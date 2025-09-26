STOPKA a Gallotti&Radice představují Heritage Suite v Grandhotelu Pupp

Komerční sdělení   14:00
S více než třemi stoletími historie a prestiže Grandhotel Pupp nadále utváří podobu sofistikovaného pohostinství. Nejnovější kapitolou tohoto výjimečného příběhu je představení Heritage Suite by STOPKA – luxusního apartmá vytvořeného ve spolupráci interiérové designérky Magdaleny Hopkins, společnost STOPKA a značky Gallotti&Radice.

STOPKA a Gallotti&Radice představují Heritage Suite v ikonickém Grandhotelu Pupp. | foto: Archiv Stopka

Hotel s bohatým dědictvím

Od svého založení v roce 1701 je Grandhotel Pupp symbolem evropské elegance a české pohostinnosti. Nachází se v srdci Karlových Varů – lázeňského města proslulého léčivými prameny a kulturním děním – a během své historie hostil krále, umělce, skladatele i filmové hvězdy. Architektura hotelu kombinuje barokní nádheru s moderním komfortem a nabízí jedinečný zážitek, který propojuje minulost se současností.

STOPKA a Gallotti&Radice představují Heritage Suite v ikonickém Grandhotelu...

S uvedením Heritage Suite by STOPKA hotel opět potvrzuje svůj závazek k excelenci – představuje zcela nový standard luxusu, jenž ctí tradici a zároveň přináší moderní design.

Heritage Suite by STOPKA – když se historie snoubí s pohodlím

Nový apartmán se nachází přímo nad hlavním vchodem Grandhotelu Pupp a rozkládá se na ploše více než 100 m². Nabízí soukromý balkon s jedinečným výhledem na ikonickou kolonádu a centrum města. Ze tří původních pokojů vznikl jeden harmonický celek, který propojuje eleganci historie s čistým, současným stylem.

STOPKA a Gallotti&Radice představují Heritage Suite v ikonickém Grandhotelu...

Interiér, navržený Magdalenou Hopkins ve spolupráci s týmem STOPKA, odkazuje na bohaté dědictví hotelu, přičemž využívá jemný, nadčasový jazyk současného designu. Každý prvek – od výběru materiálů po prostorové uspořádání – byl pečlivě zvolen s cílem vytvořit sofistikované a klidné prostředí.

STOPKA a Gallotti&Radice představují Heritage Suite v ikonickém Grandhotelu...
STOPKA a Gallotti&Radice představují Heritage Suite v ikonickém Grandhotelu...
STOPKA a Gallotti&Radice představují Heritage Suite v ikonickém Grandhotelu...

Všechny kusy nábytku v apartmá pocházejí od Gallotti&Radice – ikonické italské značky, která je známá svým mistrovským zpracováním skla, dřeva a kovu. Jejich design vnáší do interiéru jemnost, přesnost a tichou eleganci, která neruší historický duch prostoru, ale přirozeně jej podtrhuje.

Heritage Suite by STOPKA nabízí

  • prostorný a prosvětlený obývací pokoj
  • elegantní jídelní kout pro soukromé stolování
  • ložnici s king-size postelí a výhledem
  • samostatnou šatnu a šatní místnost
  • luxusní koupelnu obloženou mramorem
  • soukromý balkon s výhledem na kolonádu
STOPKA a Gallotti&Radice představují Heritage Suite v ikonickém Grandhotelu...

Tento apartmán není jen ubytování – je to zážitek. Vyjádření nadčasového stylu, promyšleného designu a hlubokého respektu k historii.

Více informací ZDE

Autor: Stopka – partner KVIFF

