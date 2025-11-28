Vánoční záhada Tezenis: styl, hra a dokonalé dárky

Převrácený stromek, šokovaná rodina a podezřelý, kterého je třeba odhalit… Scéna je připravena na Vánoce s Tezenis, které jsou plné tajemství a zábavy. Pro svátky roku 2025 proměňuje Tezenis hledání dokonalého dárku ve hru a představuje kolekci, která je tou správnou odpovědí na každou stylovou záhadu.

VÁNOČNÍ ZÁHADA - Převrácený stromek, šokovaná rodina a podezřelý, kterého je třeba odhalit… Scéna je připravena na Vánoce s Tezenis. | foto: Archiv Calzedonia

V centru dění, jak je u Tezenis tradicí, stojí kolekce spodního prádla – srdce vánoční nabídky. Tezenis ožívá push-up a balkonetkovými podprsenkami kombinovanými s brazilskými kalhotkami a tangy, v zimní červené a zdobenými krajkou a tartanovými vzory.

Třpytivé látky, sametové mašle a průsvitné detaily doplňují výběr produktů, perfektních pro všechny, kteří chtějí během svátků zazářit.

Vánoce Tezenis ožívají ikonickými kousky vytvořenými pro celou rodinu. Hebké a hřejivé svetry se stávají ideálními společníky těch nejupřímnějších okamžiků, zatímco extra teplá pyžama potvrzují svůj status oficiální uniformy pro filmové maratony.

Oblíbené postavy dodávají sváteční atmosféře ještě výjimečnější a hravější nádech, připravené vnést do našich domovů špetku humoru. Od sarkastického Grinche, ideálního pro ty, kteří prožívají Vánoce s rošťáckým úsměvem, přes něžnost stále populárního Stitche až po nadčasové kouzlo světa Harryho Pottera.

Letos je vyšetřování uzavřeno dřív, než vůbec začne. Pod stromečkem nejsou žádní podezřelí, jen dokonalé outfity od Tezenis. Záhada je vyřešena!

