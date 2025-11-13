Za oponou magického představení. Sophia Coppola představila knihu o luxusní módě

Je přímo zázračně talentovaná, má vytříbený vkus a vášnivý vztah k filmu i módě. Režisérka, scenáristka, producentka, herečka a kameramanka Sophia Coppola si teď může na dlouhý seznam svých úspěchů připsat další: v polovině září vydala obrazovou publikaci Chanel Haute Couture. Křest knihy o rozsahu 450 stran byl opulentní: v newyorském privátním Doubles Clubu uvítala Sophia hosty ve zlatých krajkových šatech – hádejte, jaké značky – a mezi pozvanými se objevil třeba i herec z jejího nezapomenutelného filmu Ztraceno v překladu Bill Murray nebo herečka Kirsten Dunst, hrdinka snímků Smrt panen a Marie Antoinetta.
Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou
Chanel prostor vyzdobil růžovými a červenými růžemi a ubrousky byly převázané sametovou stuhou – maličký detail, který ale trefně vyjádřil estetiku hlavní hvězdy večera. Jakmile došlo na přípitek, zmínila tvůrkyně moment, kdy ji začala móda fascinovat.
|
Papírové brány do říše fantazie. Když byly české filmové plakáty opravdovými klenoty
Když bylo Sophii patnáct, byla prý „neohrabanou teenagerkou na stáži“ v Chanelu (Creation Studio v Paříži). Tam poznala, jakou sílu může mít spojení perfektně střiženého oblečení a charismatu, když potkala supermodelku Veroniku Webb: „Nikdy nezapomenu, jak vypadala v džínách a bundě Chanel, byla to nejstylovější žena, jakou jsem kdy viděla.“
Kniha, pod kterou je režisérka podepsaná, zkoumá historii haute couture francouzské značky od začátku 20. století až po dnešní kolekce, při listování si prohlédnete módní fotografie, dosud nezveřejněné skici, snímky z přehlídek, ale také dokumenty ze zákulisí a archivní materiály. Svazek také představuje přátele i tvůrce, kteří se podíleli na věhlasu Chanelu, nechybí ani ikonické modelky z každého desetiletí oblečené v haute couture a zachycené nejvýznamnějšími světovými fotografy.
Režisérka Sophia Coppola oslavuje francouzský dům Chanel novou knihou
„Chanel je prostě klasika. Pro mě je ztělesněním pařížské elegance,“ řekla Sophia Coppola pro americký Harper’s Bazaar. „Vždy bude představovat dospělou ženu, která je úžasná, ale zároveň stále zábavná.“ S Chanelem se spojila třeba kvůli vytvoření kostýmu pro film Priscilla z roku 2023. Tehdy značce svěřila úkol ušít svatební šaty. Ateliéry Chanel Haute Couture a Métiers d’Art spojily síly a vytvořily bílou nádheru z kalaiské a chantilly krajky – zhotovení trvalo přes 90 hodin. Nádherný výtvor podtrhl Priscillinu proměnu z dívky v ženu…