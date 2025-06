Zea v rytmu Sugarlandie na Mezinárodním festivalu Karlovy Vary

Don Papa je ikonický rum z filipínského ostrova Negros, kde se rodí jeho jedinečný příběh. Nyní se spojuje s talentovanou umělkyní Zeou, která do světa značky vnáší svěží energii a osobitý styl. Jejich spolupráce stojí na sdílených hodnotách – autenticitě, svobodě a odvaze být sám sebou.

„Don Papa pro mě není jen rum, ale energie a příběh, který mi připomíná, že žít naplno znamená být odvážný, svobodný a sám sebou. To je i to, co se snažím přenášet do své hudby a pohybu,“ říká Zea.

Spolupráce mezi Don Papa a Zeou ukazuje, jak se umělecký přístup může propojit s výjimečným produktem a vytvořit něco víc než jen značku. Zea v sobě snoubí vášeň, kreativitu i ženskou sílu, která oslovuje mladou generaci hledající nejen kvalitní drink, ale i emoci a inspiraci.

Don Papa je letos oficiálním drinkem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V KVIFF TV Parku si návštěvníci mohou vychutnat signature koktejl Don Papa Premiere, a 7. července se těšit na osobní setkání se Zeou během exkluzivního večírku. Večer zpestří vystoupení Oriona v doprovodu Mike Trafika, DJ set Vita a také velkolepé překvapení, které odhalí až samotný průběh noci.

Sugarlandie, tajemná a divoká země odkud Don Papa pochází, tak ožívá i v srdci festivalového dění v rytmu hudby, pohybu a nezaměnitelné chuti.

www.pijsrozumem.cz

Autor: Stock - partner Kviff