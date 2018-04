Evropa a USA musí společně čelit výzvám, uvedl Macron

WASHINGTON Francie a Spojené státy při sobě stály za druhé světové války a stojí i nyní v boji proti terorismu, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron během svého středečního projevu v Kongresu USA. Obě země mají podle něj specifický vztah. Jak Macron dodal, Evropa a Spojené státy musí společně čelit globálním výzvám. Kritizoval přitom izolacionismus a extrémní nacionalismus.

„Naše pozice je jasná, Írán nikdy nesmí mít jadernou zbraň. Ne nyní, ne za pět let, ne za deset let, nikdy. Tato politika by nás ale nikdy neměla dovést k válce na Blízkém východě,“ prohlásil francouzský prezident. „Je třeba respektovat suverenitu zemí, jako je Írán. Takže na jednu stranu nebuďme naivní, na druhou stranu ale nevyvolávejme nové války,“ dodal.



Macron se v projevu zmínil i tématu, na které má odlišný názor než Donald Trump. Zatímco francouzský vůdce je zastáncem dohody světových mocností s Teheránem o omezení íránského jaderného programu, jeho americký protějšek již několikrát pohrozil, že Spojené státy od této dohody odstoupí, pokud nebudou vyjednány výhodnější podmínky. „Francie od dohody neustoupí, podepsala ji,“ zdůraznil Macron. Nicméně dodal, že se s Trumpem shodli, že by bylo možné vypracovat určitou „komplexnější dohodu“, která by byla odpovědí na nynější obavy. Podle Macronova názoru se současné dohody nelze zbavit, když nemáte v záloze nějakou lepší variantu.

Trum má obavy, dohodě s Íránem příliš nevěří

Írán v minulosti opakovaně pohrozil Spojeným státům vážnými důsledky, pokud se Trump rozhodne od dohody odstoupit. Írán ujednání uzavřel v roce 2015 se šesti mocnostmi, mezi nimiž byly vedle Francie a USA také Británie, Německo, Čína a Rusko. Jejím účelem bylo pozastavit íránský jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí. Dohoda má ale časově omezenou platnost a podle Trumpa, stejně jako podle Izraele, nakonec Íránu nezabrání obstarat si jaderné zbraně.



Macron v Kongresu vystoupil na závěr své třídenní návštěvy Spojených států. Hovořil zhruba tři čtvrtě hodiny anglicky a již při svém příchodu si vysloužil bouřlivé přivítání. Dlouhé minuty si podával ruce s přítomnými kongresmany a za svá slova si několikrát vyslechl potlesk vestoje a souhlasné pokřikování.

„Nacházíme se v kritickém okamžiku, je potřeba rychle jednat, abychom ochránili mezinárodní instituce, jako je OSN a NATO,“ uvedl mimo jiné francouzský prezident a zdůraznil důležitost svobody a dodržování lidských práv. Vyslovil se i k tématu ekologie. „Musíme nechat našim dětem obyvatelnou planetu,“ zdůraznil.