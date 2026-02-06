Očividně americké, očividně Lauren. Známá značka oblékla tým USA už na desátou olympiádu

Ať už letošní zimní olympijské hry v italských městech Milán a Cortina dopadnou jakkoliv, pro značku Ralph Lauren jsou výrazným milníkem – je to už desátá olympiáda, pro niž oblékla americký národní tým.
Připravila tři nové sety oblečení a znovu potvrzuje, že její estetika je pevně spjata s obrazem týmu USA. „Ralph Lauren má tu obrovskou čest oblékat tým USA již 20 let,“ řekl David Lauren pro americkou Elle. Jednotlivé kolekce jsou podle syna zakladatele značky malé kusy národní historie se sběratelskou hodnotou.
Laurenovo dlouholeté partnerství stojí na dvou principech: výrobě v USA, k níž se značka zavázala po kritice v roce 2012, a výrazné americké estetice, která se od preppy kořenů přes sportovní prvky posouvá podle ducha doby. Občas přidává i technologii: pro ZOH 2018 například vznikly bundy s tepelně vodivým inkoustem fungujícím jako nositelný ohřívač
Uniformy pro rok 2026 jsou – jak píše Elle – „očividně americké a očividně Ralph Lauren“. Na zahájení vystoupí sportovci v bílých vlněných kabátech s dřevěnými knoflíky, svetrech s vlajkou a kalhotách na míru. Na závěr her obléknou barevné péřové bundy, vlněné roláky a bílé technické kalhoty. Doplňky sjednocují rukavice s intarzií vlajky, kožený opasek a semišové boty s červenými tkaničkami.
Kolekce možná vznikla pro pár zimních večerů v Itálii, ale patří do delšího příběhu o tom, jak chce Amerika vypadat. A v něm je Ralph Lauren nejspolehlivější vypravěč.