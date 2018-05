Exšéf Českých drah bojuje u soudu o zlatý padák, vláda mu milionové odstupné odepřela

Dalibor Zelený (* 1957) je s Českými drahami spjatý dlouhodobě. Ještě coby státní organizaci ji od září 1998 do března 2003 řídil, právě za něj se podnik transformoval v akciovou společnost.

Vlakové dopravě se věnuje valnou část profesního života, dříve pracoval i jako poradce generálního inspektora ČD. V minulé dekádě působil dva roky jako ředitel firmy Železnice Slovenskej republiky.

Druhou štaci v Českých drahách načal 30. července 2013, kdy se po odvolání dlouholetého šéfa dopravce Petra Žaludy stal předsedou představenstva. Následující den usedl i do křesla ředitele.

Vedle byznysu se věnuje i politice, je jako nestraník za ČSSD dlouholetým zastupitelem a radním ve městě Česká Třebová. V roce 2016 neúspěšně kandidoval na Ústecko-Orlicku do Senátu. Podle dostupných informací se nyní živí jako poradce zahraničních firem působících v železniční dopravě.