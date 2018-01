Ewan McGregor poděkoval exmanželce i milence, kvůli které se s ní rozvedl

LOS ANGELES Hercova kontroverzní děkovačka nebyla jediným vrcholem večera. James Franco ukázal představil svého kolegu jako cvičenou opičku a Hugh Jackman očividně nemohl uvěřit tomu, co vidí. Podívejte se na nejpamátnější momenty z předávání Zlatých glóbů 2018.

Děkuji exmanželce i milence, kvůli které jsem se s ni rozvedl

O rozruch se na galavečeru postaral herec Ewan McGregor. Ten si sošku odnesl za svou roli Raye Stussyho v televizním seriálu Fargo. „Chci poděkovat Eve, která při mě 22 let stála,“ zmínil v děkovné řeči svou exmanželku Eve Mavrakisovou, se kterou má čtyři děti.



Manželé se rozvedli v říjnu. Spekuluje se, že to bylo kvůli herečce Mary Elizabeth Winsteadové, se kterou se McGregor seznámil právě při natáčení seriálu Fargo. I tu zmínil ve své řeči: „Bez Mary by žádný Ray Stussy nebyl.“



Ewan McGregor svou řečí pobouřil fanoušky na sociálních sítích. Speciálně proto, že celý galavečer se nesl v duchu síly žen proti sexuálním predátorům.

Ewan McGregor using his speech to thank both his mistress AND his wife he left for her is... gutsy. #GoldenGlobes — Kate. (@RedHeadedScot) 8. ledna 2018



Cvičená opička Tommy Wiseau

Cenu pro nejlepšího herce získal James Franco za svou roli v komedii The Disaster Artist (Katastrofální umělec). V ni ztvárnil skutečného filmaře Tommyho Wiseaua, který při své honbě za americkým snem natočil snímek The Room. Ten je brán jako jeden z nejhorších filmů v dějinách, ale i přesto (nebo možná právě proto) se stal kultovní záležitostí.



Při své děkovné řeči James Franco na pódium pozval i svou předlohu pro roli, filmaře Tommyho Wiseaua. Když ale Wiseau chtěl sám něco říct do mikrofonu, Franco ho s úsměvem odstrčil. Franco předtím bral Wiseaua i na tiskové konference, kde si z něj dělal srandu. Celá záležitost působí tak, že má herec Wiseaua jen jako cvičenou opičku, se kterou se rád ukazuje.



No to si snad děláte...

Výhra Jamese Franca jako nejlepšího herce byla nečekaná. Předpovědi favorizovaly Daniela Kaluuyu za jeho roli ve snímku Uteč (Get Out) nebo Hugha Jackmana za roli ve filmu Největší showman (The Greatest Showman). Překvapení z Francovy výhry shrnuje nejlépe výraz právě Hugha Jackmana, který se již stal hitem internetu.

Smuteční večer v černém



Zlaté glóby 2018 byly prvním velkým galavečer po vypuknutí hollywoodských sexuálních skandálů a vytvoření hashtagu #MeToo. Herečky si na červený koberec vzaly na protest černé šaty. Někteří herci si na obleky připnuli odznáček s logem Time´s Up, nově založené hollywoodské iniciativy proti sexuálnímu obtěžování.

Nejsilnějším momentem proti sexuálním predátorům byla ale řeč americké herečky a bývalé moderátorky Oprah Winfreyové. Ta si přišla převzít Cenu Cecilla B. deMilla za celoživotní přínos v oblasti filmu a televizní zábavy. „Chci aby všechny ženy a dívky věděly, že je na obzoru nový den. Konečně svítá. To vše díky úžasným ženám a některým fenomenálním mužům, kteří nás přenesou do věku, ve kterém nikdo nebude muset říkat me too (já také).“