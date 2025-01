Ocelový otloukánek s logem roztomilého medvěda. Největší radost pod stromečkem dělala termoska

V posledních letech o Vánocích může americký rodič udělat nefalšovanou radost svému dítěti jen jediným dárkem: lahví na vodu Stanley Quencher H2.0. Sociální síť TikTok o svátcích plní videa, kde takto obdarovaní potomci extaticky vykřikovali, skákali do vzduchu nebo plakali radostí.

Hysterie, jež se kolem lahve přezdívané Stanley cup rozpoutala před pár lety, dosahuje vrcholu. Ti nejvášnivější fanoušci ocelové termosky čekali 31. prosince už v pět ráno před supermarkety Target, jen aby si jako první zakoupili svého miláčka z valentýnské edice (v růžové a třešňové barvě). Pak se u regálů strkali, brali lahve po desítkách, pár mužů si dalo pěstí. Paradoxní na tom je, že firma Stanley si ještě před osmi lety vedla tak bídně, že plánovala bankrot. V roce 2020 si ale už vydělala 194 milionů dolarů a loni zisk vyšplhal na 750 milionů.

Z lahve na vodu, o kterou nikdo nestál, se stala ikona

Co je na Stanley cupu tak úžasného, že ho hlavně teenagerky mají doma ve všech barvách i velikostech? Skomírajícího produktu si v roce 2017 náhodou všimlo pár influencerek, fanatiček zdravého životního stylu. Tehdy sociální sítě ovládala mánie dodržovat pitný režim, videa s hash-tagem „water talk“ sledovaly miliony lidí. Stanley cup Instagramu padl do oka nejen pro svůj čistý design, ale dobře se i přenášel, držel a led v něm vydržel 24 hodin. Byl dokonale funkční, ale pozor – to je prý také zásadní prvek jeho kouzlíčka –, značka pro něj vymyslela logo roztomilého medvěda. Zatímco začátkem 20. století byl prodej termosky orientovaný na dělníky na stavbě (firmu William Stanley založil v roce 1913), kteří riskovali, že jim skleněná lahev spadne z lešení a rozbije se, dnes je láskou náctiletých slečen, protože je barevná, moderní a je na ní zvířátko.

Stanley se také geniálně spojil se sítí Starbucks. Fungovalo to dokonale, pak se ale stalo něco zvláštního. Jedna dívka na svůj TikTok nahrála video, v němž ukazovala svoje ohořelé auto. Požár přežilo jen jediné – hádejte co. Béžový Quencher. Tím se zájem o značku zvedl natolik, že jí to podle některých marketingových expertů paradoxně možná ublíží a ikonická lahev se z poliček dívčích pokojíků přesune do batohů zálesáků. O Quencher se totiž najednou začaly zajímat masy dospělých lidí. Z pohledu teenagerek starých lidí. To znamená necool lidí, jimž je nevhodné se jakkoliv podobat. Tento rok si tak nejspíš budou muset zamilovat něco úplně jiného. Cesty dívčí mysli jsou nevypočitatelné. Třeba to bude otvírák na konzervy s logem lasičky.