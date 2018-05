Faltýnek: Koaliční smlouva by mohla být do konce tohoto týdne

PRAHA Republikový výbor ANO podpořil další vyjednání s ČSSD o společné vládě. Televizi Nova to během jednání výboru řekl místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Výbor podle něj dostal informaci o podmínkách ČSSD pro koaliční vládu. Koaliční smlouva by mohla být hotova do konce týdne, uvedl Faltýnek.

Doladit ji podle něj mají do tohoto pátku vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec s místopředsedou ČSSD Jiřím Zimolou. Tento pátek by se pak měli sejít premiér a předseda ANO Andrej Babiš a předseda ČSSD Jan Hamáček, uvedl Brabec.

„Měli bychom do konce tohoto týdne doladit koaliční smlouvu, kde bychom zohlednili požadavky ČSSD,“ řekl Faltýnek během jednání výboru v televizi Nova. Po jednání novinářům sdělil, že „celostátní výbor vzal na vědomí tuto informaci (o podmínkách ČSSD) a vyjádřil podporu dalšímu jednání se sociální demokracií, která by měla vést k dopracování koaliční smlouvy“.

K podmínkám ČSSD patří, aby Babiš, který je v současnosti trestně stíhán v souvislosti s údajným dotačním podvodem, rezignoval v případě svého odsouzení, nebo aby po demisi ministrů sociální demokracie odstoupil do týdne i zbytek vlády. Sociální demokraté také chtějí, aby byli z důležitých sněmovních funkcí odvoláni představitelé SPD. Představitelé ANO k tomu zatím vstřícní nebyli.

Do pátku chce Brabec se Zimolou dohodnout i programové prohlášení. „Sociální demokracie by nějakou finální fázi chtěla mít do 11. května,“ řekl Brabec. V tento den se má podle Faltýnka sejít poslanecký klub ANO, protože, jak řekl, právě poslanci budou hlasovat o důvěře vládě. „Do té doby potřebujeme vyjasnit všechny věci, které se týkají koaliční smlouvy,“ prohlásil také Faltýnek. Zatímco koaliční smlouva bude podle Brabce zhruba třístránková, programové prohlášení má mít kolem 50 stran.

Výbor byl podle Faltýnka také seznámen s podmínkami KSČM, která by měla společnou vládu ANO a ČSSD tolerovat. ANO má 78 poslanců, ČSSD má poslanců 15. Jejich menšinovou vládu s 93 poslanci by tedy musela tolerovat KSČM, která má rovněž 15 zákonodárců.

Faltýnek označil za úspěch, že se podařilo přesvědčit sociální demokraty, aby jejich společná vláda nezvyšovala daně. Peníze na plánované projekty typu zvyšování důchodů nebo platů učitelů chtějí získat lepším výběrem daní.

Místopředseda ANO potvrdil, že sociální demokraté by měli vést ministerstva vnitra, zemědělství, práce a sociálních věcí, kultury a také ministerstvo zahraničí, kterému dali přednost před ministerstvem obrany. ČSSD to zdůvodnila tím, že nechce napravovat nedostatky tohoto resortu pod vedením nynějšího ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO).