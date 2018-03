EU ‚ladí noty‘ po pokusu o vraždu špiona Skripala. Přijdou opatření proti Rusku?

BRUSEL Evropská unie hledá podle diplomatů odpovídající reakci na nedávný útok nervovou látkou v Británii, ze kterého Londýn viní ruskou vládu. Se situací nejprve v pondělí seznámí své evropské kolegy na pravidelné schůzce britský ministr zahraničí Boris Johnson, ve čtvrtek se věc dostane na jednání šéfů států a vlád, kteří se do Bruselu sjíždějí na březnový summit EU.

O unijní reakci v pátek telefonicky s britskou premiérkou Theresou Mayovou jednal také předseda vrcholných schůzek EU Donald Tusk.



Na twitteru následně Tusk napsal, že EU v reakci chystá „jednoznačné sdělení“. Už dříve předseda Evropské rady věc označil za „brutální útok“ a uvedl, že by se téma mělo stát součástí diskuse na summitu EU.

„Summit bude důležitý moment, kde se dají očekávat nějaké závěry,“ řekl v pátek novinářům vysoce postavený britský diplomat. Ohledně konkrétní podoby unijní reakce nad rámec politických vyjádření podpory ale spekulovat nechtěl s tím, že Londýn i unie teď hledají odpovídající postup. „Existuje škála možností, které zvažujeme,“ uvedl pouze.

Dojde k aktivaci článku 42?

Bez odpovědi nyní nechal britský diplomat otázku, zda mezi zvažovanými možnostmi je i žádost Británie o aktivaci článku 42. lisabonské smlouvy. Ten předpokládá, že ostatní státy EU poskytnou veškerou pomoc a podporu členské zemi, která se stala na svém území terčem ozbrojeného napadení. Článek byl zatím aktivován jednou, po teroristických útocích ve Francii na podzim roku 2015.

Třiatřicetiletá Julija Skripalová. Dcera bývalého dvojitého agenta. Sergej Skripal u ruského soudu v roce 2006.

Od unijních zemí, unie jako takové i dalších mezinárodních institucí se dostalo Británii jednoznačné podpory poté, co byl na počátku měsíce v jihoanglickém Salisbury nervovou látkou vojenského typu otráven někdejší dvojitý agent Sergej Skripal, jeho dcera a následně i zasahující policista.

Britská strana došla k závěru, že za útokem stojí Rusko, které premiérka Theresa Mayová obvinila z „nezákonného použití síly“ na britské půdě. Londýn zatím reagoval vyhoštěním desítek diplomatů a zvažuje i další opatření. Moskva jakákoliv obvinění odmítá a chystá vlastní protiopatření, reakce ruských představitelů jsou přitom často sarkastické. V zemi se v neděli konají prezidentské volby, jasným favoritem je stávající hlava státu Vladimír Putin.

Johnson obvinil Putina

Podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona to byl přitom s největší pravděpodobností právě Putin, kdo Skripalovu otravu nervově paralytickou látkou Novičok nařídil.

Německá kancléřka Angela Merkelová v pátek zopakovala, že Německo nevidí „žádnou přesvědčivou alternativu“ toho, že za útokem na Skripala a jeho dceru stojí Rusko. Na summitu EU příští týden podle ní šéfové států a vlád budou debatovat především o nutnosti vyjasnit podrobnosti útoku. Případný bojkot mistrovství světa ve fotbale, které se v létě uskuteční v Rusku, podle německé kancléřky nebude prioritou jednání.

O svých závěrech Britové spojence informují, Johnson s věcí v pondělí seznámí ministry zahraničí EU, čeká jej i jednání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Britský diplomat v pátek upozornil, že na programu pondělní schůzky ministrů zahraničí je také po více než roce situace na Ukrajině. Podle britských představitelů je to vhodné, neboť ruský podíl na útoku v Salisbury podle nich zapadá do vzorce chování Ruska z posledních let, stejně jako podíl Moskvy na ukrajinské krizi, anexe Krymu, kybernetické útoky v Evropě či třeba přelety ruských vojenských letadel v těsné blízkosti vzdušných prostorů evropských zemí.

Kvůli ruskému podílu na narušování ukrajinské územní celistvosti spustila Evropská unie několik sankčních opatření, Rusko reagovalo vlastními kroky.