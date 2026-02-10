Titán v nové zbroji a lesku. I v luxusu může být místo pro experiment, technologii a osobní příběh

  16:00
Pharrell Williams navazuje na svou předchozí spolupráci se šperkařskou značkou Tiffany & Co. novou kolekcí Titan Setting. Využívá neviditelného zasazení diamantů, které působí, jako by se vznášely nad šperky.
Tiffany & Co, Pharrell Williams | foto: Foto: archiv Tiffany & Co.

Když značka Tiffany & Co. v roce 2024 představila kolekci Tiffany Titan, bylo jasné, že vstup Pharrella Williamse do šperkařského světa nebude jen epizoda. Hudebník, producent a současný kreativní ředitel pánské módy Louis Vuitton pojal Titan jako osobní manifest: poctu moři, svobodě a svému rodnému Virginia Beach. Inspirován Poseidonovým trojzubcem vytvořil motiv kopí, který v kombinaci zlata, titanu a diamantů symbolizoval krásu rozporů: sílu a zranitelnost, energii a klid.

Pharrell Williams

Na tuto vizi nyní navazuje Titan Setting, nová kapitola kolekce, jež spojuje inovaci a řemeslo. Tiffany & Co. využívá zasazení kamenů, díky němuž se diamant jakoby vznáší nad kovem. Žádné viditelné uchycení, jen čistý kámen zachycující světlo ze všech úhlů. Kolekce podle Williamse zůstává inspirovaná mořem a Poseidonem, ale tentokrát nejde o esenci síly, nýbrž lehkosti. Pharrell chápe šperk jako něco, co podtrhuje nositelovu osobnost. Pro ty, kdo dávají přednost jemnějším šperkům, je Titan Setting ideální: přetváří původní hroty trojzubce do subtilnější formy. Ostré linie přecházejí v organické oblouky, technicky náročné spoje jsou vyřezány laserem a každý kámen drží jen mikrodrážka v kovu. Výsledkem je šperk, který působí lehce, ale skrývá v sobě mimořádnou technologickou preciznost.

Kolekce zahrnuje prsten, přívěsek a náušnice, které působí spíš jako drobné architektonické objekty než jako tradiční šperky. Náušnice mají odnímatelné části s diamantovými hroty, jež objímají ušní lalůček, prsten tvoří dvě obroučky spojené středovým kamenem. Každý kus je zároveň minimalistický i nápadný, přesně v duchu Pharrellova stylu, který míchá streetwear s haute couture a intuitivně hledá rovnováhu mezi formou a emocí.

Titan Setting volně navazuje i na předchozí kolekci s tahitskými perlami, v níž designér experimentoval s kontrastem lesku perel a ostrosti kovu. Spolupráce se šperkařským „titánem“ Tiffany & Co. tak potvrzuje, že Pharrell Williams dokáže přenášet svůj tvůrčí jazyk napříč světy: z hudby a módy až do šperkařství. Titan Setting je důkazem, že i v luxusu může být místo pro experiment, technologii i osobní příběh.

Tiffany & Co, Pharrell Williams

