Architekt šperků. O historii vídeňského rodinného klenotnictví Schullin a Looshausu

A co víc, loni v prosinci byl po pečlivé renovaci otevřen Looshaus. V jedné z nejvýznamnějších staveb Adolfa Loose naleznete hodinky značek, jež Schullin ve Vídni zastupuje.

Těžko bychom ve Vídni hledali prestižnější místo, než je Michaelerplatz s číslem popisným 3. Impozantní stavba s nádherným portálem a sloupy je jednou ze zásadních památek vídeňské moderny. Vždyť ji také v letech 1909- -1911 nepostavil nikdo menší než slavný modernistický architekt a brněnský rodák Adolf Loos (1870–1933), jenž ovlivnil i Le Corbusiera.

Schullin je vídeňským rodinným šperkařstvím a distributorem švýcarských hodinářských značek. Založil jej Herbert Schullin, dnes v něm pracují i oba jeho synové s manželkami.

Adolf Loos, mimo jiné autor zásadní teoretické statě modernistické architektury Ornament a zločin, navrhl stavbu čistých tvarů, bez do té doby oblíbených dekorací na fasádě. Loosův dům záhy získal nelichotivou přezdívku „dům bez obočí“ (a také mnohem horší jako „víko od kanálu“ nebo „obilní silo“) a jeho stavba vzbudila – jemně řečeno – ne vždy přívětivé reakce.

Mezi odpůrce Loosova mistrovského díla, které vzniklo na přání vídeňského obchodníka Leopolda Goldmana coby filiálka krejčovství Goldman & Salatsch, se počítal dokonce sám rakousko-uherský císař František Josef I. Na svůj názor měl stárnoucí monarcha, vládnoucí císařství od roku 1848, samozřejmě právo.

Architektonický skvost Looshaus, který postavil brněnský rodák Adolf Loos v roce 1911, se nachází v samém centru Vídně, naproti bývalému císařskému paláci Hofburg.

Looshaus totiž stojí přímo naproti vjezdu do bývalého císařského paláce Hofburg (dnes jde o sídlo rakouského prezidenta) a císař mohl jeho stavbu pozorovat z oken svého sídla. A naopak: výhled z mezaninu Looshausu skrze pečlivě zrenovovaná okna s původními skly vás okamžitě vrhne do časů císařského majestátu.

Historické okenní tabulky jsou velmi křehké, a tak je velkou úlevou, že po Michaelerplatzu se můžete projet jen v kočáře, a ne v automobilu. Skrze okna lze obdivovat grandiózní vjezd do paláce z roku 1888, takzvaný Michaelertrakt.

Před ním se srocují turisté kolem známých vykopávek pod náměstím, jež odhalují staré římské tábořiště a základy středověkých domů. Jejich zakomponování do náměstí měl počátkem 90. let na starosti jeden z nejvýznamnějších rakouských architektů a nositel Pritzkerovy ceny za architekturu z roku 1985 Hans Hollein (1934-2014). O Holleinovi, jehož nejslavnější vídeňskou stavbou je dům z počátku 90. let hned naproti katedrále svatého Štěpána, kde dnes sídlí známá vídeňská restaurace a hotel Do & Co, v tomto příběhu ještě uslyšíte.

Jeho architektonická práce je totiž spjatá i s vídeňským šperkařským domem a distributorem švýcarských hodinek Schullin, bez nějž by Looshaus nemohl být loni v prosinci otevřen ve své původní podobě.

Jak zrenovovat krejčovství

Při vstupu do Loosova domu zaujme kombinace mahagonového dřeva a mosazi, šedozelenou a béžovou barvu textilních doplňků podtrhuje světlý mramor. Přízemí Looshausu je věnováno hodinářským značkám, které vídeňské klenotnictví Schullin zastupuje pro rakouský trh (činí podle slov Lukase Schullina, výkonného ředitele značky, zhruba 70 % obratu firmy).

Ve východním křídle budovy se nachází samostatný butik Rolex. Dealerem prestižní švýcarské značky je Schullin už od roku 1954 a na současné rekonstrukci obchodního místa Rolex i celého Looshausu se podílel bolzanský architekt Peter Plattner, který navrhl interiéry italských obchodů i prodejních míst v současné době nejpopulárnějšího výrobce švýcarských hodinek. Plattner měl na starosti zařízení obchodu Rolex tak, aby dokonale – při zachování charakteristického zařízení všech butiků Rolex – zapadl do jedinečného interiéru historického domu.

