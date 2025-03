Jsme zpět! TAG Heuer se vrací na závodní okruhy s velkou pompou a v plné polní

Model Formula 1 z roku 1986

Letošní leden přinesl vzrušující zprávu: TAG Heuer, hodinářská značka patřící do skupiny LVMH, nahradila coby oficiální časomíra závodů formule 1 giganta Rolex, jenž měřil čas závodů od roku 2013. Spojení hodinářské značky, založené v roce 1860, se světem F1, jež navíc letos slaví

75 let, má kořeny v historii – Heuer byl v roce 1969 první hodinářskou značkou, jejíž logo se objevilo na závodním voze formule 1.

TAG Heuer se vrací na závodní okruhy s velkou pompou a v plné polní (poprvé se stal oficiální časomírou F1 v roce 1992) – a nutno dodat, že málokterá spolupráce dává tak hluboký smysl.

Jack Heuer a hodinky Autavia Ayrton Senna a limitovaná edice Senna 6000

Značka od počátků vsázela na vývoj chronografů, tedy hodinek, které dokážou měřit jednotlivé časové úseky a jsou spojeny se světem sportu, ať už letectví, nebo právě motorismu. Počátkem 20. století Heuer, nesoucí jméno svého zakladatele Edouarda Heuera, vybavovala chronografy palubní desky rychlých vozů – v roce 1916 představila první chronograf měřící časové úseky s přesností na 1/100 sekundy.

V 50. letech se vedení značky rozhodlo zaměřit se zcela na chronografy a toto rozhodnutí přineslo plody už v roce 1969, kdy byl pod vedením Jacka Heuera představen Calibre 11, automatický chronograf. Jack Heuer nechal nový strojek uložit do neobvyklého čtvercového pouzdra Monaco i starších modelů Autavia a Carrera. Láska Jacka Heuera k rychlým vozům vedla ke spolupráci s pilotem formule 1, Švýcarem Joem Siffertem – on sám nosil model Autavia z roku 1962 a logo značky zdobilo nejen jeho kombinézu, ale i vůz Rob Walker Lotus 49B.

Spolupráce Heuer a vzrušujícího světa F1 tímto krokem neskončila, spíše začala. Hodináři v roce 1971 vyvinuli Le Mans Centigraph pro tým Ferrari, speciální přenosný přístroj, který umožnil přesně měřit rychlost testovaných formulí. V roce 1979 se začala psát jedna z nejdelších spoluprací ve světě formule 1, a to partnerství s jedním z tehdy nejúspěšnějších týmů, McLaren. V roce 1985 hodinářskou značku koupila společnost Techniques d’Avant Garde Group, majitel závodního týmu F1 McLaren – výrobce hodinek tak dostal nejen nový název, TAG Heuer, ale i nové logo. O rok později pak značka uvedla model Formula 1, který se stal popkulturním fenoménem 80. let, a to mj. díky své výrazné lunetě ve tvaru květinky a pestrým barvám. Loni byly hodinky Formula 1 znovu uvedeny na trh ve spolupráci s lifestylovou značkou KITH.

Hodinky TAG Heuer nosili legendární závodníci jako Alain Prost, Ayrton Senna nebo Miki Häkkinen. Spolupráce s McLarenem trvala do roku 2016, o rok později se TAG Heuer spojil s týmem Oracle Red Bull Racing, jehož sponzorem zůstává i nadále.