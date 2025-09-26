STOPKA a Gallotti&Radice představují Heritage Suite v Grandhotelu Pupp

Hotel s bohatým dědictvím
Od svého založení v roce 1701 je Grandhotel Pupp symbolem evropské elegance a české pohostinnosti. Nachází se v srdci Karlových Varů – lázeňského města proslulého léčivými prameny a kulturním děním – a během své historie hostil krále, umělce, skladatele i filmové hvězdy. Architektura hotelu kombinuje barokní nádheru s moderním komfortem a nabízí jedinečný zážitek, který propojuje minulost se současností.
S uvedením Heritage Suite by STOPKA hotel opět potvrzuje svůj závazek k excelenci – představuje zcela nový standard luxusu, jenž ctí tradici a zároveň přináší moderní design.
Heritage Suite by STOPKA – když se historie snoubí s pohodlím
Nový apartmán se nachází přímo nad hlavním vchodem Grandhotelu Pupp a rozkládá se na ploše více než 100 m². Nabízí soukromý balkon s jedinečným výhledem na ikonickou kolonádu a centrum města. Ze tří původních pokojů vznikl jeden harmonický celek, který propojuje eleganci historie s čistým, současným stylem.
Interiér, navržený Magdalenou Hopkins ve spolupráci s týmem STOPKA, odkazuje na bohaté dědictví hotelu, přičemž využívá jemný, nadčasový jazyk současného designu. Každý prvek – od výběru materiálů po prostorové uspořádání – byl pečlivě zvolen s cílem vytvořit sofistikované a klidné prostředí.
Všechny kusy nábytku v apartmá pocházejí od Gallotti&Radice – ikonické italské značky, která je známá svým mistrovským zpracováním skla, dřeva a kovu. Jejich design vnáší do interiéru jemnost, přesnost a tichou eleganci, která neruší historický duch prostoru, ale přirozeně jej podtrhuje.
Heritage Suite by STOPKA nabízí
- prostorný a prosvětlený obývací pokoj
- elegantní jídelní kout pro soukromé stolování
- ložnici s king-size postelí a výhledem
- samostatnou šatnu a šatní místnost
- luxusní koupelnu obloženou mramorem
- soukromý balkon s výhledem na kolonádu
Tento apartmán není jen ubytování – je to zážitek. Vyjádření nadčasového stylu, promyšleného designu a hlubokého respektu k historii.
Autor: Stopka – partner KVIFF