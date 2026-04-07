Povolejte Goslinga, slunce zhasíná! Obyčejný učitel se stává poslední nadějí lidstva

Spasitel (v originále Project Hail Mary) je pro filmový rok důležitý prostým faktem: přináší poctivé velké sci-fi, jaké tu už nějakou dobu – s čestnou výjimkou Duny – nebylo. Vesmír je tu skutečně vesmírem, s loděmi, planetami i pocity stísněnosti, a hollywoodská produkce se nestydí za ohromující efekty. Zároveň ale nejde o prázdnou podívanou – film vrací sci-fi zpátky k myšlení, řešení problémů a lidské zranitelnosti.
Místo nedotknutelného hrdiny v naleštěném skafandru sledujeme obyčejného chlápka: středoškolského učitele přírodních věd Rylanda -Grace, kterého hraje Ryan Gosling. Když se probudí sám na palubě vesmírné lodi, se ztrátou paměti a bez manuálu „jak zachránit lidstvo“, nepůsobí zrovna jako poslední naděje planety. Jenže právě on by mohl vědět, proč Slunce začíná zhasínat.
Předlohou filmu je román Andyho Weira, -autora knihy Marťan. Spisovatele, který má slabost pro vědu a myšlenkové experimenty, ale zároveň pro situace, kdy se lidská důstojnost smrskne na improvizaci a zoufalé „tak to zkusíme“. Režie Spasitele se chopilo duo Phil Lord a Christopher Miller spolu se scenáristou Drewem Goddardem – ten už Weirovu látku úspěšně přetavil v Marťana s Mattem Damonem před deseti lety. Klíčový je pro film Ryan Gosling. Herec, který v posledních letech plynule přechází mezi artovými rolemi, mainstreamem i sebeironickou stylizací, patří k málu těch, kdo „unesou“ celý film svou přítomností.
Na festivalu Comic-Con popsal Gosling -Grace-ovu cestu jako vývoj „od vesmírného jeskynního muže až k někomu, kdo musí udělat něco skutečně důležitého“, a s nadhledem glosoval pro časopis Parade svůj vzhled po probuzení z kryospánku: „Vypadám jako vesmírný jeskynní muž v takové placentové kombinéze.“
Námořní svět TAG Heuer
Herec Ryan Gosling se stal ambasadorem švýcarské značky TAG Heuer v roce 2021 coby tvář nových tříručkových modelů z kolekce Carrera. Hodinky s funkcí chronografu a 37mm ocelovým pouzdrem přitom uvedl Jack Heuer už v roce 1963 na veletrhu Baselworld a slavná modelová řada před třemi lety oslavila velké šedesáté výročí – mimo jiné redesignem s vypouklým sklíčkem glassbox, které umožňuje lepší čitelnost údajů na číselníku.
Letos značka TAG Heuer vzbudila pozornost už před uvedením první vlny novinek na lednovém LVMH Watch Week. Poměrně nečekaně totiž rezignoval její CEO Antoine Pin, a to po pouhém roce ve funkci – Pin přitom v konglomerátu Bernarda Arnaulta působil přes dvacet let, posledních pět let vedl hodinářskou divizi značky Bvlgari.
Pinův odchod nicméně neovlivnil lednové novinky. Jednou z nich je i chronograf Carrera Seafarer, jenž navazuje na méně známou kapitolu značky spojenou s jachtařením. Model čerpá inspiraci z hodinek Solunar z roku 1949, které znázorňovaly čas odlivu a přílivu. Novinka s ocelovým náramkem vyniká ukazatelem přílivu a odlivu na pozici 9. hodiny. Strojek s chronografem TH20-04 je uložen ve 42mm ocelovém pouzdře a exkluzivitu podtrhuje číselník v elegantní barvě šampaňského. Carrera Seafarer tak přirozeně doplňuje super povedený jachtařský model Carrera Skipper z roku 2023.