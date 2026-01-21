Zelená je tráva, číselníky, ty jsou hra. Odstartuje značka Rolex nový trend mezi hodinkami?

„Zelené číselníky? Teď? Jak objevné!“ řeknou si – slovy drsné šéfredaktorky módního magazínu Mirandy Priestly z filmu Ďábel nosí Pradu – mnozí z vás. Vždyť boom zelených číselníků – jak si zajisté právě mnozí z vás dobře pamatují – už ve světě hodinářství proběhl. A nebylo to loni, ale v roce 2021, kdy po barvě trávy, cypřišů, máty nebo oliv sáhly snad všechny velké značky.
Proč právě před pěti lety? Mnozí si zelenou barvu, jež však byla ve středověku připisována ďáblům a čarodějnicím s jejich jedovatými lektvary a lidé se zelenýma očima se, jemně řečeno, netěšili zrovna velké oblibě, spojují hlavně s penězi. A během nejistých časů covidové pandemie zelená evokovala nejenom krásu přírody, která lidem uvězněným v karanténách náhle přišla prostě dechberoucí, ale zejména finanční jistotu.
V tom samém roce například značka Patek Philippe představila referenci 5711/1A Nautilus, jde o poslední ocelový Nautilus. Tyto dnes extrémně žádané hodinky ozdobila právě olivově zeleným číselníkem. Mimochodem, Patek Philippe byl jednou z prvních značek, které šedozelenou barvu na číselnících uvedly – v roce 2004 na dámském modelu s diamanty, khaki číselníkem i pryžovým řemínkem Aquanaut Luce.
V roce 2021, kdy také vrcholila poptávka po ocelových sportovně-elegantních hodinkách, byla reference 5711/1A Nautilus s prodejní cenou 35 000 dolarů vydražena v Antiquorum Monaco za neuvěřitelný půlmilion dolarů. Nerealisticky astronomické ceny ocelových hodinek na sekundárním trhu vedly k rozhodnutí prezidenta ženevského brandu Thierryho Sterna modely z oceli už nevyrábět.
Ale barva číselníku dnes není to jediné, co nás na hodinkách zajímá. Nás totiž upoutala barevná kombinace číselníku, pouzdra a tahu. Zatímco před pár lety hodinářské značky kombinovaly zelenou převážně s neutrálními pouzdry z bílého zlata nebo oceli, nyní je v kurzu zlato barevné: kromě milovníků žlutého kovu, na který vsadil ve dvou nádherných novinkách Rolex, se neztratí ani ti, kdo sáhnou po hodinkách s pouzdrem ze zlata růžového.
Modely Rolex Oyster Perpetual Day-Date, Sky-Dweller a Cosmograph Daytona
Zelená korunka
Číselníkům hodinek vždy dominovaly černé, bílé nebo tmavě modré odstíny, s nimiž se zkrátka nemůžete splést. Zelenou mánii odstartovala – stejně jako mnohé další hodinářské trendy – značka Rolex. V roce 2003 totiž oslavovala 50 let od uvedení profesionálních hodinek par excellence, potápěčského modelu Oyster Perpetual Submariner. Tehdejší ocelové novince 16610 LV s černým číselníkem nadělila hliníkovou lunetu v zeleném odstínu (ostatně zelená je s Rolexem spojována stejně těsně jako třeba oranžová s francouzským domem Hermès).
Submarinery z roku 2003 záhy získaly přezdívku po žábě, která si stěžuje na to, že být zelená není jednoduché – Kermit. A jsou pod ní známé dodnes. Pozdějším submarinerům z roku 2010 se zeleným číselníkem a zelenou lunetou se říká Hulk – podle postavy z populárních marvelovek.
Zatímco submarinery jsou už z podstaty ocelové hodinky, Rolex se pro jiné typy časomír nevyhýbá ani pouzdrům z drahých kovů. Letos zaujal milovníky své signifikantní barvy dvěma velkolepými modely s pouzdry a náramky ze žlutého zlata. Slavný chronograf, poprvé uvedený na trh v roce 1963, Oyster Perpetual Cosmograph Daytona se v nové verzi vyznačuje zlatou lunetou s tachymetrickou stupnicí a jasně zeleným číselníkem se třemi subčíselníky, jež odrážejí barevný odstín 40mm pouzdra.