Sortiment tvoří další hodinářské značky, jejichž mechanické skvosty jsou vystaveny v nasvícených vitrínách: Hublot, Parmigiani Fleurier, Zenith, Tudor nebo Frederique Constant. A v nejbližší době ještě nějaké přibydou. Nádherný interiér obchodu je doplněn menším salonem v západním křídle, kde jsou k vidění opulentní kolekce vysokého šperkařství značky Schullin.

Unikátní interiér samozřejmě chtějí obdivovat nejen zákazníci, kteří si přijdou vybrat hodinky, ale též turisté – Vídeň je v posledních letech jednou z nejpopulárnějších evropských destinací a klenotnické či hodinářské obchody, jako třeba Van Cleef & Arpels, zde rostou jako pověstné houby po dešti. Kvůli velikosti domu však není možné provádět skupinky větší než pět lidí.

Do původního interiéru navrženého architektem Adolfem Loosem, jemuž dominuje mahagon a dubové dřevo, se podařilo citlivě zakomponovat vitríny s hodinkami. A to i díky bolzanskému architektovi Peteru Plattnerovi, který navrhuje především italské butiky Rolex.

Impozantní schodiště nás vede do mezaninu Looshausu, kde se nachází pečlivě zrenovovaný historický nábytek, původní koberce, ale též kanceláře rodinného vedení firmy. Bude využíván pro privátní akce. V klidu si zde budou moci pohovět i důležití zákazníci značky, kteří chtějí mít soukromí. Na stolech kromě květin narazíte na výpravnou publikaci z roku 2023 od nakladatelství teNeues „Schullin Wien. Tradition Reinvented“. O rodinné firmě a jejím významu pro vývoj nejen rakouského šperku ji napsala známá historička šperků Vivienne Becker.

Na původní účel budovy – krejčovství – odkazuje industriální část domu. Obvykle je návštěvám uzavřena, nacházely se v ní krejčovské dílny Goldman & Salatch. Looshaus samozřejmě odráží i turbulentní dějiny středoevropského regionu. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska musel Leopold Goldman reorganizovat výrobu, protože přišel o řadu movitých zákazníků z vídeňského císařského dvora.

Po anexi Rakouska v roce 1938 byl dokonce v přízemí domu zřízen automobilový salon a původní interiér byl odstraněn. V 60. letech pak Looshaus přišel o svou fasádu, kdysi tak nenáviděnou, a venkovní schodiště, přestože je od roku 1947 památkově chráněný.

S koncem 80. let se v budově usídlila rakouská banka (předtím, než ji převzala rodina Schullin, zde byla pobočka Raiffeisenbank). A dům měl poprvé v dějinách ohromné štěstí: její generální ředitel Alfred Zupanic se totiž rozhodl stavbu rekonstruovat do původní podoby a práce začaly hned v roce 1989. Nejprve přišlo na řadu schodiště a jeho zábradlí včetně doplnění původního obkladu z dubového dřeva.

Poté následovala instalace mahagonových panelů a obkladů z mramoru, stejně tak byla domu navrácena původní okna a výlohy, jejichž konstrukci tvoří mosaz a dubové dřevo. U soukromého sběratele byly vypátrány i původní nádražní hodiny, které tak znovu zdobí přízemí a jež se do prostorů Looshausu mohly vrátit po dlouhých padesáti letech.

Po přízemí přišlo na řadu vnitřní atrium a mezanin domu. Díky Alfredu Zupanicovi a jeho vášni tak Looshaus přežil do nového tisíciletí. A v něm mohl spolu se všemi milovníky architektury oslavovat podruhé. Herbert Schullin, hlava rodu, totiž není jen talentovaným šperkařem a neúnavným byznysmenem, ale též velkým milovníkem architektury. A tak ke svému záměru prodávat v Loosově domě hodinky přistoupil s ohledem nejenom na byznys, ale též na architektonický a historický význam celé stavby.

