil mladý hodinář koncem 50. let ke švýcarské značce Longines do Saint-Imier. Polovina 20. století přinesla mimo jiné rozkvět chronografů, tedy hodinek vybavených funkcí stopek, a právě na jejich opravách začínající hodinář pro Longines pracoval. Po devíti letech u velké švýcarské značky nastal čas na změnu.
Pro Rogera Dubuise znamenala značný kariérní posun: patnáct let pak pracoval pro nikoho menšího než pro ženevskou značku Patek Philippe (i když v té době byl Patek Philippe znám jen úzkému okruhu movitých sběratelů, rozhodně nešlo o globální fenomén, jakým je značka dnes, přestože v době rozkvětu švýcarského hodinářství před quartzovou krizí vyráběla víc hodinek než v 21. století). Roger pracoval v ateliéru vysokých komplikací a získal si pověst jednoho z nejlepších švýcarských hodinářů.
Znalosti a dovednosti nabyté v Patek Philippe zužitkovával zapálený hodinář ve svém volném čase: opravoval staré strojky hodinek i hodin jak pro soukromé sběratele, tak pro Musée International d’Horlogerie v La Chaux-de-Fonds a také pro podnikavého Osvalda Patrizziho, milánského zakladatele aukčního domu Antiquorum, díky němuž se renovované vintage hodinky od Rogera Dubuise dostaly poprvé i na asijský trh.
Quartzová krize 70. let silně zasáhla i Rogera Dubuise: obával se, že přijde o své milované řemeslo, nemluvě o existenčních starostech v době, kdy krachovala jedna švýcarská značka za druhou, kdy o přežití bojovala i taková jména jako Omega nebo Zenith a kdy o práci přišly dvě třetiny lidí zaměstnaných v hodinářském oboru. „Měl jsem strach. Myslel jsem, že to bude konec hodinářského řemesla,“ nechal se slyšet Roger Dubuis.
Ale nevzdal se. A to díky Svendu Andersenovi, jenž stejně jako on působil v Patek Philippe. V roce 1977 spolu založili Groupement Genevois des Cabinotiers (kabinotiéři byli v 17. století první ženevští mistři hodináři). Po jejich vzoru vyráběl Roger Dubuis hodinky na míru těm, kdo v mechanickou hodinařinu stále věřili. Nejistá doba i přemíra složité práce si vybraly daň na zdraví Rogera Dubuise – postihl ho infarkt a dlouho se z něj zotavoval. Svend si tak v roce 1980 založil vlastní značku Andersen Genève, jež se proslavila hodinkami s ukazatelem světového času ve všech 24 časových zónách zároveň (jde o komplikaci už od 30. let minulého století spojenou právě s Patek Philippe).
Mimochodem, na tradici ženevských kabinotiérů a tuto etapu pracovního života Rogera Dubuise stejnojmenná značka navazuje i dnes: pro své sběratele navrhuje unikátní hodinky na míru, které odrážejí jejich zájmy, záliby i životní milníky. Designéři nejprve – po detailním rozhovoru s klientem či klientkou – vytvoří moodboard a poté začnou konstruktéři pracovat na jedinečných hodinkách.
Groupement Genevois des Cabinotiers skončila v roce 1983 a 80. léta se nesla ve znamení spolupráce Rogera Dubuise s už zmíněným talentovaným Jeanem-Marcem Wiederrechtem. Společně v roce 1989 na veletrhu Baselworld představili přelomový bi-retrográdní věčný kalendář pro značku Harry Winston.
Jean-Marc pak v roce 1996 – rok po Rogeru Dubuisovi – založil svou vlastní firmu Agenhor (akronym pro Atelier Genevois d’Horlogerie), manufakturu, která vyvíjí komplikované mechanismy pro jiné hodinářské firmy, jako je například MB&F, Arnold & Son, H. Moser & Cie (slavný Streamliner Flyback Chronograph) nebo Hermès.
Manufaktura Roger Dubuis letos uvedla už třetí spolupráci se slavným losangeleským tatérem Dr. Woo. Hodinky Excalibur Monotourbillon Dr. Woo Episode III jsou inspirovány Vírovou galaxií v souhvězdí Honicích psů.
Vlastní značka
V té době měl už Roger Dubuis jiné starosti. V jedné ze ženevských restaurací se totiž v první polovině 90. let seznámil s milovníkem hodinek a podnikatelem s nejasnou minulostí Carlosem Diasem, portugalským emigrantem, jenž Rogera a jeho ženu Catherine shodou náhod v restauraci obsluhoval a vyslechl jejich hovor o hodinkách.
Společně založili společnost pojmenovanou jménem v té době už vysoce uznávaného hodináře. Zatímco Roger Dubuis v tichosti vyvíjel a sestavoval strojky a zůstával v pozadí (podle některých zdrojů vlastnil ve společnosti jen 10procentní podíl), obchodní stránka a design byly zcela v rukou Carlose Diase, jenž se stal – na rozdíl od Rogera Dubuise – jedním z nejbohatších nezávislých hodinářů Švýcarska, spolu například s Franckem Mullerem.
