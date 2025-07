Největší hodinkový veletrh v Ženevě: tichý luxus a návrat klasické elegance

Už tradičně chyběly brandy ze skupiny Swatch, jako je Omega a Breguet, veletrhu se neúčastní ani Breitling, Audemars Piguet nebo Richard Mille a Louis Vuitton. Poprvé se však mohli návštěvníci podívat do stánku původem římské značky Bvlgari, která bodovala v kategorii šperkových hodinek s novým geometrickým modelem Serpenti Aeterna.

Pokud bychom měli letošní novinky na ženevském veletrhu charakterizovat ve zkratce, jednoznačně vévodil tichý luxus, tedy nenápadné modely bez komplikací s kulatými pouzdry z drahých kovů. Elegantní oblekové hodinky přehlídce bez pardonu dominovaly a pochlubily se jimi například značky Patek Philippe, Chopard či A. Lange & Söhne. Díky tomuto trendu zůstaly poněkud v pozadí sportovní modely značek Tudor a Panerai nebo TAG Heuer, který podobně jako IWC Schaffhausen a Tudor vsadil na spolupráci se závody formule 1.

A. Lange & Söhne, 1815. Nadčasová klasika se 34mm pouzdrem a novým strojkem s rezervou chodu 72 hodin. Rolex, GMT-Master II

Lákavá platina

Pokud jde o pouzdra, v kurzu je růžové zlato (v kombinaci s číselníky v teplých béžovo-hnědých odstínech) v nejrůznějších variantách, jako je Honeygold od A. Lange & Söhne nebo Everose od Rolex. Návštěvníci hodinářské přehlídky mohli též zaznamenat o poznání větší množství platinových pouzder, na která vsadil Rolex, Patek Philippe, Chopard, Parmigiani Fleurier, Cartier i Vacheron Constantin.

Značky klasickými hodinkami z drahých kovů reagují na poměrně nejistou dobu. Už loni po třech letech růstu poklesl export švýcarských hodinek a nejen hodinářské značky si všímají poklesu chuti zákazníků nakupovat luxusní zboží. Ve Spojených státech, jež jsou pro většinu firem trhem číslo 1, nepředvídatelně udává tón Donald Trump, a navíc na hranicích Evropy pokračuje válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.

Zákazníci hodinářských značek tak – stejně jako v minulosti – dávají přednost časem prověřené klasice před nejrůznějšími experimentálními modely. Hodinářské firmy jim vycházejí vstříc s jasným cílem: prodat méně, ovšem za více. Hodinky se tak stávají – a to už poněkolikáté – i výbornou investicí, která jen tak neztratí na hodnotě.

Elegantní modely doplňují jak klasické luxusní aligátoří řemínky, tak zlaté či platinové náramky. Třeba manufaktura Zenith u příležitosti oslav 160. výročí od založení uvedla novou kolekci pojmenovanou iniciálami zakladatele Georgese Favreho-Jacota G.F.J. K novým hodinkám s modrým číselníkem s mimostřednou sekundovkou je možné na přání zákazníka doobjednat platinový sedmičlánkový tah. Díky němu se však cena modelu s novým 5Hz strojkem zvýší zhruba čtyřnásobně.

Zenith, G.F.J. Vacheron Constantin, Traditionnelle Openface

Trendy pokračují

Oblekové hodinky nikdy ze své podstaty nevynikaly nadměrnými pouzdry, a tak trend menších pouzder stále pokračuje – Patek Philippe uvedl menší a nositelnější 40mm modely v loňské kolekci charakteristické čtvercovými pouzdry Cubitus (první cubitusy mají maskulinní 45mm pouzdro), IWC Schaffhausen představil 35mm hodinky ve sportovně-elegantní linii Ingenieur (původní pouzdra měla velikost 40 mm), dvoje hodinky z modelové řady 1815 od A. Lange & Söhne mají pouzdra dokonce o velikosti 34 mm (původně 38,5 mm).

