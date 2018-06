Při policejní reorganizaci se vzepřel Babišovi, teď chce exposlanec ANO řídit GIBS

PRAHA Když premiér Andrej Babiš nechal vyhlásit druhé kolo konkurzu na ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, minimálně na jedno jméno určitě nebyl přichystaný. Podle zjištění LN vstup do klání o šéfa inspektorů vážně zvažuje bývalý poslanec ANO Bohuslav Chalupa. Premiér se s ním přitom v minulosti dramaticky rozešel v názoru na policejní reorganizaci, za což Chalupa v důsledku zaplatil pádem na nevolitelné místo kandidátky.

„Uvažuji o tom. V pondělí jsem si stáhnul podmínky výběrového řízení. Mám pocit, že bych mohl vyhovět alespoň v rámci základních požadavků,“ potvrdil serveru Lidovky.cz svůj záměr Chalupa, který mezi zákonodárce ANO v dolní komoře parlamentu náležel v minulém volebním období. Ve sněmovně zasedal v několika výborech a komisích věnujících se bezpečnostní problematice, jednou z nich byla i komise pro kontrolu GIBS.

Útvar rozkrývající trestnou činnost policistů přišel o svého posledního ředitele 30. dubna, kdy složil funkci Michal Murín. Prakticky tím vyhověl premiéru Babišovi, který po jeho odchodu volal. V očích předsedy vlády utrpěla Murínova profesní čest zásadní ránu, když žalobcům neodtajnil totožnost člověka, od něhož se dozvěděl o úniku z citlivého policejního spisu. Murín naopak mluvil o nevybíravém tlaku, který na něj Babiš vyvíjel.

Chalupa nyní vážně přemítá, že by po Murínově rezignaci byl tím správným člověkem v čele inspekce. Podle jeho soudu GIBS trpí především nedostatkem důvěry politické i odborné veřejnosti. „Za mě by bylo dobré zklidnit situaci, podívat se na spolupráci GIBS s žalobci, podívat se na výměnu některých kádrů. Protože pokud někdo dlouho sedí na stejné pozici, vytvoří si určitý profesní klientelismus,“ přiblížil serveru Lidovky.cz.

Jakým způsobem by chtěl garantovat nezávislou činnost GIBS, narovnat vztahy uvnitř útvaru a udělat z něj vlajkovou loď mezi ostatními bezpečnostními sbory, zatím neví. Nyní se proto začne oddávat úvahám, jak by chtěl výše zmíněného dosáhnout. Podle podmínek konkurzu musí předložit osmistránkovou koncepci fungování GIBS. Pokud exposlanec nenajde klíč k jejímu sepsání, do řízení nevstoupí.

‚Nechci dělat ramena, ale něco jsem se naučil‘

Svou hlavní přednost spatřuje v tom, že se v minulém volebním období ve sněmovních komisích a výborech důsledně zabýval bezpečnostní problematikou. „Nechci dělat ramena, ale myslím si, že za ty čtyři roky jsem něco zjistil a něco se naučil. Mám i potenciál kontaktů, které lze využít k tomu, aby se práce GIBS posunula a aby inspekce mohla hrát pozitivní roli ve fungování všech bezpečnostních sborů,“ podotkl Chalupa.

Ačkoliv je aktuální fáze konkurzu otevřena civilistům, Chalupu limitují dva faktory. Je členem politického hnutí (ANO), což mu vstup do služebního poměru zapovídá. Stranickou knížku je však prý ochotný odložit. Navíc postrádá bezpečnostní prověrku na stupeň tajné, bez níž se v konkurzu neobejde. „Musím si podat žádost na prověření na tento stupeň,“ připustil. Nicméně její získání trvá měsíce, konkurz se ale uzavírá už 29. června.

Podle advokátky z Ligy lidských práv Zuzany Candiglioty, která se problematikou GIBS zaobírá, je v principu dobře, že šanci usednout do křesla šéfa inspekce mají i civilisté. Podle ní to zajistí větší nestrannost GIBS vůči prohřeškům policistů. „Zrovna u této osoby ale vůbec nevím, co by bylo zárukou odbornosti,“ glosovala pro Lidovky.cz Chalupovy předpoklady.

Názorový konflikt s Babišem

Ředitel GIBS podléhá přímo premiérovi. Babiš přitom na Chalupu nevzpomíná rád. Rozdělil je postoj k předloňské policejní reorganizaci, po níž splynuly dva klíčové policejní útvary, protimafiánský a protikorupční, v jeden. Zatímco lídr ANO ji kritizoval jako nástroj k odklizení šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty, Chalupa se coby člen sněmovní vyšetřovací komise připojil k závěru, že reforma byla v zásadě v pořádku.

„Výběr je v rukou odborné výběrové komise, zcela vylučuji, že bych se jakkoliv v předmětné věci angažoval,“ nechtěl Babiš v reakci pro Lidovky.cz komentovat Chalupův záměr. Ačkoliv to nikde nezaznělo oficiálně, kvůli odlišnému pohledu na reorganizaci ztratil Chalupa u Babiše přízeň. Krajská buňka ANO ho tak před minulými sněmovními volbami zařadila až na 9. místo kandidátky, čímž mu znemožnila zvolení. V roce 2013 šel přitom Chalupa do voleb ze čtvrté pozice.

V současnosti působí jako poradce ministryně obrany Karly Šlechtové pro problematiku přípravy civilních osob na krizové situace. Mladá fronta DNES v dubnu upozornila, že se Chalupa jako rádce podílí na přípravě zákona o vzniku branných spolků. Vedle toho je asistentem poslance ANO Miloslava Janulíka, založil si také Institut pro obranu a bezpečnost. Jako případný ředitel GIBS by se musel všech zmíněných aktivit vzdát.

Druhé kolo konkurzu se rozjelo v pondělí. První se odpískalo, protože se přihlásil jediný zájemce, pověřená ředitelka GIBS Lenka Haderková. Jediný uchazeč by negarantoval transparentnost výběru. Chalupa je v této fázi zatím jediný, kdo veřejně projevil svou vůli o křeslo zabojovat. Zda se Haderková hodlá ucházet o velení GIBS i napodruhé, není jasné. Serveru Lidovky.cz se ji nepodařilo zastihnout.