Posvátné pouto ze skla aneb Když se kresba promění v křišťál

Nová kolekce Sacred Bond vznikla ve spolupráci Artisème a designérky Kateřiny Handlové ze sklárny Rückl. Vázy jsou dostupné v menších sériích, sklenice a karafy budou součástí stálé nabídky. Sacred Bond koupíte v obchodě a na e-shopu Artisème.
Nová kolekce značky Artisème a sklárny Rückl je inspirována emocemi, které nestárnou | foto: Foto: archiv Artisème

Na počátku byly kresby. Kateřina Handlová, kreativní ředitelka sklárny Rückl, navrhla pro značku Artisème sérii ručně skicovaných motivů, které se přenesly do skla. Výsledkem je kolekce Sacred Bond (Posvátné pouto) – sada váz, karaf a sklenic, jejichž design vychází z nadčasových symbolů: hořícího srdce, božského oka, vln nebo plamenů. Jsou to obrazy, které se objevují v různých kulturách – a teď i v českém křišťálu. Symboly nesou význam, ale nevnucují výklad.

Kateřina Handlová je jednou z nejvýraznějších osobností současného sklářství – na pozici umělecké ředitelky sklárny Rückl působí třetím rokem a navázala na odkaz svého mentora Ronyho Plesla. Minulý rok získala ocenění Designérka roku v rámci cen Czech Grand Design za kolekci Unreality navrženou právě pro „svou“ sklárnu, svítidla Flare pro výrobce Bomma a návrh medailí pro mistrovství světa v ledním hokeji.

Nová kolekce značky Artisème a sklárny Rückl je inspirována emocemi, které nestárnou

Kolekce Sacred Bond, jež nese její výrazný rukopis, vznikala déle než půl roku. Každý kus začal jako kresba a končil v rukou mistrů z Rücklu, kteří návrhy přenášejí do materiálu s přesností a citem tradiční ruční výroby. Každá váza je tak originálem. Vývoj kolekce zahrnoval hledání ideálních tvarů, barev i proporcí, ale též rozhodnutí, jak vybalancovat dekorativnost a intimitu.

Na rozdíl od předchozích kolekcí Artisème, které pracovaly s textem a lehce ironickým odstupem, se Sacred Bond vydává jiným směrem – tišším, vážnějším, duchovnějším. Záměrně se vyhýbá doslovnosti a sází na pocity a symboliku. Inspirace přitom nevychází jen z duchovní ikonografie, ale i z konkrétního místa. Artisème totiž sídlí v historickém paláci na pražské Malé Straně. Právě tam vznikl nápad na modelovou řadu, která propojí staré s novým – přetaví znaky minulosti do současných objektů.

Spoluzakladatelka Artisème Shirin Rahman vysvětluje, že na začátku stálo přání posunout se k věcem nejen s dekorativní hodnotou, ale i vnitřní symbolikou. Výsledkem je kolekce, která stojí někde mezi artefaktem a každodenním předmětem. Věc, která může být dárkem, talismanem i jen elegantní součástí interiéru.

