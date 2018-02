Fenomén naživo. Nesmrtelní Kelly Family přijíždí koncertovat do Prahy

PRAHA Slavná hudební skupina The Kelly Family nedávno oznámila svůj návrat na hudební podia. V rámci turné We Got Love - Live 2018 přijede 8.3.2018 koncertovat také do pražské O2 areny. Zahrají své největší hity.

Hudební formace, která v devadesátých letech doslova pobláznila miliony fanoušků po celém světě, zahraje zásadní hity své tvorby, mezi které patří skladby jako An Angel, Nanana, I Cant Help Myself, Santa Maria a další. V současnosti skupina vydala i nové album studiové album. Teď fanouškům udělají radost i naživo.

„V rámci návratu slavné skupiny The Kelly Family se nám podařilo zajistit také jejich koncert v Praze. Kapela přijede v silné sestavě a zahraje slavné písně, které ovlivnily miliony fanoušku po celém světě,“řekla ke koncertu Lucie Nouzová z pořádající agentury JVS group. Koncertní šňůra navazuje na nebývalý zájem o první koncert v německém Dortmuntu, jehož vstupenky zmizely za osmnáct minut z pultů předprodejů. Celkem se kapela zastaví ve dvaceti halách a městech v Evropě.

Vstupenky na koncert skupiny The Kelly Family, který se uskuteční 8.3.2018 v pražské O2 areně, se dají sehnat v prodeji v síti Ticketportal.

Skupina The Kelly Family a její členové mají dlouhou historii koncertů v České republice. V dubnu roku 1997 vystoupila skupina ve Sportovní hale na Pražském výstavišti (dnešní Tipsport aréna). Díky velkému úspěchu se skupina vrátila do Prahy hned na konci srpna. Jezdí jsem pravidelně i samotní členové. Třeba Paddy se do Česka podíval dvakrát v roce 2010 v rámci modlitebních večerů. Jimmy sem zavítal v roce 2010 a 2013. Angelo se do Česka po rozpadu kapely vrátil dokonce šestkrát. V roce 1996 skupina vystoupila v rozhovoru pro TV Nova.