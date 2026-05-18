Folklor má zvláštní schopnost: přežije jakýkoli módní trend. Někdy potichu hibernuje, jindy se znovu hřeje na výsluní. Teď se vrací v podání české značky Silky Gang, která si jméno vybudovala na hedvábných šátcích, často s pohádkovými motivy. S kolekcí inspirovanou příběhem Čert a Káča se značka posouvá o dva kroky dál – jednak si poprvé pohrála s klasickým českým ornamentem, jednak motiv přenesla na porcelán.
„České folklorní vzory považuji za jedny z nejkrásnějších na světě. Chtěla jsem je rozhodně zařadit mezi šátkové motivy Silky Gang, ale přitom se vyhnout napodobování a kopírování toho, co už tu bylo,“ píše designérka a zakladatelka značky Martina Karafiátová na webu silkygang.cz. Hledala typicky český příběh – a nakonec vybrala klasiku od Boženy Němcové o Káčině tvrdohlavosti, čertově omylu a vychytralém řešení prekérní situace.
Ilustrátorka Veronika Zacharová zvolila kompozici prostřeného stolu. Kanafas jako rastr, kruhy talířů jako základní geometrii, mezi nimi koláčky, jablka a ústřední dvojice ve víru tance. „Rozhodla jsem se úplně vypustit předvídatelný motiv pekla,“ vysvětluje pro značku Silky Gang. Výsledkem je ornament, který připomene Josefa Ladu i filmové Hrátky s čertem, ale bez pohádkové prvoplánové roztomilosti. Vyniká spíš grafickou strohostí Bauhausu a skandinávským minimalismem.
Velké šátky s motivem Čert a Káča vznikly ze 100% bio hedvábného twillu s ručně rolovanými okraji a číslovaným certifikátem. Doplňují je dva dekorativní talíře z karlovarského porcelánu, jejichž výroba trvala víc než půl roku. Můžete na nich servírovat koláč, ale taky si je klidně pověsit na zeď. Každý kus má navíc na spodní straně drobný, náhodně vybraný motiv ze šátku – malé překvapení pro zákazníka.
V neposlední řadě jsou tu pro ty, kdo milují folklor, ale chtějí ho na outfitu spíš jako nenápadný akcent, ručně šité brože propojující ornament s českým sklem. Zdobí je rokajlové korálky značek Preciosa a TOHO. Kytičku, koláček nebo srdíčko můžete připnout na kabát, džínovou bundu i na hedvábný šátek.