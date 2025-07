Setkání křehkosti a síly. Nová kolekce sklářské značky vzdává poctu přírodě v její nejdivočejší podobě

Popraskaná zem prérií a kaňonů, sopečné útvary, klidná hladina oceánu i jeho tajemné hloubky. To všechno inspirovalo vznik nové kolekce francouzské sklářské značky Lalique, která dostala název Terramineral. Křišťálové vázy, mísy a dekorace tak do interiéru přenášejí sílu přírodních živlů a zároveň jsou výpovědí o řemesle, jímž je značka proslulá už více než sto let.

Kolekce vzdává poctu přírodě v její nejdivočejší podobě a odráží se v ní především fenomén krajiny formované časem – její zajímavé textury, struktury i barvy. Povrchy křišťálu proto připomínají sluncem rozpraskanou půdu nebo tektonické zlomy a tvoří originální mozaiku, která dokáže v prostoru vytvořit působivou hru světla a stínů.

Nová kolekce Terramineral od sklářské značky Lalique je poctou planetě Zemi

Jednotlivé části kolekce mají názvy evokující geologické jevy a procesy. Série Caldera se inspirovala sopečnými krátery. Vázy, karafy a mísy ztvárňují dynamiku erupce i následné zklidnění krajiny v podobě jemných linií křišťálových prasklin. Série Magnitude zase vyjadřuje sílu země – zdobení váz tak připomíná vzorec, který pokrývá vyprahlou poušť. Některé vázy z řady Magnitude zdobí až 250 ručně vsazených zlatých lístků, jež se třpytí v místech křišťálových zlomů – jde o výjimečný detail, který podtrhuje hodnotu každého kusu.

Barevná škála zůstává věrná přírodní paletě. Modrý odstín Persepolis odkazuje na živel vody. Zlatavá barva Canyon zase připomíná vyprahlou půdu, rozpálené skály a zlaté odlesky zapadajícího slunce. Nechybí ani čirá varianta, která zvýrazňuje samotnou strukturu skla. Zvláštní místo v kolekci patří fauně. Dva zástupci zvířecí říše – kozorožec a slůně – jsou ztvárněni jako elegantní i roztomilé sošky.

Krása kolekce Terramineral nepřekvapí žádného milovníka designu a skla. Značka Lalique, která vznikla ve Francii už na konci 19. století jako šperkařská firma, v roce 1922 otevřela v alsaském Wingen-sur-Moder vlastní sklářskou dílnu Verrerie d’Alsace. Proslavila se nejen šperky a skleněnými objekty, ale i ikonickými parfémy a flakony.