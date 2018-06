Evropská komise žaluje Polsko za zákon posílající do penze soudce nejvyššího soudu

BRUSEL Evropská komise (EK) zažaluje Polsko u unijního soudu, a to kvůli kontroverznímu zákonu, na jehož základě bude začátkem července nuceno odejít do důchodu asi 40 procent soudců polského nejvyššího soudu. S odvoláním na nejmenované unijní činitele to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters.

„Komise rozhodla, že se bude soudit,“ cituje Reuters svůj zdroj. Postup komise ale pravděpodobně přijde až příliš pozdě na to, aby předčasnému odchodu soudců do penze ještě před skončením jejich původního mandátu zabránil, neboť zákon vstoupí v platnost 3. července.



Evropská komise vede s Polskem spor kvůli kontroverzní justiční reformě od loňského roku. Reforma posílila vliv vlády nad nejvyšším i nad ostatními soudy. Polský parlament v dubnu přijal trojici zákonů, jež reagují na část požadavků Bruselu, představitele Evropské unie změny ale neuspokojily.

Polská vláda se prý nesnaží o právní stát

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, v jehož resortu jsou mimo jiné institucionální vztahy, vláda práva a charta základních práv, tento měsíc na plenárním zasedání Evropského parlamentu prohlásil, že polská vláda stále nečiní dost pro plné zabezpečení právního státu.



Polská konzervativní vláda strany Právo a spravedlnost (PiS) od nástupu k moci v roce 2015 zdůrazňuje, že změny v justici jsou nezbytné, aby soudy byly efektivnější a spravedlivější. Argumentuje také tím, že v křeslech soudců ve značné míře zůstávají lidé poznamenaní mentalitou komunistické éry.