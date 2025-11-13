Za oponou magického představení. Sophia Coppola představila knihu o luxusní módě

Autor:
  16:30
Režisérka a scenáristka Sophia Coppola představila v září knihu o haute couture módního domu Chanel. Kdysi v něm coby patnáctiletá pracovala na stáži. Nová publikace není jen artefakt. Je to kousek historie, který stojí za prohlédnutí, pokud vás zajímá, odkud móda přišla a kam až může dojít.
Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou

Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou | foto: Foto: archiv Chanel a Getty Images

Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou
Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou
Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou
Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou
5 fotografií

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

Je přímo zázračně talentovaná, má vytříbený vkus a vášnivý vztah k filmu i módě. Režisérka, scenáristka, producentka, herečka a kameramanka Sophia Coppola si teď může na dlouhý seznam svých úspěchů připsat další: v polovině září vydala obrazovou publikaci Chanel Haute Couture. Křest knihy o rozsahu 450 stran byl opulentní: v newyorském privátním Doubles Clubu uvítala Sophia hosty ve zlatých krajkových šatech – hádejte, jaké značky – a mezi pozvanými se objevil třeba i herec z jejího nezapomenutelného filmu Ztraceno v překladu Bill Murray nebo herečka Kirsten Dunst, hrdinka snímků Smrt panen a Marie Antoinetta.

Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou
Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou

Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou

Chanel prostor vyzdobil růžovými a červenými růžemi a ubrousky byly převázané sametovou stuhou – maličký detail, který ale trefně vyjádřil estetiku hlavní hvězdy večera. Jakmile došlo na přípitek, zmínila tvůrkyně moment, kdy ji začala móda fascinovat.

Papírové brány do říše fantazie. Když byly české filmové plakáty opravdovými klenoty

Když bylo Sophii patnáct, byla prý „neohrabanou teenagerkou na stáži“ v Chanelu (Creation Studio v Paříži). Tam poznala, jakou sílu může mít spojení perfektně střiženého oblečení a charismatu, když potkala supermodelku Veroniku Webb: „Nikdy nezapomenu, jak vypadala v džínách a bundě Chanel, byla to nejstylovější žena, jakou jsem kdy viděla.“

Kniha, pod kterou je režisérka podepsaná, zkoumá historii haute couture francouzské značky od začátku 20. století až po dnešní kolekce, při listování si prohlédnete módní fotografie, dosud nezveřejněné skici, snímky z přehlídek, ale také dokumenty ze zákulisí a archivní materiály. Svazek také představuje přátele i tvůrce, kteří se podíleli na věhlasu Chanelu, nechybí ani ikonické modelky z každého desetiletí oblečené v haute couture a zachycené nejvýznamnějšími světovými fotografy.

Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou
Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou

Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou

„Chanel je prostě klasika. Pro mě je ztělesněním pařížské elegance,“ řekla Sophia Coppola pro americký Harper’s Bazaar. „Vždy bude představovat dospělou ženu, která je úžasná, ale zároveň stále zábavná.“ S Chanelem se spojila třeba kvůli vytvoření kostýmu pro film Priscilla z roku 2023. Tehdy značce svěřila úkol ušít svatební šaty. Ateliéry Chanel Haute Couture a Métiers d’Art spojily síly a vytvořily bílou nádheru z kalaiské a chantilly krajky – zhotovení trvalo přes 90 hodin. Nádherný výtvor podtrhl Priscillinu proměnu z dívky v ženu…

Vstoupit do diskuse

ONLINE: Česko - San Marino, příprava s nováčky. Hrají Sejk, Hellebrand i Ladra

Do přípravy už se zapojil i útočník Patrik Schick (vlevo).

Zásadní je, aby nám zůstal stejný rozpočet, říká šéf ČT k plánu rušit poplatky

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek v Senátu při semináři Media...

V Dozimetru vypovídal Šurovský z DPP. Popsal vztahy s Hlubučkem, Redla prý nezná

Jan Šurovský (DPP)

Rusko jako hrozba? To bychom do vládního programu museli dát i EU, míní Koten

Rusko a hrozba? Museli bychom varovat i před EU, řekl Koten. To je silné kafe,...

Z Paříže do Berlína vyjede nový noční vlakový spoj. Nahradí rakouský Nightjet

Noční vlak European Sleeper, který spojuje Brusel, Amsterdam a Berlín. (23....

Za oponou magického představení. Sophia Coppola představila knihu o luxusní módě

Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou

Sázkařská aféra v Turecku dál bobtná. Svaz potrestal 102 hráčů včetně reprezentanta

Eren Elmali z Galatasaraye v hlavičkovém souboji s Nnamdim Collinsem z...

Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů

Velký vzor. K odkazu prvního československého ministra financí Aloise Rašína...

Úhel pohledu

Cesta k obnově Gazy bude dlouhá. V rozvalinách žije 700 tisíc školáků

Příměří. Ozbrojenci z teroristického Hamásu a egyptští dělníci hledají v Gaze...

Komentář

Poslanec, zákonodárný všeuměl. Nastal čas omezit pravomoc jednotlivce navrhovat zákony

Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Epstein nabízel Rusům rady, jak na Trumpa. Demokraté chtějí zveřejnit všechny spisy

Jeffrey Epstein s Donaldem Trumpem na archivních záběrech z roku 1992

Boj o Bedřišku. Obránců kolonie se zastal prezident. Mrzí ho bourání, varuje před eskalací

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.