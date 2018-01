Expert: Drahoš jako Kiska, Zeman jako Trump. Kampaň na výbornou ale nezvládá ani jeden

Zeptali jsme se i dalších odborníků Otázka: Jak na vás působí kampaň po prvním kole a co podle lze ještě od obou kandidátů očekávat? Denisa Hejlová

Vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR Univerzity Karlovy: "Zatím je druhé kolo prezidentských voleb poznamenáno hlavně diskusemi o tom, kdo s kým a kam půjde do televizních debat. Miloši Zemanovi, respektive jeho mluvčímu, se daří mediálně prezentovat Jiřího Drahoše jako toho, který se zdráhá do všech jít a diktuje si podmínky. Zeman, který v prvním kole nešel ani do jediné debaty, totiž ve druhém kole nabídl debaty hned čtyři: strategicky některé v médiích, které ho favorizují. Na debatách hodně záleží: všeobecně se očekává, že Miloš Zeman bude rétoricky obratnější a útočnější - ví, kde zasáhnout protivníka a zároveň mobilizovat své voliče. V jeho neprospěch ale silně působí jeho zdravotní a celkový fyzický stav - nevypadá dobře, a to určité procento voličů může odradit. Silnou zbraní Jiřího Drahoše je racionální rozvaha, ale na některé manipulativní taktiky Miloše Zemana nemusí stačit, navíc může působit oproti emocionálnějšímu Zemanovi chladně až arogantně. Jeho nespornou výhodou na televizních obrazovkách je reprezentativní image, kterou si lidé s úřadem prezidenta spojují, a dobrý zdravotní stav." Miloš Gregor

politolog, autor Nejlepší knihy o fake news



“U Miloše Zemana bylo znát, že výsledek dopadl asi hůř, než předpokládal. Projevilo se to například na umírněnějším vystupování Jiřího Ovčáčka na sociálních sítích. Před prvním kolem volby Zemanovy protikandidáty urážel a zesměšňoval, po prvním kole však v tomto polevil. Zajímavým signálem bylo i promptní prohlášení, že Česká republika je pevně ukotvená v EU a NATO a tyto vazby je třeba posilovat. Zeman se tímto snaží kontrovat názorům, že je v zahraničněpolitických otázkách orientován na Rusko a Čínu. Jiří Drahoš ihned po skončení prvního kola volby prohlásil, že se chce ještě více setkávat s lidmi v regionech. V tomto světle lze možná i vnímat protichůdná Zemanova vyjádření k počtu televizních debat. Pokud by Drahoš přistoupil na čtyři debaty, fakticky mu nezbyde téměř žádný čas týden před druhým kolem do regionů jezdit. A toho si je Zeman vědom. Jako na české poměry unikátní vmínám gesto a podporu Michala Horáčka. Jsme zvyklí, že kandidáti, kteří nepostoupí, vyjádří některému z postupujících kandidátů podporu. Ta však bývá často jen verbální. Horáček se ale sám aktivně zapojil do kampaně Drahoše.

K dalšímu vývoji: Zásadní budou televizní debaty. Velkým otazníkem totiž je, jak je oba kandidáti zvládnou. Miloš Zeman pět let nebyl přímo a naživo konfrontován, uvidíme tedy, jestli je stále tak pohotovým řečníkem. A Jiří Drahoš se prozatím profiloval spíše jako smířlivý kandidát. Podobný formát ale vyžaduje, aby dokázal jasně formulovat své postoje a vůči protikandidátovi se vymezit. S ohledem na to, jak vyrovnaná je podpora obou kandidátů, to mohou být právě debaty, které rozhodnou o vítězi voleb.“