Z předchozích let pokračuje též trend barevných číselníků, který odstartovala značka Rolex v roce 2021 hodinkami s tyrkysovým číselníkem s barevnými bublinkami Oyster Perpetual Celebration Dial (tento model, velmi žádaný, už značka stáhla z katalogu). Nicméně zářivé barvy, vyjadřující radost z konce pandemických lockdownů, jsou ty tam, značky jako například NOMOS Glashütte nebo Hermès sázejí spíše na tlumenou barevnost nebo na pastelové odstíny. Pokud bychom letos měli vyzdvihnout jedinou barvu, byla by to jednoznačně optimistická barva ranní oblohy (slovy Parmigiani Fleurier), již by méně poetické duše označily zkrátka za světle modrou.

Důvod je nasnadě – právě tato barva nádherně ladí s platinovými pouzdry. Vždyť ne nadarmo ji má značka Rolex vyhrazenou coby Ice Blue pro své hodinky v platině – jedny z nich předvedla i letos ve zcela nové kolekci sportovně-elegantních modelů s integrovaným tahem Land-Dweller. Ledově modrý číselník Rolex poprvé zkombinoval s platinou v roce 2013, kdy oslavoval 50 let od představení slavného chronografu s tachymetrickou stupnicí na lunetě Oyster Perpetual Cosmograph Daytona.

Vidět jsme mohli i číselníky z polodrahokamů, které letos do dokonalosti vypilovala nezávislá manufaktura H. Moser & Cie. v podkolekci Endeavour Pop. Značka Rolex přitáhla pozornost ke sportovním hodinkám z růžového zlata Everose GMT-Master II, jejichž číselník tvoří materiál hned ze tří polodrahokamů – jde o tygří oko, červený jaspis a hematit. Mimochodem, zakladatel Rolexu Hans Wilsdorf představil hodinky Oyster Perpetual GMT-Master v roce 1955, tedy před 70 lety. Ocelové hodinky měly otočnou lunetu se 24hodinovou stupnicí a druhou hodinovou ručkou a dokázaly ukazovat čas ve dvou časových zónách zároveň (v roce 1982 značka uvedla nový strojek, který umožňuje nezávislé nastavení hodinové ručky, tyto hodinky se dodnes prodávají coby GMT-Master II).

Hodinky Patek Philippe, 6196 Calatrava s 38mm platinovým pouzdrem ztělesňují trend klasické elegance. Stejně jako všechny ostatní platinové modely ženevské značky zdobí jejich pouzdro diamant na 6. hodině. Chopard, L.U.C. Quattro – Mark IV. Uvnitř 39mm platinového pouzdra je uložen strojek s 9denní rezervou chodu.

Platinová trojice

Ženevská luxusní značka Patek Philippe jako obvykle představila řadu novinek. Nicméně jeden model na sebe strhl pozornost, byť by jej mnozí laici možná přešli bez povšimnutí. Ovšem ve výběru nejlepších hodinek z veletrhu se vyskytoval s železnou pravidelností s popisky jako „velká věc“, „ztělesnění Patek Philippe“ či s názorem, že právě tyto hodinky přitáhnou ke značce nové sběratele spíše než modely Cubitus.

Jde o referenci 6196P Calatrava: hodinky mají 38m platinové pouzdro, nádherný číselník lososové barvy s mimostřednou sekundovou ručkou a antracitové indexy z bílého zlata. Hodinky v katalogu značky nahrazují předchozí model 5196, který se vyráběl v letech 2004–2021.

Jejich nadčasovou eleganci podtrhuje řemínek z lesklé hnědé kůže z aligátora. Uvnitř pouzdra je uložen strojek s manuálním nátahem a 65hodinovou rezervou chodu 30-255 PS, představený v roce 2021. Hodinky Calatrava reference 96, inspirované minimalismem Bauhausu, značka představila v roce 1932, ve stejném roce, kdy ji zakoupili bratři Jean a Charles Henri Sternové, kteří pro Patek Philippe vytvářeli číselníky ve Fabrique de Cadrans Stern Frères. Jedinou chybou na kráse úžasného modelu je jeho poměrně vysoká cena 40 000 švýcarských franků.

