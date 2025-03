V šatníku černé gazely. Výstava v Londýně oslavuje čtyřicet let kariéry supermodelky Naomi Campbell

Od okamžiku, kdy při nákupech s kamarádkami v Covent Garden padla do oka modelingové agentce Beth Boldt, uplyne letos neuvěřitelných čtyřicet let. Tehdy bylo Naomi Campbell pouhých patnáct a rozhodně nemohla tušit, že se už o tři roky později stane první modelkou tmavé pleti na obálce Vogue Paris a zařadí se mezi nejslavnější ženy v historii módy.

Letos oslaví obdivovaná kráska, přezdívaná „černá gazela“, pětapadesáté narozeniny. Ke gratulantům se přidává i londýnské Victoria & Albert Museum, jež při té příležitosti připravilo výstavu nazvanou Naomi Campbell: In Fashion, která prostřednictvím Naomina rozsáhlého šatníku mapuje její kariéru i život. Výstava probíhá až do 6. dubna a zahrnuje přibližně sto kousků a doplňků toho nejlepšího ze světové módy; jde přitom nejen o zápůjčky z návrhářských archivů, ale též šaty haute couture a ready-to-wear z modelčiny soukromé sbírky.

Londýnské Victoria & Albert Museum oslavuje čtyřicet let kariéry modelingové ikony

K nejzajímavějším kouskům patří korzet Thierryho Muglera z roku 1989 připomínající automobil Cadillac, návštěvníky ohromí i růžový peříčkový komplet Valentino, v němž se objevila na Met Gala 2019, pár šněrovacích bot na vysokánské platformě, ve kterých se slavně zřítila na přehlídkovém mole během show Vivienne Westwood, šaty Versace ozdobené sítotiskem Andyho Warhola s tvářemi Marilyn Monroe a Jamese Deana či stříbrné šaty s flitry Dolce & Gabbana. Ty si Naomi oblékla na poslední den svých veřejně prospěšných prací v roce 2006 (trest dostala za to, že po své hospodyni hodila telefon, protože nemohla najít její oblíbené džíny).

Kromě úchvatných modelů několika desítek luxusních značek jako Chanel, Burberry, Alexander McQueen, Yves Saint Lauren, Azzedine Alaïa nebo John Galliano zaujmou i módní fotografie. Výrazné snímky předních fotografů, třeba Petera Lindbergha, Campbella Addyho nebo Stevena Meisela, ukazují Naomi jako modelku desítek různých tváří – tato výrazová proměnlivost ji proslavila stejně jako její vyhlášená vlnivá chůze.

Hlavní kurátorka Sonnet Stanfill míní, že Naomi Campbell je víc než supermodelka: „Je to i aktivistka, filantropka a kreativní žena – a to z ní dělá jednu z nejvlivnějších osobností současné kultury.“ Modelka prohlásila: „Na modeling se dívám jako na něco, co dělám pro černochy obecně.“ Už v roce 1989 se připojila k organizaci Black Girls Coalition a od roku 2013 vede společně s modelkami Iman a Bethann Hardison kampaň The Diversity Coalition na podporu rasové rozmanitosti na přehlídkových molech.