Architektonické šperky

Historie rodu Schullin se začala psát v roce 1888, kdy si Johann Schullin, vyučený hodinář, otevřel v rakouském Bad Sankt Leonhardu opravnu hodinek. Řemeslu se vyučil i jeho syn Hans, který otevřel hodinářství v Grazu. Za současnou vídeňskou éru Schullin ale může právě až Herbert Schullin, potomek třetí generace rodu. Je vystudovaný ekonom a vyučený zlatník.

V roce 1975 – letos tak klenotnictví Schullin slaví rovných padesát let působení v rakouské metropoli – Herbert Schullin otevřel první butik značky ve vídeňské nákupní ulici Graben 26. V roce 1982 jeho firma přesídlila do nového obchodu na Kohlmarktu 7, kde šperky Schullin můžete najít dodnes. Oba obchody – zejména jejich zajímavá průčelí – dostal na starosti už zmíněný Hans Hollein, architekt a přítel Herberta Schullina.

„Hans Hollein navrhl množství obchodů ve Vídni,“ vzpomínal Herbert Schullin během společenské večeře pro novináře ze střední Evropy, Rakouska a Německa, „ale většina z nich se bohužel nedochovala.“

V roce 1991 se rodina Schullin poprvé propojila s Loosovým domem: přišlo totiž na řadu otevření obchodu Rolex ve východním křídle budovy. Vstup do butiku byl ještě z adresy Kohlmarkt 18.

Díky Herbertovu citu pro zlatnické řemeslo a navrhování šperků se od konce 70. let začaly šperky Schullin dostávat do hledáčku vídeňské společenské smetánky a rakouských, ale i světových osobností. Klenoty jsou k mání v ucelených kolekcích, 14 zlatníků firmy je ovšem může též vyrobit na míru.

Jsou pro ně charakteristické geometrické tvary a až architektonický přístup k tvorbě. Stranou nezůstávají ani barevné kameny, jedna z velkých vášní Herberta Schullina. Například roku 1996 začal jako jeden z prvních používat kameny, které jsou velkým trendem posledních let, modro-zelené turmalíny Paraiba. Tehdy se těžily v Brazílii, dnes už jsou kameny v této jihoamerické zemi téměř vytěžené a na trhu je skoro nemožné sehnat nové.

„Herbert Schullin vyvinul velice osobní, architektonické, současné a zároveň avantgardní šperky,“ píše Vivienne Becker ve zmíněné publikaci, „mezi jeho zásluhy patří i to, že otevřel šperkařství drahým kamenům, jako byly tanzanity a tsavority, objevené v roce 1967, stejně jako neonové turmalíny Paraiba, jež se začaly objevovat na trhu koncem 80. let. Právě turmalíny se staly v 90. letech jedním ze zásadních znaků šperků Schullin.“

V 90. letech Herbert Schullin též spolupracoval s významným rakouským klenotníkem Manfredem Seitnerem, díky čemuž vznikly nádherné geometrické šperky. S novým tisíciletím Herbert investoval do vlastních zlatnických dílen, stejně tak se v jeho tvorbě začaly více objevovat diamanty – kameny, jež kolem roku 2000 znovu nabraly na popularitě.

Herbert Schullin se stále podílí na zásadních rozhodnutích ve firmě, a to spolu se svou manželkou Beate, jež má na starosti prodej šperků a zejména spolupracuje na špercích na zakázku s ateliérem, který stále sídlí v centru Vídně. Do firmy jsou už zapojeni i dva jejich synové – Lukas vystudoval ekonomii na univerzitě v Nottinghamu a gemologický institut. Jako výkonný ředitel začal v společnosti působit v roce 2017, po zkušenostech z práce ve švýcarské gemologické laboratoři GRS v Bangkoku a Hongkongu. Technickým ředitelem je jeho bratr, absolvent věhlasné londýnské Central Saint Martins College of Art & Design. Na chodu firmy se podílejí i manželky obou bratrů.

„Myslím, že největší výhodou práce v rodinné firmě je to, že mezi sebou neintrikujeme, nemáme žádné žabomyší spory, jako je tomu v jiných společnostech, ale naopak nám jde všem o jedinou věc – o to, co je nejlepší pro náš byznys,“ říká Lukas Schullin během interview pro Esprit.

