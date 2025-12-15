V krajkách spojuje ženskost s neformálností. Uznávaná návrhářka ukazuje modely v pohybu

Návrhářka Vendula Zeithamel Šulanová je žena, která si cestu k úspěchu prošlapala výjimečně poctivě. Nejprve strávila patnáct let prací pro módní domy v Hongkongu, Pekingu, Londýně, Hamburku či Amsterdamu, než se rozhodla vytvořit vlastní značku. V jejích modelech se propojuje světovost i osobní rukopis a zkušenost s intuicí. Ve své nové kolekci zkoumá ženskou siluetu prostřednictvím vrstvení, plissé efektů a transparentních materiálů, které nechávají vyniknout tvar i pohyb těla. Francouzské krajky se tu potkávají s přirozenou strukturou látky, lehkost s přesností střihu.
Kariéru začínala ve společnosti Kenvelo. V trendy módní značce devadesátých let nejdřív zkracovala džíny na míru, záhy se ale vypracovala na vedoucí návrhářku denimové sekce. Právě práce s touto látkou se pro ni stala základem pro další tvorbu, naučila ji preciznosti, technické logice i respektu k materiálu. Během působení v dánské společnosti Bestseller a dalších evropských studiích se vypracovala na uznávanou denim expertku, jež dnes zúročuje své know-how i ve vlastní značce Vendula Sulanova.
Nová kolekce Venduly Zeithamel Šulanové staví na kontrastech – smyslnosti a disciplíně, stejně jako jemnosti a pevnosti
Ve všech kolekcích spojuje ženskost s neformálností. Křehké krajky a jemné vrstvy kombinuje s bomberem nebo trenčkotem, který se stal ikonickým kusem posledních sezon. Pracuje s přírodními a udržitelnými materiály: organickým denimem, bavlnou, mohérem nebo japonskou textilií, která imituje kůži. Oblíbila si přitom osobní formu prezentace. Místo klasických přehlídek pořádá „live styling shows“, při nichž přímo před klientkami vytváří styling svých modelů. Tak může zůstat v přímém kontaktu s publikem a ukázat, jak její modely skutečně fungují v pohybu.
Dnes Vendula Šulanová oslovuje ženy, které hledají kvalitu, individualitu a klid, oblečení, které osobnost doplňuje, ne přebíjí. K jejím klientkám patří mimo jiné herečka Tuva Novotny, která se letos objevila na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, modelka Jitka Nováčková, zpěvačka Bára Basiková nebo herečka a zpěvačka Eva Burešová. Další plány má designérka jasné: chce rozšířit denimovou řadu o netradiční světlý denim v přírodní béžové a krémově bílé barvě. O její modely je stále větší zájem i v zahraničí, takže se chystá profesně se vrátit do Amsterdamu. Především ji ale těší, že i české ženy se čím dál víc chtějí odlišovat, nejít tolik s davem a dávají přednost šatníku, v němž je třeba jen pár kvalitních kousků na míru. Sama tvoří v duchu udržitelnosti: s rozvahou, respektem k řemeslu a s tichou elegancí, která je pro ni typická.