Sofistikovaný a oku lahodící minimalismus v podobě hodinek L.U.C Quattro – Mark IV nabídla i značka Chopard, která stejně jako Patek Philippe vsadila na platinové pouzdro o velikosti 39 mm a doplnila jej nadčasovým číselníkem ve světle modrém odstínu, jenž díky své povrchové úpravě připomíná ranní jinovatku.

Chopard představil technologii Quattro, díky níž má strojek rezervu chodu celých 9 dní, před 25 lety, a i proto letos značka ve čtvrté generaci Quattro sáhla po zmíněné platině, kovu, který je 30krát vzácnější než zlato a velmi náročný na opracování (proto musejí mít hodinářské i šperkařské značky speciální nástroje pro opracování platinových klenotů nebo pouzder). Jako zdobí platinové modely Patek Philippe nenápadný diamant umístěný na okraji pouzdra na pozici 6. hodiny, nechává značka Chopard mezi nožky vlastních platinových pouzder ručně vyrýt motiv včelky. A to není vše: pouzdro zaujme i krásným tvarem s vypouklou leštěnou lunetou.

Zmíněný model L.U.C Quattro – Mark IV má strojek certifikovaný COSC, což znamená, že jde i navzdory vysoké rezervě chodu o velmi přesný chronometr s odchylkou chodu -4/+6 sekund za den. Hodinky navíc nesou pečeť nejvyšší technické a estetické kvality Poinçon de Genève, což mimo jiné znamená, že všechny jejich části musejí být vyrobeny přímo v Ženevském kantonu, a součástky strojku jsou navíc ručně dekorovány. Strojek je stejně jako kalibr 30-255 PS od Patek Philippe vybaven funkcí stop-seconds, díky níž lze přesný čas nařídit s přesností sekund. Hodinky Chopard doplňují řemínky z hnědého aligátora, případně ze šedého nubuku, které lze snadno vyměnit.

Pomyslnou trojici okouzlujících oblekových hodinek nemůže doplnit jiná značka než Parmigiani Fleurier – od roku 2021 ji vede Guido Terreni a odvádí vynikající práci. Během prvních dvou let se prodeje hodinek ztrojnásobily, byť jde o velice niche záležitost. Značka vyrobí kolem

3000 hodinek ročně a pravidelně je nosí třeba britský král Karel III.

Obě klasické modelové řady Tonda i Toric, pro niž je charakteristická luneta s rýhami odrážejícími dekor dórských sloupů a byla uvedena coby vůbec první kolekce Michela Parmigianiho v roce 1996, vynikají jednoduchým designem s číselníky, jejichž přírodní barevná paleta vychází z odstínů, které používal původem švýcarský architekt Le Corbusier. Hodinky tak dokonale vystihují posun ve vnímání pánské elegance – klasické, byť trochu těžké obleky tmavých barev nahrazují ležérnější kousky značek jako Brunello Cucinelli nebo Loro Piana, jež jsou ztělesněním toho nejlepšího, co lze v pánském šatníku mít. A přesně takové jsou i modely Parmigiani Fleurier. Nenápadně okouzlí každého, kdo má možnost je vyzkoušet na ruce.

„Model Toric je mužný a mimořádně rafinovaný, ale díky designu pouzdra, pečlivě promyšleným detailům na číselníku a vábivým, malířským barvám má zvláštní dynamiku a šarm. Čistý minimalistický design zároveň dává vyniknout kvalitě zpracování a použitým materiálům,“ napsal o kolekci Toric Wei Koh, podnikatel a zakladatel magazínu Revolution. Výjimkou není ani letos představený věčný kalendář Toric Quantième Perpétuel s velikostí pouzdra 40,6 mm. Značka jej uvedla ve dvou verzích – v platině se světle modrým číselníkem a z růžového zlata se zlatým číselníkem. Povrch číselníků je ručně dekorován. Značka od každé verze, doplněné řemínkem z nubuku v šedavé barvě perel Akoya, vyrobí pouhých 50 kusů. Nádherná je i ruční dekorace součástek strojků, které lze vidět skrze safírové dýnko – jde o vlastní dekor značky nazývaný Côtes de Fleurier.

