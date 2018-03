Extrémně vysoký plat exděkanky na ČVUT? Údajně ‚genderový útok‘

PRAHA Případ extrémních odměn exděkanky stavební fakulty ČVUT nabral šokující směr. Rektor Vojtěch Petráček totiž vydal prohlášení, kde píše o genderově orientovaném útoku proti vážené kolegyni. Pár dnů poté, co LN odhalily, že si bývalá děkanka pražské stavební fakulty Alena Kohoutková udělila i coby vedoucí katedry betonových konstrukcí roční odměnu 3,7 milionu korun, přišla reakce rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka. Dosud pobýval v Egyptě.

„Během mé pracovní návštěvy v zahraničí došlo na ČVUT ke genderově orientovanému útoku proti vážené kolegyni, dlouholeté děkance profesorce Aleně Kohoutkové... Seznamuji se se situací a ­tu budu následně řešit s děkanem Fakulty stavební ČVUT a ­kontrolním orgánem této fakulty – tedy jejím akademickým senátem,“ rozeslal rektor v pondělí večer mediální prohlášení s titulkem „k ­článkům v Lidových novinách“.



Během včerejška se pak na webu školy objevila odlišná verze oznámení, kde už zmínka o ­LN chybí. Z textu tak není vyloženě jasné, zda „genderový útok“ podnikl kdosi na půdě ČVUT, nebo jej měl Kohoutkové způsobit tento list, když upozornil, že si nynější Petráčkova prorektorka vydělala za rok 2017 na veřejné vysoké škole 5­ 465­ 243­ korun – tedy o hodně více než prezident.

Dvakrát OK, jednou s výtkou

Ostatních sedm děkanů je mužského pohlaví. Jak už bylo před týdnem uvedeno, loni si vydělali o dost míň – od 1,1 do 2,9 milionu korun. Kohoutkové odměny byly prý výjimečně vysoké kvůli úspěchu katedry, jež řeší výuku, výzkum a projekty státních grantových agentur, ale i doplňkovou činnost, jakou jsou posudky.



Byl novinářský přístup k jediné dámě děkance z osmi šéfů fakult fér? „Nemyslím si, že by články LN byly ,genderově orientovaným útokem‘. To by totiž znamenalo, že byla napadena proto, že je žena. Kritické články však tento aspekt nijak neřešily. Stejným způsobem by tak mohl být kritizován i muž ve stejné pozici,“ zhodnotila po prostudování článků i reakce ČVUT Jana Smiggels Kavková, genderová expertka, jež pracovala třeba i pro českou vládu.