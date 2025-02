Ikona pražského hoteliérství. Jeho největší část je schovaná před většinou lidí

Tady se scházela pražská smetánka, tady skládaly hlavy největší osobnosti své doby. Než se ale host ubytuje, musí projít pod historickou vitráží, na níž nechybí kníže Václav. Nad vyobrazenou hostinou přitom září velké písmeno W jako Wenzel, tedy německy psané jméno českého světce. „Není to znamení, že to přece jen má být W Hotel?“ usmívá se pod vitráží Remco van Kamp, generální ředitel W Prague. Kvůli projektu společnosti Marriott International se před dvěma lety odstěhoval z Nizozemska do Prahy a zve nás na soukromou prohlídku místa, které bylo po celou dekádu zavřené.

Generální ředitel hotelu W Prague Remco van Kamp

Vítejte u Šroubka

Luxusní ubytování tu první hosté okusili již v roce 1905. A z Grand Hotelu Evropa se za krátkou dobu stal pojem! V hotelu uspořádal své jediné autorské čtení spisovatel Franz Kafka, přespal tu chicagský starosta Antonín Čermák nebo si tu Nicholas Winton zřídil pracovnu, z níž organizoval záchranu židovských dětí. Loni tomu bylo navíc přesně sto let, co budovu, na niž ze střechy shlíží sousoší tří světlonošek, koupil podnikatel Karel Šroubek.

Byl původně majitelem nedalekého restaurantu, ale také odborníkem na etiketu a jako poradce byl zván na pořádání recepcí na Pražském hradě. Své příjmení tedy hrdě vyvěsil i na nový hotel, který se díky jeho vysokým nárokům na služby stal jedním z nejlepších v Evropě.

Dobu hoteliéra Šroubka může současný návštěvník okusit ve zrekonstruované restauraci Grand Café se zdobným secesním interiérem, na jehož zachování památkáři velmi lpěli. Vybavení muselo být do posledního šroubku rozebráno a odvezeno do restaurátorských dílen, kde se mu dostalo žádané péče. „Hosté ale rozhodně nebudou mít pocit, že se právě ocitli v muzeu. Nabízíme jim moderní koncept od slavného restauratéra Riccarda Giraudiho – Le Petit Beefbar,“ upozorňuje Remco van Kamp, který touží, aby se z Grand Café stal vyhlášený podnik. Ostatně už teď na to aspiruje. Restaurace disponuje

130 místy, dalších 80 míst bude během letní sezony k dispozici na hotelové zahrádce.

W Prague

Pro moderní cestovatele

Hotel Šroubek byl po roce 1948 znárodněn a rodině navrácen až během 90. let. V rukách dědiců se ale dlouho neohřál. Po roce 2002 jej koupil podnikatel Julius Meinl V. Ač původně plánoval zašlému hotelu vrátit jeho věhlas, nemovitost roku 2016 prodal podnikateli Feridu Nasrovi. Nyní hotel provozuje americká síť Marriott International se svou luxusní lifestylovou značkou W Hotels, která dnes provozuje více než 70 takových po celém světě.

Ubytovat se v jakémkoli W Hotelu znamená okusit tradiční architekturu ve spojení s moderním uměním. A W Prague není výjimkou. Pečlivě zachovává všechny historické detaily a zároveň využívá nový design, třeba skleněný lustr, který je umístěn v atriu a připomíná zamrzlý vodopád. Navrhla ho firma Preciosa s designéry studia Chapman Taylor. Korunu kolem lustru tvoří skleněné diamanty, jejichž podobu lze obdivovat z prvního patra.

Právě tady se také nacházejí čtyři pokoje zařízené v historickém stylu. A tak se někteří šťastlivci mohou ubytovat v pokoji, který kdysi obýval samotný hoteliér Karel Šroubek. V historické budově se nachází dalších 34 pokojů zařízených v novém designu. „Vytvořit celý hotel v historickém stylu není filozofií W Hotelů. Raději spojujeme staré s moderním. Chápu, že někteří hosté budou současným vzhledem hotelu překvapeni, ale jsme přesvědčeni, že to je něco, co Praze chybí,“ vysvětluje Remco van Kamp. „W Hotel je navíc neformální luxus. Naší cílovou skupinou jsou mladší hosté a moderně smýšlející cestovatelé.

W Prague

Co se skrývá v podzemí?

Pro novou generaci hostů si hotel připravil i nevšední zábavu. Rovnou z ulice vede schodiště do suterénu, kde se nachází prémiová koktejlová scéna. „Do těch nejlepších barů v Praze si musíte udělat rezervaci i v pondělí večer, protože jsou zcela plné. Mají skvělý servis, mimořádné drinky. My chceme být jedním z nich. Na obsluhu jsme proto kladli vysoké nároky, takže bary vede Jan Šebek,“ upozorňuje generální ředitel hotelu na jednoho z nejlepších mixologů světa, který v minulosti působil i v legendárním Grandhotelu Pupp.

Po večírku lze unavené tělo zregenerovat ve druhém spodním patře. AWAY Spa o rozloze 600 metrů čtverečních je vybaveno fitness studiem FIT, pěti masážními salony, kosmetickou péčí nebo službami kadeřníka. Hostům poskytuje i desetimetrový bazén, relaxační zónu, saunu a parní lázeň. Jedinečný prvek zvaný All Seasons Water Experience zve hosty k tomu, zažít všechna roční období v rámci krátké procházky. „Každý roh místnosti reprezentuje jedno období. V zimní části si hosté mohou užít padající sníh přímo ze stropu nad sebou, další jsou vybaveny třeba speciálními vůněmi,“ generální ředitel.

„Je to skutečně obří projekt, a když si uvědomíte jeho velikost, není více než sedm let prací zase taková doba,“ dodává rozhodně marketingová ředitelka Rebecca Renée a vede nás do moderní přístavby hotelu, kde se nachází nejen srdce hotelu, ale také na 120 dalších pokojů. Na střeše této budovy se navíc chystá Above Rooftop, kde si hosté budou moci za poslechu hudby vychutnat osvěžující drinky s výhledem na pražské střechy. Otevření je plánováno na dobu přívětivějšího počasí, než je to stávající.

Prozatím tedy zůstaňme dole, kde již má konkrétní obrysy působivá W Lounge Garden, jíž provozovatelé hotelu přezdívají Fantastická zahrada. Abyste se k ní dostali, musíte projít koridorem s vyšívanou tapiserií od londýnského studia Adam Ellis, až vás tajemná cesta – jako Alenku v říši divů – vyplivne do prostoru s organicky tvarovanými bary a zlatými pilíři připomínajícími houby. Neváhejte, usaďte se na sametové sofa a v příšeří zlatých lampiček se ohřejte u ohně ze dvou krbů a zaposlouchejte se do zvuku šumící vody, která teče ze spousty zlatých kohoutů. Vítejte ve fantastické oáze uprostřed města.