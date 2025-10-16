Kapka, která změní vaši rutinu.

Nové Weleda Serum Booster Drops spojují sílu rostlin a vědy v šesti koncentrovaných sérech, která se přizpůsobí aktuálním potřebám pleti — kapku po kapce.
Každá kapka představuje jinou náladu, jiný pocit i jinou potřebu. Díky lehké textuře a čistému složení můžete Booster Drops použít samostatně, vmíchat 2-3 kapky do oblíbeného pleťového krému nebo nanést jako rozjasňující highlighter. Výsledkem je péče, která se přizpůsobí vám – ne naopak.
Když má pokožka žízeň, sáhněte po Hyaluronic Moisture Serum Drops. Duální kyselina hyaluronová a sněžná houba fungují jako první doušek vody – okamžitě hydratují a zanechávají svěží, pružný vzhled.
Pro okamžitý glow tu jsou Skin Food Glow Serum Drops, které díky přírodním minerálním pigmentům a výtažku z lékořice projasní tón a dodají zdravý jas – i po probdělé noci. Pokud toužíte po přirozeně bronzovém tónu, Sunkissed Bronzing Serum Drops vykouzlí jemný efekt opálení a díky aloe vera a yuzu navíc pleť hydratují a revitalizují.
Na problematickou nebo rozšířenou texturu pleti cílí Pore Refining Serum Drops s fermentovanými brusinkami a vitaminy C a E, které zjemňují póry a sjednocují vzhled bez vysušení.
Pro unavenou, stresovanou pleť je tu Slow Aging Astaxanthin Serum Drops – antioxidantová bomba s astaxanthinem, granátovým jablkem a bílým čajem, která chrání kolagen a bojuje proti oxidačnímu stresu. A když je potřeba dopřát extra výživu, Extra Rich Omega Serum Drops s oleji z avokáda, jojoby a rakytníku vrací pokožce komfort a jemnost, zatímco vůně vanilky a ylang-ylangu promění péči v malý rituál.
Booster Serum Drops jsou jako šatník pro pleť – každý den si vyberete, co vám nejvíc sluší.
Autor: Weleda, plnění za KVIFF