Rolex, Perpetual 1908. Elegantní hodinky značka poprvé představila s novým tahem ze žlutého zlata. Sedmičlánkový náramek se jmenuje Settimo. Hermès, Arceau Le Temps Suspendu. Letos se francouzská značka vrátila ke komplikaci „zastaveného času“ z roku 2011.

Velká jména nezklamala

Na vlnu současného zájmu o klasické hodinky naskočila i značka Rolex, která pokračuje v uvádění novinek ze své elegantní kolekce Perpetual. Novinka Perpetual 1908 je vyrobena ze žlutého zlata a značka přímo pro ni vyvinula zcela nový typ náramku o sedmi článcích, jejž nazvala Settimo. Současná klasika podle Rolex má 39mm pouzdro, zaoblenou vroubkovanou lunetu a jednoduchý bílý číselník s mimostřednou sekundovkou a kombinací arabských číslic (3,9 a 12) a štíhlých indexů, která je pro modely Perpetual 1908 typická.

Stejně jako na všech ostatních částech hodinek si Rolex dal záležet i na novém náramku (mimochodem, náramky jsou jedním z nejjasnějších trendů v současné hodinařině) s leštěnými dílky, který je inspirován švýcarskou zlatnickou tradicí. Skrze safírové dýnko lze obdivovat kalibr 7140, představený v roce 2023 spolu s modelem Perpetual 1908. Je dekorován variantou slavných ženevských pruhů – Rolex Côtes de Genève se od klasiky liší leštěnými drážkami mezi jednotlivými pruhy. Strojek – jak je pro Rolex běžné – nese označení Superlative Chronometer a má odchylku chodu -2/+2 sekundy za den. Zlaté pouzdro je navíc voděodolné do 50 metrů.

Číslice 1908 v názvu hodinek Rolex odkazuje k roku, kdy nechal Hans Wilsdorf, zakladatel značky, registrovat název Rolex u švýcarského patentového úřadu. Jméno kolekce 1815 od německé manufaktury A. Lange & Söhne také odkazuje k zakladateli značky – jde o rok narození geniálního hodináře Ferdinanda Adolpha Langeho. Manufaktura z centra německého hodinářství Glashütte v kolekci 1815 představila ještě diskrétnější klasické hodinky, než na jaké jsme byli dosud zvyklí: pouzdra hodinek buď z bílého, anebo růžového zlata s modrým číselníkem s arabskými číslicemi, mimostřednou sekundovou ručkou a minutovou stupnicí připomínající železniční pražce mají pouhých 34 mm (a výšku 6,4 mm). Design hodinek odkazuje ke klasickým kapesním hodinkám, jimiž značka proslula

v 19. století.

Uvnitř pouzder se ukrývá nový strojek s ručním nátahem L 152.1, který nese všechny charakteristiky kalibrů vyvinutých v německé manufaktuře – včetně ručně rytého labutího krčku a tříčtvrťové základní desky z alpaky, kterou představil právě Ferdinand Adolph Lange v roce 1864. Nový strojek s rezervou chodu 72 hodin je v pořadí už 75. kalibrem manufaktury. „Hlavním úkolem byla ještě větší elegance proporcí hodinek při zachování jejich jednoduchosti a funkčnosti a přes velmi diskrétní rozměr pouzdra se nám podařilo zvýšit rezervu chodu strojku,“ poznamenal k novému modelu Anthony de Haas, ředitel vývoje hodinek A. Lange & Söhne.

