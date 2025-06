Donaldovy oranžové ženy. Proč vypadají všechny stejně?

Tento (anti)trend odstartoval videem třiatřicetileté komičky Suzanne Lambertové, která si na TikToku z republikánů střílela už nějaký čas. Vybrala si k tomu těžkotonážní zbraně: sarkastický humor a přímočarost bez pardonu. „Kdykoli se liberálové prosadí, konzervativci se nás snaží zahnat do kouta tím, že se nám posmívají, že jsme strana lásky a míru. Demokraté jsou příliš slušní a je načase, abychom nebyli zdvořilí, ale opláceli stejně,“ obhajuje své příspěvky prošpikované pečlivě vybranými jízlivými narážkami a urážkami.

Na podzim si vzala na paškál republikánské ženy, které se do ní navážely vulgaritami „křičenými“ velkými písmeny v komentářích pod videi. Podle odvážného hesla „nebuďme naštvaní, buďme zlí“ se Lambertová bez obalu vysmála tomu, jak mnohé z nich vypadají „Líčím se jako MAGA holky v komentářích,“ nazvala svůj spot, v němž si obličej obaluje hordou make-upu za doprovodu country písně Redneck Woman.

Estetiku stoupenkyň „konzervativních hodnot“ trefila bezchybně. Video si přehrály miliony uživatelů a dalších desítek milionů zhlédnutí se dočkaly jeho varianty, kterými další influencerky zahltily TikTok. Na pozadí jim k tomu většinou hrála píseň God Made Girls. Text opakuje otřepané genderové stereotypy: „Někdo musí mít hezkou sukni... Někdo musí být ten, kdo svádí... Někdo ho musí držet za ruku... Tak Bůh stvořil dívky…“

Výsměch oranžovému těžkému make-upu známých republikánek – například Trumpovy snachy Lary, dcery Tiffany, tiskové mluvčí Karoline Leavittové a mnoha předních političek – ale poukazuje i na zajímavý genderový aspekt. Jejich unifikovaný Make America Great Again (MAGA) „sexy“ vzhled přesně koresponduje s tím, jak roli ženy vidí jejich mužští kolegové a manželé.

Casey DeSantisová

Protivná liberální holka

Suzanne Lambertová, komička z Washingtonu, má estetiku republikánek do detailu nastudovanou i díky tomu, že byla jednou z nich. Po radikální proměně politického smýšlení vtrhla na TikTok a nazvala se „liberální Reginou George“ podle tyranské školní krasavice z filmu Mean Girls (v češtině Protivný sprostý holky). Satirické skeče a trolení na TikToku jí vyneslo na sedm set tisíc sledujících. Mimo jiné si všímá, že republikáni se rádi otírají o to, jak vypadají demokratky – shazovali je buď jako nemožné zanedbané bytosti s šedými vlasy a absencí make-upu, nebo naopak šílené klauny s barevnými vlasy i líčením (které si dovolují nosit i muži).

Své video, které se stalo virálem, zahajuje Lambertová předvedením, jak coby MAGA žena nanášet správně make-up: „Žádná příprava pleti. Musí vypadat matná, suchá až zaprášená, jako by nikdy neviděla hydratační krém,“ říká a make-up nanáší rukama ve velké vrstvě halabala, aby končil víc než brzy před vlasovou linií. Vedle toho klade divačkám na srdce, aby byl make-up alespoň o tři stupně tmavší, než sedí k jejich pokožce, a jeho oranžový nádech jistilo pár kapek tekutého bronzeru. Zkrátka omítka taková, že by se z ní na pomerančové tváři Donalda Trumpa rozhostil spokojený úsměv.