Mladý muž, který nás předtím provedl po Looshausu, působí spokojeně. Je veselý, komunikativní a v dobrém rozmaru. „Nejsme pod finančním tlakem, nemusíme myslet na to, abychom mohli vyplatit dividendy našim společníkům a akcionářům. Máme i velkou kreativní svobodu. Na druhou stranu je velmi těžké oddělit rodinu a byznys, doma se vlastně pořád bavíme o firmě.“

Z oken Loosova domu je vidět na vjezd do Hofburgu na Michaelerplatzu, ale také na archeologické vykopávky na náměstí. Velice křehké okenní tabulky jsou původní.

Tajemství a krásy gemologie

Podle Lukase Schullina bylo i otevření obchodu s hodinkami v Loosově domě možné jen díky společné rodinné vášni pro architekturu a šperky. „Samozřejmě že dům je památkově chráněný, ale náš projekt by vypadal stejně, i kdybychom si s domem mohli dělat, co bychom chtěli. Chtěli jsme zachovat tuto slavnou budovu pro další generace, protože znamená mnoho pro Rakušany, Evropany a další milovníky architektury. Prostě jsme udělali, co jsme mysleli, že je správné.“

„Podle mě mají architektura a šperkařství mnoho společného, samozřejmě liší se v rozměrech a účelu, ale stejně jako v případě architektury i u šperku máte spoustu věcí, které jsou dané – dům musí mít místnosti, schodiště, stejně tak každý šperk musí dokonale plnit svůj účel, ať už jde o prsten, který musíte navléct na prst, nebo náramek, co se připíná na zápěstí,“ vysvětluje Lukas, který některé šperky pro rodinnou značku i sám navrhuje.

Většinou začne skicovat na cestách, ve vlaku nebo v letadle, pak jeho návrh přebírají techničtí inženýři a vznikne prototyp. Nicméně kvůli vedení firmy nemá Lukas Schullin tolik času, kolik by potřeboval a chtěl. „Hlavně nesmíte o věci moc přemýšlet, to nikdy nevznikne dobrý návrh. A naopak vždy musíte myslet na to, aby se šperk dobře nosil, aby byl pohodlný,“ doplňuje vystudovaný gemolog, pro nějž jsou drahé kameny velkou vášní, a v knize mi ukazuje klenoty, jež pocházejí z jeho pera.

„Víte, pro mladého člověka není jednoduché pochopit hodinářství a šperkařství. Mně se to povedlo právě díky drahým kamenům. Nejprve musíte poznat jejich chemické složení, to, o jaký druh nerostu vůbec jde a jak vznikl. A pak je velice zajímavá historie drahokamů, stejně jako místa, kde se těží,“ vysvětluje zapáleně Lukas Schullin, „nedávno jsme například zakoupili nádherný spinel z Pamíru, což je pohoří na pomezí Tádžikistánu, Afghánistánu, Číny a Kyrgyzstánu. Jde samozřejmě o místo, kam jako Evropan cestovat nemůžete, to je příliš nebezpečné, ale v Pamíru se nacházejí nejstarší doly na drahé kameny vůbec. Tamní spinely, rubíny a granáty nosili urození a bohatí lidé už v době před naším letopočtem.“

Lukas Schullin stejně jako jeho otec Herbert ovšem některé doly, například v jihovýchodní Asii či Africe, osobně navštívil. Oba od roku 2010 cestovali třeba do Vietnamu, vyhlášenému díky spinelům, nebo Mosambiku, kde se těží rubíny a rubelity. „Navštěvují doly, kupce a výstavy, kde hledají charakteristické, charismatické kameny výjimečné kvality, barvy a čistoty. Někdy je nakupují přímo z dolů, některé též v neopracovaném stavu, aby je zlatníci firmy Schullin mohli sami upravit do požadovaného tvaru pro konkrétní design,“ píše Vivienne Becker.

Když se závěrem našeho rozhovoru ptám Lukase Schullina, zda po osídlení jednoho z nejvýznamnějších domů architektonické moderny ve Vídni nepomýšlí na expanzi do zahraničí (byť klientela Schullin je převážně rakouská), rozesměje se. „Vy jste z Prahy? Tak to víte, co znamená moje jméno v češtině. Takže určitě nad Prahou přemýšlím. Myslím, že díky našemu jménu jsme v Česku předurčeni k úspěchu.“