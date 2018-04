Expert: Orbán vede permanentní revoluci a Soros je vymyšlený nepřítel

PRAHA Maďarsko čekají v neděli klíčové parlamentní volby. Viktor Orbán a jeho strana Fidesz v nich bude obhajovat dvoutřetinovou ústavní většinu. Proti nim stojí roztříštěná opozice. „Pro obě strany barikády to je existenční boj. Fideszu hrozí postihy za korupci, opozici zavedení autoritářského režimu,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Zsolt Gál z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Lidovky.cz: V jaké pozici je momentálně strana Fidesz a její vůdce Viktor Orbán?

Stále je to nejpopulárnější strana, což jednoznačně potvrzují všechny průzkumy veřejného mínění. Očekává se zisk strany od 35-45 procent hlasů.

Lidovky.cz: Viktor Orbán nabádá dlouhodobě Maďary žijící na Slovensku, aby se zapsali na voličské seznamy. Mohou volby ovlivnit?

Úloha maďarské menšiny na Slovensku je v maďarských volbách marginální. Je to i díky takzvanému slovenskému „protizákonu“, který znemožňuje občanům Slovenska mít další občanství. Pokud úřady zjistí, že máte ke slovenskému ještě maďarské, to slovenské občanství vám seberou. Podle odhadů ze Slovenska se jedná maximálně o pár tisíc Maďarů, kteří budou ve volbách volit. Jejich role tedy bude naprosto minimální.

Zsolt gál politolog

věnuje se problematice mezinárodní migrace a aspektům evropské intergrace

působí na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Politolog z Univerzity Komenského v Bratislavě Zsolt Gál.

Lidovky.cz Co ostatní maďarské menšiny?

Pro ostatní menšiny Maďarů v zahraničí to neplatí. Menšiny v rumunském Sedmihradsku, ve Vojvodině v Srbsku či v Podkarpatské Rusi v rámci Ukrajiny jsou početnější. Maďarské občanství tam má milion lidí. Z toho se do letošních voleb registrovalo už 400 tisíc lidí, většina z nich se voleb také zúčastní. V poslední volbách pak 90 procent hlasů ze zahraničí připadlo Orbánovi. Z jeho strany se jedná o jasnou strategii, jak získat hlasy.

Lidovky.cz Proč má Orbán u Maďarů v zahraničí takovou podporu?

Je otázka, jak velká ta podpora je. Určitá část, někde i většina, Maďarů žijících v zahraničí Orbán skutečně podporuje, to ukazují ostatně i volební výsledky. Byli to ale především přívrženci Viktora Orbána, kdo žádal o maďarské občanství a kdo půjde nyní volit. Ostatní Orbána buď nepodporují, nebo maďarské občanství nemají a volit nepůjdou. Takže i když 90 procent ze zahraničí bude například pro Fidesz, reálnou podporu to určitě neodráží.

Například na Slovensku je maďarská menšina velmi rozdělená, fungují tu dvě větší maďarské strany. Jedna je Most-Híd a druhá Strana Maďarské Koalice (SMK). Orbán už roky útočí na Most-Híd a naopak podporuje SMK, takže nevraživost panuje i mezi těmito stranami. Orbán si prostě vybral strany v zahraničí, které bude podporovat třeba i finančně a na ostatní bude útočit. Polarizuje to společnost nejen v Maďarsku.

Lidovky.cz Polarizuje maďarskou společnost i postava George Sorose?

Soros je Orbánův vymyšlený nepřítel. Fidesz jednoduše nemá žádný volební program, jen bojuje proti nepřátelům. Ať už je to Evropská unie, Soros nebo OSN, všeobecně ale migranti a všichni kdo je chtějí do Maďarska a Evropy a přivést. Na těchto útocích na fiktivní nepřátele byla postavená celá kampaň.

Přitom historicky je nutné věďeť, že sám Orbán a další členové vedení Fideszu dostali od Sorose stipendium, aby mohli studovat. Samotný Fidesz dostával největší podporu právě od Sorose, protože byl velmi liberální stranou. Ještě v roce 2010 Orbánova druhá vláda srdečně Sorose vítala.

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký miliardář George Soros.



Lidovky.cz Kdo tedy v Maďarsku proti Orbánovi stojí?

