Festival na vidličku. Karlovy Vary potěší vegany i vyznavače české hospodské krmě

KARLOVY VARY Filmový festival je jednou z mála příležitostí, na niž se podnikající Karlovarané těší řekněme stejně jako děti na Ježíška. A dárků dostávají místní producenti nejroztodivnějších pokrmů od milovníků filmu opravdu hodně. A rok za rokem znovu, i když kvalita místních gastronomických uspokojoven hladu nikterak nestoupá. Na své si přijdou zejména otrlí vyznavači české hospodské stravy – pizzy, tedy pravé české svíčkové, vídeňského řízku a velerychlého občerstvení s velkým žlutým M ve znaku.

Kde vegetariánům nabídnou víc než smažák?

Už proto začneme spravedlivě tipy pro menšiny. A začněme tou, která zpravidla v mimopražských restauracích má na výběr smažený sýr, smažený hermelín a obojí případně ve variantě se šunkou. I Karlovy Vary se obejdou bez speciálního podniku pro odmítače masových specialit. Doporučit ale můžeme několik míst, kde se i žaludky těchto „zvláštních jedinců“ můžou cítit uspokojeny.

Začněme indicko-bangladéšskou restauraci Tandoor, kterou lze najít poblíž Thermalu. Při festivalu tam bývá poměrně obsazeno, proto je dobré si tam předem rezervovat místo (což můžete učinit zde). Na jídelním lístku tam lze najít vše, co v obdobných podnicích, za kvalitu místní kuchyně ručíme. Oběd vás tu vyjde zhruba na 250 korun, což je místní slušný průměr.

V době snídaní a obědů (ve všední den od 10 do 14 hodin) lze najít otevřené i malé bistro Kus-kus v Bělehradské ulici. Minulý týden tu nabízeli například bramborové noky s červenou řepou za 95 korun nebo dýňové lasagne za tutéž cenu. Komu říkají něco názvy pokrmů jako šmakoun či bulgur, přijde si na své kvalitně a chutně.

Císařské lázně v Karlových Varech nedaleko Grandhotelu Pupp.

Podobně je vegetariánům nakloněné i další menší bistro na třídě Svobody. Bagel Lounge nabízí svou specialitu – housky s dírou uprostřed v drtivé většině případů čerstvé a nápaditě poskládané. Navíc si tu lze už ráno zhruba od 10 hodin, kdy si tu lze dát třeba i ovesnou kaši s kousky čerstvého ovoce. Ceny za bezmasé bagelové menu se pohybují kolem 150 korun, masojedi si samozřejmě za svou pochoutku musí trošku připlatit.

Poslední nabídkou pro vegetariány je v centru Freedom Café, které lze najít v Jugoslávské ulici kousek od Národního domu, jednoho z kin filmového festivalu. Kavárna samozřejmě nabízí prioritně sortiment pro ty, kteří potřebují před dalším pobytem ve ztemnělém kině doplnit energii z bílého cukru. Ovšem v nabídce jsou i snídaně, polévky, saláty, tousty, případně bruschetty, pohankové palačinky i vegeburgery. Chuťové buňky tu lze uspokojit vcelku kvalitně za zhruba 150 korun.

A když už jste v lázeňské zóně, vegetariánsky a poměrně levně se dá najíst i v Rubin Fresh Café ve Vřídelní ulici. Je jasné, že tu lze očekávat obvyklé kavárenské menu, ale tady v dostatečné kvalitě a navíc se tu dá nakoupit i supermarketu.

A pokud by vám nestačilo kavárenské menu, lze se vydat i do nově otevřené raw restaurace Vitariana, kterou lze najít v ulici Krále Jiřího. Tepelně nezpracovanou živou stravou (max. do 42 °C) se tu lze nasytit za standardní ceny – za rukolový salát s quinoou zaplatíte 160 korun, za jedno z hlavních jídel – cuketové špagety s pestem 180 a za raw pizzu zcela stejnou částku.

A posledním doporučením je karlovarská Dobrá čajovna, která je mimo festival opravdu místem, kde si lze v klidu vychutnat tradiční nápoje i pokrmy jako kus-kus a pita v té nejvyšší kvalitě.

