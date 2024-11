Ptáček na kameni. Legendárnímu designérovi skládá světová značka hold

Původem americká šperkařská značka Tiffany & Co. je ve světě hodinářství poměrně známá. Patřila totiž k americkým dealerům švýcarské manufaktury Patek Philippe a hodinky s natištěným nápisem Tiffany & Co. na číselníku (šlo o poměrně obvyklou záležitost, kdy švýcarské značky tiskly na číselníky hodinek i jména distributorů) patří ke sběratelsky velmi žádaným objektům. Ostatně i slavný ukradený a znovu nalezený model Johna Lennona Patek Philippe 2499 Perpetual Calendar Chronograph kupovala Yoko Ono v newyorském butiku Tiffany na Páté avenue.

Americká značka patřící do koncernu LVMH sice v uplynulých letech představovala nové modely hodinek, z nichž za všechny jmenujme povedenou kolekci East-West, ovšem větší pozornosti se jí dostalo až v roce 2021, opět díky spolupráci s Patek Philippe. Poslední ocelový model Nautilus 5711 byl totiž ozdoben číselníkem ve známé Tiffany modré barvě. Hodinky v limitované edici 170 kusů se staly opravdu horkým zbožím, jež si mohli zakoupit pouze nejvěrnější zákazníci klenotnictví.

Značka Tiffany & Co. letos představila nádherné šperkové hodinky inspirované broží Jeana Schlumbergera. Model Bird on a Flying Tourbillon, jehož strojek vytvořila švýcarská manufaktura Artime Créations SA přímo pro šperkařského giganta, je vyroben z bílého zlata, zdobí jej 848 diamantů a tyrkysová marketerie.

Letos značka vsadila na to, co je jí nejbližší a v čem vyniká. Představila několikery šperkové hodinky, které zaujmou zejména precizní prací s drahými kameny a odkazem na legendárního designéra Jeana Schlumbergera (1907–1987). Rodák z Alsaska se po druhé světové válce už coby oblíbený návrhář šperků přestěhoval do New Yorku, kde si na Manhattanu otevřel ateliér. V roce 1956 přišla nabídka od Tiffany & Co., aby se stal viceprezidentem.

Designér souhlasil. Od značky navíc dostal delikátní úkol: navrhnout šperk pro slavný žlutý diamant Tiffany o váze 128,54 karátu. Jean vytvořil náhrdelník Ribbon Rosette. V roce 1995 byl diamant zasazen do jiného známého Schlumbergerova designu z roku 1965: do brože s motivem ptáčka Bird on a Rock.

Brož Jeana Schlumbergera.

Motiv ptáčka zdobí letošní novinku, navíc nominovanou na prestižní cenu GPHG 2024, Bird on a Flying Tourbillon. Hodinky vynikají krásným číselníkem, pro nějž mistři značky využili intarzii z polodrahokamu tyrkys. Vytvořit číselník ze 16 kousků tyrkysu, tvarem připomínajících obláčky na obloze, zabere 45 hodin práce.

Kolem létajícího tourbillonu, jehož klícka je uchycena pouze ze spodní strany (tato komplikace byla představena ve 20. letech minulého století), poletují dva roztomilí diamantoví ptáčci. Každý ptáček byl vytvořen ručně z bílého zlata a osázen 147 diamanty; 39mm pouzdro hodinek je vyrobeno z bílého zlata a stejně jako číselník je osázeno diamanty. Celkem bylo na model Bird on a Flying Tourbillon použito 848 diamantů – značka tak poukazuje na své know-how právě v oblasti práce s těmito kameny.

Strojek vytvořila švýcarská manufaktura Artime Créations SA přímo pro šperkařského giganta.

Strojek na míru pro Tiffany & Co. vytvořila švýcarská manufaktura Artime Créations SA, jež spolupracuje se švýcarskými značkami vysoké hodinařiny. Šest zakládajících partnerů manufaktury má zkušenosti z Audemars Piguet, Greubel Forsey nebo F.P. Journe. První vlastní hodinky titanové ART01 představila manufaktura Artime loni.