Cartier. Tank à Guichets. „Digitální“ hodinky z kolekce Privé vycházejí ze sběratelsky velmi žádaného modelu uvedeného v roce 1928. Bvlgari, Serpenti Aeterna

Digitální čas

Letošní rok byl téměř bezezbytku rokem kulatých pouzder, vždyť kulatá pouzdra jsou bezpochyby nadčasovou klasikou. Ovšem mohli jsme vidět i pouzdra obdélníková, ale vždy u modelů, pro které jsou charakteristická už desítky let. Kromě značky Jaeger-LeCoultre a hodinek Reverso (nově též s milánským tahem z růžového zlata) jde o model Tank od značky Cartier. Louis Cartier navrhl hodinky s prodlouženými vertikálními stranami pouzdra (brancards) už v roce 1917, prodávat se začaly v pařížském obchodě značky o dva roky později. Genialita designu Louise Cartiera spočívá mimo jiné v tom, že pouzdro Tank lze různě variovat, aniž by hodinky ztratily na svém charakteru a snadné rozeznatelnosti.

To je i příklad modelu původně představeného v roce 1928 a nazvaného Tank à Guichets. Hodinky mají v kovové vrchní části vyřezaná dvě okénka pro hodiny a pro minuty. Mimochodem, „digitální“ mechanické hodinky zažívají letos velký comeback – počátkem roku je představila značka Louis Vuitton, v levnější variantě je na veletrhu Watches & Wonders předvedl Bremont, v umělecké verzi se zeleným číselníkem vytvořeným marketerií ze stébel slámy pak Chopard.

Cartier hodinkám, které měly ukázat čas na první pohled, a odpovídaly tak tomu, že s rozvojem železniční dopravy byl pro lidi přesný čas stále důležitější, letos vyhradil kolekci Privé. Právě v ní se francouzský maison každoročně vrací k pozapomenutým zajímavým modelům z historie.

Ve 30. letech Cartier vyrobil několik unikátních modelů Tank à Guichets, v limitovaných edicích byly představeny v letech 1997 a 2005. Letos značka uvedla tři verze se strojkem s manuálním nátahem a korunkou umístěnou na 12. hodině, které designově navazují na hodinky z roku 1928, a to ve žlutém a růžovém zlatě, případně v platině. Čtvrtý platinový model s asymetricky navrženými okénky je limitovaný 20 kusy. Hodinky doplňují řemínky z aligátora.

Německá značka NOMOS představila novinku Club Sport neomatik Worldtimer. V 6 limitovaných edicích si pohrála také s barvami číselníků. H. Moser & Cie., Endevaour Pop. Nezávislá manufaktura letos vsadila na kombinaci různých polodrahokamů v modelech s mimostřednou sekundovkou, s tourbillonem i minutovou repeticí.

Barevná exploze

Do minulosti, byť ne tak dávné, se letos obrátila francouzská značka Hermès, jejíž hravé hodinky přitahují rok co rok pozornost novinářů z celého světa. Dům proslulý důrazem na dokonalé zvládnutí řemesel znovu upozornil na svou poetickou komplikaci z roku 2011, kterou představil s velkou slávou v Londýně a nazval ji Le Temps Suspendu (Odložený čas).

Princip je poměrně jednoduchý: po stisknutí tlačítka na levé straně pouzdra minutová a hodinová ručka skočí na 12. hodinu a hodinky se zdánlivě zastaví, byť strojek běží dál. Pokud stisknete tlačítko podruhé, ručky se automaticky nastaví na správný čas. Le Temps Suspendu tak mají člověku připomínat, že vzácné chvíle bychom neměli odměřovat minutami či hodinami a že jsou v životě okamžiky, kdy čas prostě nehraje roli.

Značka Hermès strojek s komplikací Le Temps Suspendu uložila do pouzder loňského modelu Cut, ale i do své klasiky Arceau z roku 1978. 42mm pouzdro je vyrobeno z bílého zlata pro béžový a burgundský číselník, anebo ze zlata růžového, jež podtrhuje klasicky modrý číselník. Strojek lze obdivovat i díky průhledné střední části číselníku, který je vykrojený mezi 4. a 7. hodinou pro ukazatel data pomocí ručky.