Slané koláče se dají pořídit všude, ale kvalitu je nutné hledat

Pizzerií lze i v Karlových Varech najít desítky. Namíchat těsto a pokrýt je „italskými“ přísadami není až tak složitý podnikatelský záměr. Ovšem i tady se dá odlišit kvalita a rozhodně i v poměru k ceně a dostupnosti místa. Něco tak zdánlivě obyčejného jako je pizza se dá v lázeňském městě prodávat i za 500 korun za kus.

Mlýnská kolonáda byla postavena v letech 1871–1881 podle návrhu architekta Josefa Zítka

Pokud máte na oběd víc času, zajděte do pizzerie s nepříliš vynalézavým názvem Palermo. Kromě Itálie tu lze potkat i krvavé kusy masa v podobě steaků. Pizzerie má ale dlouholetou tradici a už si o sobě dokonce dovolí tvrdit, že se specializuje na neapolskou pizzu a má z jihoitalského města dokonce šéfkuchaře. Ceny za slaný italský koláč jsou tu sice vyšší (v průměru 230 korun), ale kvalita je zaručena. Podnik lze najít na Moskevské ulici poblíž magistrátu.

O něco levněji pizzu nabízejí v Mamma Mia, kterou lze najít o hodně blíž k Thermalu za Alžbětinými lázněmi. Kvalitní slaný koláč tu lze pořídit zhruba za dvě stě korun, a to jednak s sebou do krabice, ale i pro konzumaci na místě, v celkem příjemném prostředí. Jen se je nutné v tomto případě poměrně obrnit trpělivostí. Vyplatí se to.

Ve vyšší cenové kategorii, ovšem zase opět hodně kvalitně, se dá najíst v pizzerii Venezia, kterou lze zahlédnout z Thermalu na opačném břehu říčky Teplé. Majitelem restaurace je pravý a nefalšovaný Ital a v Karlových Varech podniká už skoro dvě desítky let. Za skutečnou kvalitu je i tady ovšem nutné připlatit.

Znovu otevřená rozhledna a vyhlídka Karla IV. nad Karlovými Vary.

Řízky a zelí nedoporučujeme, najděte si raději další bistra

Milovníci tradiční české kuchyně si ve Varech samozřejmě užijí. Ale na kvalitu by si měli dát pozor i oni. Vynecháme tedy nejlevnější nálevny a rychlovývařovny, které bychom nedoporučili ani největšímu nepříteli, kterého bychom chtěli vyřadit z festivalového provozu. Z toho důvodu bychom poradili se velkým obloukem vyhnout stánkům, které kolem sebe šíří vůně i pachy jen kousek od červeného koberce před Velkým sálem.

Rychle a dobře se dá najíst v jednom z nových bister, která už vznikají i ve Varech. Tohle má v názvu Malé, což je pro podnik v Jaltské ulici, tedy opět nedaleko Thermalu, příznačné. Od sedmi do čtyř odpoledne se tu dá ale dobře najíst i třeba jen rychle občerstvit za rozumné ceny.

A milovníkům dobré kávy můžeme vřele doporučit podobné místo o kousek dál. Jmenuje se Republica Coffee a lze je najít na třídě Svobody hned vedle Národního domu. Kromě kávy z vlastní pražírny tu umějí připravit i obložené croissanty, bagely či sendviče. Zlí jazykové tvrdí, že jde o jedinou kavárnu pro hipstery široko daleko.

A nakonec přidáme informaci pro všechny, kteří se chtějí přece jen potěšit jídlem ve vkusném prostředí a přitom nedat za pizzu již zmíněnou pětistovku. Restauraci Tusculum lze najít na stejném místě – tedy kousek od nacisty vypálené synagogy – v Sadové ulici už více než dvacet let. Ve svých začátcích to bývala čajovna, už před delší dobou se ale změnila na velmi příjemnou restauraci s lehce nadprůměrnými cenami. Za čerstvé a velké saláty tu utratíte kolem dvou set korun, za vepřovou panenku sous vide 60 °C pak 350 korun, ale zaručeně jich nebudete litovat, což zaručí i výběr vcelku kvalitních moravských vín.

Pokud vás naše tipy neuspokojily, porozhlédněte se po vhodném podniku třeba na webových stránkách Karlových Varů – zde.