Průlet pěti kontinenty. Výstava nabízí díla výtvarníků z mezinárodního sklářského sympozia

Práce a experimentování mimo „bezpečí“ vlastního ateliéru, před publikem, s jiným technickým vybavením, než na jaké jsou zvyklí, navíc v časovém limitu několika málo dní. Na takové vystoupení z komfortní zóny si trouflo 45 výtvarníků ze 17 zemí pěti kontinentů v rámci Mezinárodního sklářského sympozia IGS v Novém Boru, které se konalo koncem minulého roku.

Vybraní umělci mohli pracovat v zázemí několika sklářských firem (například Ajeto Lindava, Sklárny Jílek Kamenický Šenov či AZ Design Nový Bor), které kvůli akci zastavily vlastní výrobu. Výtvarníci z celého světa se do Nového Boru sjíždějí na sympozium jednou za tři roky už víc než čtyřicet let (!) a akce je velmi atraktivní i tím, že většina jejího programu je otevřená veřejnosti. To znamená, že návštěvníci mohou mimo jiné spolupráci hostů s vynikajícími místními sklářskými mistry sledovat přímo v provozu.

Milan Cais Juli Bolaňos Jaroslav Róna

Některé výsledky jejich loňského snažení si teď můžete prohlédnout na výstavě v Uměleckoprůmyslovém museu s názvem All you need is glass! Sympozium v letech 1982–2006 organizoval jako trienále novoborský podnik Crystalex, v roce 2009 převzalo roli hlavního pořadatele město Nový Bor ve spolupráci se sklářskými firmami regionu a odbornými školami.

Každý ročník sympozia je přitom unikátní a podle kurátorů Uměleckoprůmyslového musea přináší vždy překvapivé výsledky. Ve foyer historické budovy UPM uvidíte třeba dílo letošní výherkyně Czech Grand Design a nové umělecké ředitelky značky Rückl, Kateřiny Handlové, ale i Elišky Monsportové, Jaroslava Róny a Martina Janeckého. Je tu ovšem k vidění i tvorba umělců z Japonska nebo Austrálie.

Doprovodný program výstavy s názvem Průlet pěti kontinenty se konal 13. května: výstavou návštěvníky provedla kurátorka Eliška Vavříčková, která také promluvila o loňském sympoziu, o tom, jak probíhal výběr, kteří výtvarníci se akce účastnili a jaká nejzajímavější díla vznikla (či vzniknout měla). Ti, kteří by se rádi obeznámili s celou historií sympozia v Novém Boru, si mohou poslechnout přednášku ředitelky Sklářského muzea Nový Bor Petry Ajšmanové.