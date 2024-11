Ve znamení nových materiálů. Čím se nechal inspirovat Laurent Lecamp?

Je pátek odpoledne, poslední den dubnového veletrhu Watches & Wonders. Laurent Lecamp, který má na starosti hodinářskou produkci Montblanc, působí spokojeně. Má za sebou svůj obvyklý desetikilometrový ranní běh, při kterém nosí na jednom zápěstí hodinky mechanické, na druhém chytré, oboje samozřejmě Montblanc. Laurent Lecamp je vyhlášený běžec, který loni v prosinci absolvoval maraton na Antarktidě se Simonem Messnerem, synem Reinholda Messnera, a oba doběhli ve stejný čas.

„Všichni běžci měli chytré hodinky, jen já a Simon hodinky mechanické,“ usmívá se. Testoval totiž v nehostinných podmínkách jednu z technologií Montblanc: nazývá se 0 Oxygen a díky ní se sklíčko hodinek nemlží a i strojek je v pouzdře lépe chráněn před vnějšími vlivy.

„Jsem velice kreativní,“ říká Laurent Lecamp, „když jsem do Montblancu nastoupil, největší výzvou bylo najít pozici značky na trhu, což se podařilo s velmi populární kolekcí Iced Sea. Jde o rozeznatelný produkt, to je základ. Je snadnější budovat něco nového, když máte pevné základy, a ty máme: jde o sepětí s horou Mont Blanc, o krásu ledovců, a to i pod hladinou moří, proto dává smysl mít potápky. A nezapomínejte, že naším ambasadorem je Reinhold Messner.“

Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Meisterstück 100 Years, 43 mm, ocel, jednotlačítkový chronograf, ukazatel druhé časové zóny Iced Sea Automatic Date, 41 mm, bronz, otočná keramická luneta, voděodolnost do 300 m 1858 Geosphere 0 Oxygen CARBO₂, 43,5 mm, keramická luneta, titanové dýnko, ukazatel světového času, voděodolnost do 100 m

Letošní rok byl pro Montblanc kromě jiného ve znamení nových materiálů. V populární kolekci Iced Sea se Laurent Lecamp nechal inspirovat sluncem zapadajícím nad ledovci. Kromě ocelového modelu Iced Sea Automatic Date s číselníkem v burgundské barvě zaujaly hodinky bronzovou barvou pouzdra, jež kontrastuje s černým číselníkem s dekorem připomínajícím ledovec, jedním ze známých prvků kolekce. Pouzdro je vyrobeno z materiálu cupro aluminium, nové slitiny mědi a hliníku, která je odolnější vůči korozi než klasický bronz.

Estetiku hodinek podtrhuje keramická otočná luneta v černé a hnědé barvě. Laurent Lecamp se také začal více věnovat udržitelnosti. Důkazem je model s ukazatelem světového času na obou zemských polokoulích z kolekce 1858 Geosphere 0 Oxygen CARBO₂. Střední část pouzdra je vyrobena z materiálu na bázi karbonových vláken. Využit je též oxid uhličitý, který vzniká při zpracování odpadu při recyklaci.

Laurent Lecamp neopomněl ani letošní sté výročí pera Meisterstück. Slavným perem je inspirován model Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph Mesiterstück 100 Years. Známý hodinář totiž kdysi využil pro zaznamenávání časových úseků pevný hrot a inkoust. Dnes už tyto jedinečné chronografy inkoust nemají, časové úseky jsou zachyceny pomocí dvou otáčejících se disků, ale které hodinky by se – upřímně řečeno – mohly k oslavám pera hodit lépe? Laurent Lecamp o žádných jiných neví.