Na jedné straně tu je velká a kompaktní strana Fidest a na druhé existuje množství menších stran. Největší opoziční stranou je pravicový Jobbik, není ale o moc větší než socialisté a další strany. Tyto volby budou spíše referendem, ani ne tolik o Orbánovi, ale spíše mezi Fideszem a zbytkem stran. Maďarský systém je specifický, nahrává velkým stranám. Proto Orbánovi vyhovuje rozdrobená opozice, žádná velká strana, která by Fideszu mohla konkurovat, v opozici není.

Maďaři v zahraničí Celkem se počet Maďarů žijících v zahraničí odhaduje na 2 milióny

Největší diaspory se nachází v regionu Sedmihradsko v Rumunsku, Vojvodina v Srbsku a na jihu Slovenska

Když Orbán v roce 2010 vyhrál volby, nechal přijmout zákony přiznávající těmto menšinám maďarskou národnost a právo volit, a to i korespondenčně. V roce 2014 ale volební účast diaspory nebyla taková, jak vláda očekávala. Asi 130 000 hlasů z diaspory z celkových asi pěti milionů nicméně straně Fidesz umožnilo získat pro Orbána premiérský úřad a potřebnou dvoutřetinovou většinu v parlamentu.Za čtyři roky se počet jmen na voličských seznamech Maďarů z diaspory zdvojnásobil a voleb příští měsíc by se tak mohlo zúčastnit až 250 000 těchto volič. „Je to, jako by se najednou vynořilo nové město plné voličů Fideszu," napsal komentátor József Spirk na nezávislém serveru 24.hu.

Lidovky.cz V maďarském systému se ze 199 poslanců volí 106 většinově a zbytek poměrným systémem. Jak se započítají hlasy ze zahraničí?

Hlasy ze zahraničí půjdou do té poměrné složky. Ve většinové složce, kde je 106 jednomandátových obvodů, je Fidesz velice silný, k získání mandátu mu stačí třeba 25 procent hlasů. A v té většinové mu pomohou hlasy Maďarů ze zahraničí. Tenhle volební model zavedl sám Orbán v roce 2012, pomohl tím hodně výsledkům Fideszu.

Lidovky.cz Maďarská opozice tedy moc jednotná není.

Příliš ne, ale ve volbách se možná ukáže, že je ochotná spolupracovat. V těch jednomandátových obvodech může například některá strana stáhnout kandidáta a tím pomoci nahnat hlasy někomu, kdo by porazil kandidáta Fideszu. Pokud by toho byla opozice schopná, může klidně volby vyhrát a získat v parlamentu většinu. Pokud ne, Orbán povládne dál s většinou.

Lidovky.cz Mohou to rozhodnout hlasy ze zahraničí?

Ano, už v posledních volbách získal Viktor Orbán dvoutřetinou ústavní většinu o jednoho jediného poslance. Spekulovalo se, že to bylo právě díky hlasům ze zahraničí. Letos by přitom ten počet hlasů za zahraničí mohl odpovídat až třem poslaneckým křeslům. Orbánovi to může dopomoci opět k prosté většině, ústavní většinu už Orbán nepotřebuje, klíčové zákony změnil a instituce obsadil. I proto některé strany v opozici chtějí volební právo Maďarům v zahraničí sebrat.

Lidovky.cz Co by pro Viktora Orbána byl dobrý výsledek?

Určitě výsledek, který by mu dal většinu a umožnil vládnout. Orbánovi jde o přežití. V Maďarsku totiž panuje taková míra korupce, že kdyby se k moci dostala opozice, snažila by se o nějaké trestně právní důsledky. Značný počet politiků z Fidesz by mohl být obviněný.

Platí to ale i opačně. Existují obavy, které sdílím, že Orbán by se už nezastavil. Není schopný jeho režim konsolidovat, on pokračuje v boji, je to taková permanentní revoluce. Mohl by dál brát pravomoci samosprávám a dál útočit na třetí sektor (neziskové organizace). Posunul by se tím od neliberální demokracie k autoritářství, ke kterému už osm let směřuje. Pro obě strany budou tyhle volby existenční boj, není to obyčejná politická prohra, je to hra s nulovým součtem.