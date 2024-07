Bohové virtuálních světů. Čeští vývojáři udělali se svými hrami díru do světa, jaké novinky chystají?

Pro čtenáře – zapřisáhlé nehráče, kteří si po zaslechnutí slova videohra vybaví bezduché střílečky a infantilní pokémony, bude možná překvapivé zjistit, jak chytrá, sofistikovaná, výtvarně fascinující nebo nenásilně edukativní může dnešní virtuální zábava být.

Je libo prožít velké dobrodružství a přitom se – vlastně jen tak mimochodem – do hloubky dovzdělat v historii vrcholného středověku? Žádný problém: stačí si stáhnout hru Kingdom Come: Deliverence (KCD), kterou lze bez obav označit za stroj času, díky němuž se kliknutím myši přenesete do zemí českých začátku patnáctého století.

Kingdom Come: Deliverence je strojem času, díky němuž se ocitnete na začátku patnáctého století: domky, vesnice, hrady, oblečení, fauna, flóra, jídlo nebo zbraně jsou přesně takové jako tehdy. A prožijete samozřejmě i velká dobrodružství s rytířem Jindřichem

Hra KCD pražského studia Warhorse je historicky maximálně přesná a příběh obyčejného kluka z vesnice, jenž se připlete k bouřlivým událostem v době piklů Zikmunda proti Václavu IV., člověka přiková k monitoru nejen dějem, ale i velkolepým vizuálem.