Hned v roce 1996 oba muži společně představili dvě modelové řady. V kolekci Hommage se Roger Dubuis věnoval zejména chronografům, jež velmi dobře znal z Patek Philippe a z Longines. Svým tradičním sektorovým layoutem číselníku či číslicemi typu Breguet první hodinky rozhodně nepřipomínaly současnou produkci značky a navazovaly na slavné chronografy Patek Philippe. Druhá řada nesla jméno Sympathie a do dějin se zapsala zejména netradičním tvarem pouzdra, které připomíná soudek s až barokně prolamovanými stranami. Právě na avantgardní design této modelové řady značka Roger Dubuis navázala mnohem víc než na první chronografy Hommage. Úspěch byl okamžitý a závratný, protože první hodinky si svou kvalitou nezadaly s Patek Philippe, ale na rozdíl od tradičního ženevského výrobce nabízely i něco navíc – neotřelý design.
Mladá značka však nedokázala vyrobit dostatek hodinek pro obchodníky a někteří z nich podle magazínu Revolution své objednané modely nespatřili vůbec. Roger Dubuis byl schopen sestavit jen nižší desítky prvních hodinek, což je i jeden z důvodů, proč se dnes jeho první časomíry téměř nevyskytují v aukcích.
Excalibur Spider Flyback Chronograph přináší nejen funkci chronografu, ale zaujme i unikátním zachycením ukazatele data pomocí rotujících disků (RMC).
Pod křídly Richemontu
Polovina 90. let s návratem zájmu o mechanické hodinky byla ideálním obdobím pro založení vlastní značky. Jenže Carlos Dias nehodlal myslet na budoucnost a pod jeho vedením firma rostla příliš rychlým, nezvladatelným tempem: vybudoval v Ženevě velkou manufakturu, tlačil na rychlý vývoj nových kalibrů, nicméně jeho hodináři nebyli schopní vyrobit strojky v požadované kvalitě. Roger Dubuis sám odešel do důchodu v roce 2003 a na chodu značky se dál nepodílel.
Počátkem nového tisíciletí tak značka, jež nesla jeho jméno, zaměstnávala na 450 hodinářů, vyráběla až 25 000 časomír ročně, což zní v souvislosti s dnešní velmi omezenou produkcí jako číslo z jiného vesmíru, a nabízela na 30 různých kalibrů. Jenže v roce 2008 přišla celosvětová finanční krize, jež samozřejmě postihla i hodinářství a sběratelé se začali pídit po nekompromisní kvalitě a tradici, jakou nabízel například právě Patek Philippe.
Carlos Dias tedy prodal svých 60 procent v Manufacture Roger Dubuis skupině Richemont (zbylý podíl získala skupina Johanna Ruperta v roce 2016 od Akrama Aljorda, původem francouzského podnikatele ze Středního Východu, bývalého distributora Cartier v Dubaji a dnes majitele a CEO hodinářské značky Hysek).
V té době se spekulovalo, že manažerům Richemontu záleželo více na kvalifikovaných hodinářích Roger Dubuis než na značce samotné. Ale sýčkové sýčkovali předčasně. Richemont sice využil hodináře i pro své jiné značky, nicméně Roger Dubuis se stala jeho pevnou součástí a manažeři se zaměřili na výrobu sběratelských extravagantních modelů, jež rozhodně nejsou pro všechny, ale nelze jim upřít inovativní design, kvalitní komplikované strojky a jasný směr, díky němuž hodinky Roger Dubuis poznáte na první pohled.
Vynikají komplikacemi, jako jsou nejrůznější typy tourbillonů, a to i ve sportovních modelech Excalibur Spider (poprvé byly tyto hodinky představeny v roce 2015), sázejí na krásně skeletované strojky či na nové materiály pouzder a pásků. Své sběratele si našly též modely inspirované legendou o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu Knights of the Round Table. Značka od roku 2021 spolupracuje také s oblíbeným losangeleským tatérem Dr. Woo, s nímž letos představila už třetí hodinky Excalibur Monotourbillon Dr. Woo Episode III. Na číselníku je zachycen vesmírný motiv vycházející z takzvané Vírové galaxie v souhvězdí Honicích psů (Messier 51a). Ta díky vírům připomíná právě tourbillon a nachází se 31 milionů světelných let od Země. Poprvé byla vyfotografována v roce 2023. Limitovaná edice 28 kusů hodinek se 42mm pouzdrem a létajícím tourbillonem je vyrobena z titanu a růžového zlata.
O tom, že značka Roger Dubuis pod vedením CEO Davida Chaumeta na hodinářské umění nehodlá rezignovat, svědčí i další letošní novinky. Excalibur Spider Flyback Chronograph zaujme rotujícím ukazatelem minut (RMC) na pozici 3. hodiny a 45mm pouzdrem z růžového zlata. Hodinky budou vyrobeny v limitované edici 88 kusů. V srpnu značka představila další – opravdu nádherný – skeletovaný model Excalibur Monobalancier Cobalt z inovativní slitiny kobaltu a chromu.