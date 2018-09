Festival Divadlo v Plzni. Na jevišti se povedou krvavé války i tajné životy

PLZEŇ/PRAHA Mezinárodní festival Divadlo v Plzni se koná od 12. do 20. září. Již 26. ročník přiveze opět několik pozoruhodných zahraničních inscenací zejména ze zemí Visegrádu a východní Evropy. Tato profilace je přínosná a festival ji kontinuálně buduje, což ovšem neznamená, že by se vyhýbal jinému evropskému divadlu. A tak se diváci mohou těšit i na novou produkci známého švýcarského týmu Rimini Protokoll, která vznikla v koprodukci s Theatre Vidy v Lausanne.

Projekt Nachlass týmu Rimini Protokoll přivede diváky na návštěvu v pokojíku osmi skutečných lidí, kteří se z různých důvodů připravovali na svou smrt. Diváci dostanou pomyslnou možnost „setkat“ se s nimi v jejich nepřítomnosti.

Když přijde exekutor

Letošní ročník vůbec podle dramaturgie akcentuje současný příklon k imerzivnímu divadlu, které vyžaduje zapojení do hry a úzkou komunikaci. Zahajovacím představením bude Homérova Ilias v režii Jerneje Lorenciho, která vznikla ve Slovinském národním divadle v Lublani. Dramaturgyně festivalu Kamila Černá připomněla, že tento přepis Homérovy Iliady slovinská kritika ohodnotila jako inscenaci roku. „Dvanáct herců stále přítomných na scéně nás provede historií trojské války, která se v druhé části inscenace stává symbolem absurdity válečného úsilí všech dob,“ vysvětlila. Známý maďarský režisér Kornél Mundruczó se v Plzni představí inscenací Zdání života z budapešťského divadla Proton. Jde o příběh exekutora, který přichází vystěhovat chudou ženu z jejího bytu, ale setká se s nečekanými událostmi. Podle dramaturgyně Dory Viceníkové zpracování balancuje mezi filmem a divadlem, mezi sociálním hyperrealismem a mystikou. Z pobaltských států se tentokrát na festival dostaví Lotyšsko – Národní divadlo v Rize nabídne inscenaci Čechovova Racka mladého režiséra Elmarse Senkovse. Černá uvedla , že zajímavě boří stereotypy tradičního výkladu a označila jej za následovníka jiného slavného režiséra z pobaltského regionu, Litevce Eimuntase Nekrošiuse.

Polské divadlo se představí inscenací Tajný život Friedmanových krakovského Teatru ludowého v režii Marcina Wierzchowského. Hra se inspirovala dokumentárním snímkem Vše o Friedmanových a vypráví příběh dobře situované americké židovské rodiny, jejíž život zničí obvinění syna a otce z pedofilie. Hra zkoumá povahu zločinu a pomocí netradičních divadelních prostředků se zamýšlí nad dalšími otázkami spojenými s tématem zločinu a trestu.

Ze Slovenska dorazí dvě inscenace – tragikomedie Lidé, místa a věci současného britského autora Duncana Macmillana v režii Mariána Amslera a v provedení Divadla Andreje Bagára z Nitry a inscenace Postfaktótum bratislavského Divadla Stoka. Známý slovenský provokatér Blaho Uhlár nabídne volný sled absurdních situací, minimalistických skečů a černého humoru.

Část festivalového programu je také věnovaná tomu nejlepšímu z českých scén z poslední sezony. „Hledáme nejen ve vodách činoherních a věnujeme se i loutkám, současné opeře či mezižánrovým projektům,“ uvedl dramaturg Jan Kerbr. Součástí akce jsou představení v prostoru Moving Station a řada doprovodných programů. V rámci sekce Johan je připraveno pět představení, například dokumentární inscenace Po tvých hrobech šlapu. Jakub Čermák se v ní inspiroval kauzou židovského hřbitova v Prostějově, který byl již dříve zničen a nyní se místní obyvatelé brání založení pietního místa. Významným hostem této části programu bude švédská performerka My Johanssonová v choreografii Now at Once.