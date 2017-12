Vyjměte Čapí hnízdo z programu ROP, vyzvala Česko Evropská komise

PRAHA Evropská komise vyzvala Česko, aby výdaje na projekt Čapí hnízdo vyjmulo z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ). Ministerstvo financí o jeho vynětí zatím nerozhodlo. Uvedlo to ministerstvo financí v reakci na páteční informace Evropské komise, že české úřady vyňaly farmu Čapí hnízdo z projektů spolufinancovaných z evropských fondů. "Po dohodě s Regionální radou jakožto Řídícím orgánem ROP SČ bude o vyjmutí či nevyjmutí projektu (Čapí hnízdo) ministerstvo financí informovat," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Evropská komise chce Čapí hnízdo z programu vyjmout, aby projekt v EU již nemusel být řešen a program ROP SČ ze strany Evropské komise uzavřen, dodalo ministerstvo financí.



Podle dřívějších informací Evropské komise české úřady farmu Čapí hnízdo již z projektů spolufinancovaných z evropských fondů vyňaly. V pátek to sdělila bez dalších podrobností mluvčí komise. Uvedla rovněž, že EK posuzuje zprávu Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) o financování farmy. Kvůli padesátimilionové dotaci na farmu bylo obviněno 11 lidí, mezi nimi i premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Policie po volbách opětovně požádala o vydání obou k trestnímu stíhání, Sněmovna o žádosti dosud nerozhodla.



„Můžeme potvrdit, že jsme obdrželi doporučení OLAF ohledně českého projektu známého jako Čapí hnízdo. Doporučení prostudujeme a vyhodnotíme. Byli jsme dále informováni, že české úřady už rozhodly, že výdaj vztahující se k tomuto projektu bude vyjmut z programu financovaného z evropských fondů,“ sdělila bez dalších podrobností mluvčí EK.

Babiš serveru Novinky.cz řekl, že to nechápe. „Nechápu, jak by to (úřady) mohly vyjmout, když dotace byla přidělena v rámci evropských fondů a Regionálního operačního programu (ROP) pro střední Čechy,“ uvedl pro Novinky.cz. Více se k tomu vyjadřovat nechtěl.



Bývalý předseda výboru regionální rady ROP Střední Čechy Miloš Petera (ČSSD) řekl, že padesátimilionová dotace pro Čapí hnízdo byla schválena za hejtmana Petra Bendla (ODS) a finance byly čerpány za jeho nástupce Davida Ratha (dříve ČSSD). Projekt byl podle Petery předáván k proplacení ministerstvu pro místní rozvoj. Dotace úřady vyplácejí z českého státního rozpočtu a teprve následně stát tyto výdaje předkládá ke schválení Evropské komisi.

Babiš v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že neví, proč by měl sám dostat zprávu OLAF. Na dotaz, jak se staví k dřívějším informacím médií, podle nichž OLAF došel k podobným závěrům jako česká policie a našel nesrovnalosti ve financování farmy Čapí hnízdo, řekl, že otázka je nesmyslná. Jeho aktuální reakci na vyjádření Evropské komise, stejně jako vyjádření ministerstev financí a pro místní rozvoj, ČTK zjišťuje.



Server Neovlivní.cz napsal, že ministerstvo financí a středočeský krajský úřad vedené Babišovým hnutím ANO předešly bruselské úřady, které se chystaly podle zjištění serveru vymáhat po Česku miliony zpět. České úřady rozhodly, že dotace bude zaplacena z českého rozpočtu. Padesát milionů tak zaplatí v první fázi daňový poplatník, uvedl web.



Vynětím Čapího hnízda z projektů spolufinancovaných EU ministerstvo financí nepřímo přiznalo, že dotace na ČH nebyla v pořádku. Kdyby si totiž za projektem stálo, tak by takový krok neudělalo a naopak by šlo do sporu s Evropskou komisí, který by se řešil ve správním řízení. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 22. prosince 2017

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila ministerstvo financí vynětím Čapího hnízda z projektů spolufinancovaných EU nepřímo přiznalo, že dotace na Čapí hnízdo nebyla v pořádku. „Kdyby si totiž za projektem stálo, tak by takový krok neudělalo a naopak by šlo do sporu s Evropskou komisí, který by se řešil ve správním řízení,“ uvedl na twitteru.



Státní zástupci se v pátek k informacím o vyšetřování OLAF nechtěli vyjadřovat. „Nic jsme neobdrželi, tudíž se nebudeme nijak vyjadřovat,“ řekla mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová. „Nejvyšší státní zastupitelství se k tomu nebude nijak vyjadřovat,“ odpověděl mluvčí nejvyššího zástupce Petr Malý na dotaz, zda úřad má k dispozici závěry OLAF z vyšetřování.

Česká policie Babiše podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi Sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.