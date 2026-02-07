V pátek začala jedna z největších sportovních událostí světa: zimní olympijské hry v Miláně a Cortině. Čítají 116 závodů v osmi sportech včetně alpského lyžování, rychlobruslení, bobování či snowboardingu. Švýcarská značka Omega do Itálie přiveze 130 tun technického vybavení, které obsluhuje na 300 profesionálů a 250 proškolených dobrovolníků, a nebude chybět ani víc než 100 kilometrů kabelů a optických vláken.
Přitom na zimní olympijské hry v roce 1936 v Garmisch-Partenkirchenu, kterých se Omega v roli oficiální časomíry účastnila poprvé, přijel ze Švýcarska jediný hodinář vybavený stopkami (poprvé značka měřila časy závodníků v roce 1932 na LOH v Los Angeles).
Švýcarská značka uchopila svou roli vážně a v průběhu dalších desetiletí představila řadu inovací, bez nichž bychom si měření časů závodníků dnes už nedokázali představit a které pomáhají samozřejmě nejen rozhodčím, ale dnes také umocňují divácké zážitky jak fanoušků na tribunách, tak milionů dalších u televizních obrazovek.
Už v roce 1956 například Omega představila startovací brány pro alpské lyžování (symbolicky též v Cortině d’Ampezzo), jež automaticky zaznamenávaly start každého závodníka. V 60. letech přišla s přístrojem, který byl schopen přenést časy závodníků na obrazovky, a rok 1992 a zimní olympiáda v Albertville přinesly Scan’O’Vision, cílovou kameru schopnou zachytit časy s přesností na tisícinu sekundy. Elektronická startovací pistole byla představena v roce 2010.
Bez nejnovějších technologií se neobejdou ani letos sportovci a rozhodčí v Miláně a Cortině. Scan’O’Vision Ultimate je schopna pořídit až 40 000 cílových snímků za sekundu, vylepšená elektronická startovací pistole bude využita třeba při závodech v rychlobruslení, jež díky Metoději Jílkovi budou zajisté patřit v Česku k nejsledovanějším, Quantum Timer je schopný měřit s přesností na neuvěřitelnou miliontinu sekundy a je pětkrát přesnější než předchozí verze.
Na své si přijdou i milovníci závodů v bobování – díky živému zachycení rychlosti bobu na světelné tabuli. Milovníci krasobruslení zajisté ocení přístroj Computer Vision, který je schopen zaznamenat úhel čepele brusle – ten je klíčový pro správné provedení skoku –, a navíc bude okamžitě přenášet výšku a délku skoku online. Fanoušky skoků na lyžích zase bezpochyby zaujme přesná analýza odrazu závodníka ze skokanského můstku, na němž závisí jeho úspěch.
Díky know-how a inovacím švýcarské značky Omega se tak zážitek z olympiády posune opět na vyšší úroveň.