Hodinky, které rozhodně nepřehlédnete, jsou k mání na tříčlánkovém tahu Oyster. Zcela nový odstín elegantní tmavě zelené, která díky povrchové úpravě připomíná sluneční paprsky, pak značka představila na číselníku 42mm hodinek s ukazatelem druhé časové zóny a s ročním kalendářem Saros Oyster Perpetual Sky-Dweller (původně z roku 2012) s náramkem Jubilee.
Spolu se dvěma modely s náramkem President Oyster Perpetual Day-Date tak Rolex jasně dominuje na poli „zelená a žluté zlato“. Není divu, když první hodinky s pouzdrem ze žlutého zlata a s krásným sektorovým číselníkem v bílé a zelené barvě Oyster Perpetual 6084 Rolex představil už v roce 1950. Dnes v katalogu nabízí day-daty, oblíbené mezi politiky od roku 1956, s velikostí pouzdra 40 mm a s nádherným číselníkem s fumé efektem, kdy je jeho zelený okraj pro gradientní efekt jemně nastříkán černou barvou. Dámskou 36mm časomíru zase zdobí diamantová luneta.
Růžové zlato nezklame
V minulém roce Patek Philippe poprvé představil komplikaci, a to rovnou věčný kalendář, ve své dámské modelové řadě Twenty~4. Referenci 7340/1R vybavil krásným olivově zeleným číselníkem s efektem slunečních paprsků a leštěným 36mm pouzdrem z růžového zlata. Jde zároveň o první model z této kolekce s kulatým pouzdrem, jež je známkou toho, že uvnitř je uložen mechanický strojek, bez diamantů.
Na obdobnou barevnou kombinaci vsadila i nezávislá manufaktura z německého Glashütte, Moritz Grossmann. Hodinky Tremblage Green mají ručně rytý číselník, a to téměř zapomenutou technikou nazývanou trembláž. Díky ní má zelený číselník z alpaky nádherně matný, zrnitý povrch. Hodinky s 41mm pouzdrem z růžového zlata působí vintage dojmem a pohání je ručně zdobený strojek s manuálním nátahem.
Loňské modely z kolekce Overseas od Vacheron Constantin
Už předloni uvedla hodinky se zelenými číselníky a pouzdry z růžového zlata starobylá ženevská manufaktura Vacheron Constantin. Číselníky v intenzivní zelené (barvu již značka v minulosti podle slov Christiana Selmoniho, ředitele stylu a dědictví, využívala pro některé hodinky z kolekce Traditionelle) doplnily ve sportovně-elegantní modelové řadě Overseas už existující modely s modrými, pudrově růžovými a stříbrnými číselníky. Zatímco střed zeleného číselníku je pískovaný, jeho vnější okraj díky povrchové úpravě připomíná samet.
Značka představila hned čtvery velice povedené hodinky – chronograf s velikostí pouzdra 42,5 mm, 41mm model s ukazatelem data a další s ukazatelem druhé časové zóny. Čtveřici uzavírá dámská časomíra s velikostí pouzdra 35 mm a s lunetou ozdobenou dvěma řadami diamantů. Zlatý tah lze snadno vyměnit za kožený nebo pryžový řemínek.
Protikladem k tiché eleganci Vacheron Constantin je model z prosince 2024 od značky Hublot. Padesátikusová limitovaná edice Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold využívá pro pouzdro a lunetu slitinu zlata s názvem King Gold. Jasně zelený číselník s efektem slunečních paprsků a fumé efektem zároveň doplňují dva černé subčíselníky. Hodinky vznikly ve spolupráci s Carlitem Fuentem, jehož rodina od roku 1912 vyrábí v Dominikánské republice jedny z nejkvalitnějších doutníků na světě. Vyloženě pánský model o velikosti pouzdra 42 mm zdobí tabákové listy, které jsou pomocí laseru vyryty na lunetu, a je k mání se zeleným řemínkem z kůže aligátora.