Nezávislý Timothée Chalamet. Jaký má držitel Zlatého glóbu vkus na hodinky

Snímek Velký Marty s Timothéem Chalametem v hlavní roli vydělal jen za první víkend v kinech slušných 17 milionů dolarů. Sportovní drama se odehrává v 50. letech a hollywoodská ikona v něm hraje naivního snílka Martyho Maurera, který se touží stát světovým šampionem ve stolním tenisu.
Mimochodem, tento sport začal herec trénovat již v roce 2018, kdy poprvé padla nabídka na roli od režiséra Joshe Safdieho. Již o tři roky později se tehdy ještě vycházející hvězda Hollywoodu stala jednou z tváří francouzského domu Cartier, jehož hodinkám (za všechny jmenujme kultovní model ze 60. let Crash) a zejména šperkům zůstává věrný dodnes.
Nicméně již koncem loňského roku, kdy začal propagovat snímek Velký Marty (světovou premiéru měl v říjnu), změnil Timothée Chalamet vkus a proslavené modely Cartier vyměnil za méně známé, nicméně neméně sofistikované kousky – nekomplikované modely s inovativními strojky a ručně zdobenými číselníky.
Na prosincovou obálku americké Vogue, ale též třeba na letošní předávání Zlatých glóbů se ozdobil platinovým modelem UJ-2 od původně dánské značky Urban Jürgensen, která byla loni vzkříšena díky investorům z americké rodiny Rosenfieldových (sběratelé Andrew a jeho syn Alex se s hercem dobře znají). Vývoj strojků i vzhled ručně gilošovaných číselníků měl na starosti hodinář Kari Voutilainen. Tříručky UJ-2 loni získaly cenu GPHG v kategorii Pánské hodinky roku a je za nimi na 565 hodin ruční práce. Urban Jürgensen hodinky prodává přímo, jen opravdu vybraným sběratelům.
Obdobný přístup má hodinář Simon Brette – své první hodinky Chronomètre Artisans představili mistři z jeho ateliéru v roce 2023. Simon Brette přitom vycházel zejména z pozapomenutých technik hodinářského dekorování a tříručkovým modelem mimo jiné navazuje na práci Dereka Pratta, slavného hodináře 80. let, který byl spjat právě s Urban Jürgensen. Chalametova volba modelu Simon Brette s titanovým pouzdrem je tak vcelku logickým doplněním jeho počínající sbírky hodinek nezávislého švýcarského hodinářství. Kromě nového strojku hodinky zaujmou částečně otevřeným číselníkem s ručně rytým dekorem připomínajícím mozaiku.
Simon Brette vyrobí zhruba jedny hodinky za měsíc. Obdobný status (nazývaný „If you know, you know“ neboli IYKYK) má i třetí Chalametův model – AK-06 od značky Akrivia, který byl uveden na trh v roce 2017. Vyniká 100hodinovou rezervou chodu a jde o první model rodáka z Kosova, hodináře Rexhepa Rexhepiho bez komplikací. Ročně značka vyrobí kolem 30 hodinek AK-06.