Silnou vrstvu make-upu doplňuje Lambertová nepřirozeně vykresleným obočím (“Snažte se, aby vypadalo, jako byste ho nanášely ve tmě,“ nabádá). Oči pokryje tvrdými černými linkami, které z nich vyčarují tmavé škvíry a vyschlou řasenkou, díky níž brvy připomínají muší nožičky. Dílo, za které by se nemusela stydět jakákoliv vysloužilá hvězda filmů pro dospělé, doplňuje matnou růžovou rtěnkou. „Můžu být jízlivá, ale nedá se to srovnávat s tím, když se ženám říká, že mohou přijít o volební právo nebo když se transsexuálům upírá právo na existenci,“ hájila své dílo Lambertová v televizi CBS News.

Při pohledu na MAGA tvář političky Nancy Maceové, tiskové mluvčí prezidenta Karoline Leavittové nebo ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové, stejně jako Trumpovy snachy Lary Trumpové (vede hlavní republikánskou organizaci USA), o samotné první dámě nemluvě, se musí člověk zamyslet. Proč vypadají všechny stejně a proč vyznávají toto líčení? „Nejspíš se tak líčily, když byly mladé. Značí to jejich neochotu učit se? Nemají rády změnu? Nerady opouštějí komfortní zónu?“ komentoval to třeba známý britský vizážista Robert Welsh. „Jejich make-up vypadá, jako by nějaký muž režíroval film a vyžádal si, aby herečky byly genericky sexy, podle mužského vkusu.“

Zmíněné, ale i další známé kované republikánky, včetně televizní moderátorky Kimberly Guilfoyleové nebo Lauren Sánchezové, snoubenky Jeffa Bezose, se rovněž rády halí do přiléhavých šatů a za všech okolností volí jehlové podpatky. Hyperženskou image pojaly skoro jako ideologii. Profesorka genderových studií na Kalifornské univerzitě Juliet A. Williamsová se vyjádřila pro WWD. „Kabinet sice tvrdí, že nepraktikuje radikální genderovou ideologii, ve skutečnosti se ale snaží prosadit svou. Ženy jako Karoline Leavittová nebo Melania Trumpová jsou oddané velmi specifickému typu krásy, který je vytvořený pro heterosexuálního bílého muže.“

Podle ní jsou vlasy, make-up a oblečení způsobem, jak potvrdit, že tento standard krásy je jediný správný. „Jde o tradiční genderový řád. Každý, kdo si myslí, že jde jen o make-up, nepochopil skryté sdělení.“

Lauren Sánchezová Kimberly Guilfoyleová

Skalní fanynky plastik

Divokým líčením nebo těsnými oblečky ale snahy dobře situovaných republikánek o vzhled „dokonalé ženy“ nekončí. Jak si všimly i Financial Times, MAGA ženy mají slabost pro nejrůznější kouzla plastické chirurgie. Bronzové dekolty, umělé řasy, tmavé oční stíny, pečlivě vyfoukané vlasy a dlouhé nehty doplňují nepřirozeně vypnutou pletí, výplněmi rtů, litry botoxu a sněhobílými zuby.

Jak magazínu HTSI prozradil plastický chirurg Norman Rowe, mnoho klientek se na jeho klinice v Palm Beach hromadilo hlavně před silvestrovským večírkem republikánů na Floridě, v Trumpově opulentním sídle Mar-a-Lago. Pacientky požadovaly nejen drahé kosmetické procedury, ale i lifting obočí a operaci víček. „Dříve byly vzorem Kardashianky – pokaždé, když se někde objevily, druhý den začaly zvonit telefony. Teď ženy přicházejí s tím, že chtějí vypadat jako Melania Trumpová.“

Magazín women.com vše shrnul: „Zatímco mnozí si nechávají zákroky provádět s nadějí, že budou vypadat přirozeně, estetika MAGA je agresivní – tyto ženy chtějí, aby byly zákroky vidět.“ Ty, které na to nemají, se mohou vyzbrojit aspoň chemlonovou blond, falešným opálením a líčidly.

„Nosí černé hranaté obočí, bílý korektor kolem očí, pochybné stíny a špatně umístěnou růžovou tvářenku jen republikánky? Samozřejmě že ne, „ říká vizážista Robert Welsh. „Tento způsob líčení je ale jednoznačně zastaralý a hlavně: nelichotí nikomu.“