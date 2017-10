Experti budou řešit spory taxikářů a firmy Uber. A usmívejte se, prosím

Usmívejte se. Dnes je totiž den úsměvů. Také má ovšem velmi silně foukat, varují meteorologové. A na Úřadu vlády se sejde expertní skupina, která má vyřešit spory mezi taxikáři a společností Uber.

Na posledním rozloučení s jednou z nejvýraznějších českých hereček Květou Fialovou si budou smuteční hosté připíjet šampaňským, bylo to přání samotné umělkyně. Poctu hvězdě filmů Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela či Partie krásného dragouna složí rodina, přátelé a příznivci ve čtvrtek v jejím mateřském Divadle ABC, jehož brány se otevřou v 11 hodin. Květa Fialová zemřela po dlouhé chorobě minulý týden ve věku 88 let.

V Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku bude podle meteorologů přechodně foukat silný vítr. V nárazech může mít rychlost 70 kilometrů v hodině, na hřebenech Krkonoš ale mohou poryvy dosáhnout až 125 kilometrů.



Od 13 hodin bude jednat na Úřadu vlády expertní skupina o takzvané sdílené ekonomice a o sporu mezi provozovateli taxislužeb v Praze a společností UBER. Taxikáři v pondělí blokovali příjezdové silnice na pražské Letiště Václava Havla. A pokud se jim nebude líbit výsledek jednání, hrozí dalšími blokádami.

Ve Štrasburku končí čtyřdenní plenární zasedání Evropského parlamentu. Europoslanci budou hlasovat o tom, zda podpoří posílenou spolupráci 20 členských států včetně České republiky na vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce. Hlasovat budou i o rezoluci odsuzující pronásledování krymských Tatarů.

Americký ekonomický časopis Forbes vydá nový žebříček nejbohatších Čechů pro rok 2017. Velké změny se ale neočekávají.



Dopoledne proběhne happening Neboj se smát při příležitosti Mezinárodního dne úsměvu. Témata: Proč se nemůžeme usmívat na občankách? A proč kvůli tomu musíme zakládat církev? Necháme si diktovat státem náladu? A co to takhle společně změnit? No, hlavně se usmívejte.



Na Pražském hradě proběhne komentovaná prohlídka nové výstavy Světlo v obraze. Český impresionismus - inspirace blízké i vzdálené. Expozice představí 596 děl, které zapůjčilo přes 50 státních i soukromých institucí a mezi kterými jsou práce Antonína Slavíčka, Václava Radimského, Antonína Hudečka, Ludvíka Kuby, Oldřicha Blažíčka nebo Maxe Švabinského.



Alespoň částečně napravit dojem z nepovedené kvalifikace mistrovství světa a získat důležité tři body do koeficientu. S takovými cíli nastoupí česká fotbalová reprezentace ve čtvrtek od 18 hodin v Baku k zápasu s Ázerbájdžánem, který stejně jako výběr trenéra Karla Jarolíma ztratil možnost postoupit na šampionát.

Startuje hokejová NHL. I s Jaromírem Jágrem, kterému v nastávající sezoně bude 46 let.