EU je v existenční krizi, měla by upustit od systému kvót, říká miliardář Soros

PAŘÍŽ/PRAHA Miliardář George Soros ve svém úterním projevu v Paříži varoval před krizí Evropské unie, která může znamenat i její konec, pokud nedojde k drasticky potřebným změnám. Podle něj by krizi za současného chaosu na trzích mohl spustit ekonomický kolaps.

„Evropská unie je v existenční krizi. Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo,“ uvedl na úvod svého proslovu na konferenci think tanku Evropské rady pro mezinárodní vztahy maďarsko-americký miliardář George Soros.



Evropa se podle něj potýká se třemi zásadními problémy: uprchlickou krizí, územním rozpadem viditelném na brexitu a politikou úsporných opatření, které „brání Evropě v ekonomickém rozvoji“.

Plán za 30 miliard eur

Soros také varoval před populistickými stranami, které se snaží EU zničit, či před rozpadem transatlantické aliance, což prý lze pozorovat na odmítnutí Spojených států nadále se účastnit íránské jaderné dohody.

Miliardář během svého projevu navrhl i několik řešení různých krizí. Co se týče uprchlické krize, tak by podle něj značně pomohlo vytvoření nového „smysluplného Marshallova plánu pro Afriku“, což by vyžadovalo přibližně 30 miliard eur ročně.

Podle Sorose by Evropa měla začít migrační krizí a upustit od systému kvót, na jehož základě musí unijní státy přijmout určitý počet běženců z uprchlických táborů v Itálii a Řecku. „Členské státy by neměly být nuceny přijímat uprchlíky, pokud to nechtějí, a uprchlíci by neměli být nuceni usazovat se tam, kam nechtějí jít,“ uvedl Soros.

Představa Evropy jako nedobytné pevnosti je podle něj nereálná. EU by měla chránit své vnější hranice, ale nechat je otevřené pro legální migraci, dodal.



Tíha rozhodnutí teď podle Sorose stojí na francouzském prezidentovi Emmanuelu Macronovi a německé kancléřce Angele Merkelové, zda chtějí následovat vizi zakladatelů Evropské unie, či nikoliv.



Brexit je škodlivý pro obě strany

Soros upozornil také na to, že geopolitické napětí a oslabení vztahů s Washingtonem může vést k dalšímu hospodářskému zpomalení Evropy. Investice do afrických států by tak mohly zmírnit některé ekonomické problémy a snížit obavy věřitelů. „Chtěl bych zdůraznit, že návrh obsahuje důmyslný mechanismus, který by umožnil EU vypůjčit si z trhu za velmi výhodnou sazbu, aniž by pro ni nebo její členské státy vznikl přímý závazek,“ citovala Sorose americká televize CNBC.

V posledním bodě se Soros zaměřil na „územní rozpad“, jehož příkladem je odchod Británie z unie. Brexit je podle něj nesmírně škodlivý pro obě strany. Brusel by tak měl vytvořit pro EU novou značku, která by měla představovat sdružení, do kterého země vstoupit chtějí. Toho může dosáhnout tím, že přijme, že euro jako měna má mnoho nevyřešených problémů a že dvoustupňový status zemí v eurozóně a mimo ní musí skončit.

Brusel by podle Sorose měl upustit i od projektu takzvané vícerychlostní Evropy a nahradit ho „Evropou více cest“. Členové unie by tak měli větší vliv na její politický a ekonomický směr.