Už loni značka NOMOS Glashütte, největší německý výrobce mechanických hodinek, zaujala hned 31 barevnými kombinacemi číselníků modelu Tangente 38 Date. Letos se rozhodla ve své barevné jízdě pokračovat, a to díky šesti limitovaným modelům Club Sport neomatik Worldtimer. Hodinky navíc – včetně usedlejších nelimitovaných modelů – vybavila vlastním strojkem s komplikací ukazatele světového času ve všech 24 časových zónách zároveň. Sportovně-elegantní modely s ocelovým pouzdrem o velikosti 40 mm zaujaly i svou – na poměry mechanického hodinářství – velmi příznivou cenou: stojí těsně pod 4000 eur.

Určitě nejzajímavěji zachytila explozi barev nezávislá manufaktura H. Moser & Cie. v podkolekci Endeavour Pop. Limitované edice hodinek s mimostřednou sekundovou, tourbillonem a unikátní kus s minutovou repeticí, jejíž gongy i kladívka lze vidět na přední straně, totiž vybavila číselníky z polodrahokamů ve třech barevných kombinacích: z barmského jadeitu / růžového opálu, lapisu lazuli / žlutavého chryzoprasu a tyrkysu/korálu. Barevnou krásu polodrahokamů neruší ani logo, ani indexy či číslice. Hodinky mají 38mm (pro tříručky) nebo 40mm (pro komplikace) pouzdro z oceli, kusy s minutovou repeticí mají pouzdro vyrobené z růžového zlata.

A jedno výročí…

Výročí hodinářských značek vzbuzují vždy velkou pozornost a novináři se každoročně baví tipováním, jak že firmy narozeniny své nebo svých modelů oslaví, co vyzdvihnou a co naopak přejdou mlčením. Ve velkém stylu a – jak je jejím zvykem – též opulentní párty se všemi ambasadory, jako je například fenomenální fotbalista Kylian Mbappé, oslavila dvacátiny své kolekce Big Bang značka Hublot. Představila jak nové barvy keramiky, tak komplikované strojky.

Nicméně jen jedna značka se dá nazvat nejstarší švýcarskou manufakturou, která vyrábí hodinky bez přestávky – letos tak činí už rovných 270 let. Rekordy v počtu komplikací se dnes sice zdají poměrně demodé, Vacheron Constantin si přesto nenechal ujít příležitost a na jeho stánku si zvědavci mohli prohlédnout nejkomplikovanější náramkové hodinky světa Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complications se 41 komplikacemi a 13 patenty. Na hodinkách pracoval jeden jediný hodinář z ženevské manufaktury. A co že je na nich tak šokující? Není to počet komplikací, nýbrž fakt, že hodinky z bílého zlata o rozměru pouzdra 45 mm a s moderním řemínkem s tyrkysovým stehováním lze označit za poměrně nositelný kousek.

Ženevská značka ke svému výročí připravila i trojici nádherných modelů Traditionnelle Openface s prořezávanými číselníky. Díky nim tak mohla odhalit nejen krásu strojků, ale také nechat sběratele zatajit dech nad ručním gilošováním (nový dekor vychází z designu maltézského kříže, loga manufaktury). Limitované edice o 370 kusech s 41mm platinovými pouzdry skládají poctu dvěma rysům hodinek VC: jde právě o otevřené číselníky (první hodinky s tímto typem číselníku byly představeny v roce 1918) a o retrográdní ukazatele (značka vyrobila hodinky s retrográdním ukazatelem data roku 1940).

A vy můžete snít, zda byste si raději zvolili Traditionnelle Perpetual Calendar Retrograde Date Openface, Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface či Traditionnelle Complete Calendar Openface – tento model vynesl na MET Gala herec Walton Goggins, hvězda třetí řady seriálu HBO Bílý lotos.