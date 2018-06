Karlovarský festival začal vlastenecky a sRobbinsem

Karlovy Vary Na slavnostním zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech létaly vzduchem sokolky, Marek Eben vtipkoval o chatrné výzbroji české armády a Tim Robbins kázal o lásce, která musí zvítězit nad lží a nenávistí, byť úplně doslova tento slavný výrok Václava Havla nepoužil.

Sokolským vystoupením a vlastivědným filmem začal včera v Karlových Varech 53. ročník mezinárodního festivalu. Na oslavu 100. výročí založení Československa se choreografie letošního zahajovacího ceremoniálu inspirovala sokolskými skladbami a na pódium seslala nejprve cvičenky a poté i cvičence, kteří se mezi červenomodrobílými stuhami a umělým chvojím tužili nejprve na tradiční a posléze i moderní hudební doprovod.



Součástí zahájení byla i filmová koláž Vladimíra 518 a jeho spolupracovníků, která v deseti minutách v hodně osobitém výběru připomněla sto let českého státu: dostalo se na stržení Mariánského sloupu, smrt Jana Masaryka, úspěch skokana na lyžích Jiřího Rašky, založení Divadla Na zábradlí, disent, „veksláckou operu“ Bony a klid, opoziční smlouvu i nedávné prezidentovo pálení červených trenýrek.



Moderátor večera Marek Eben v souvislosti s výročím zavtipkoval na téma vojenských přehlídek a vybavení české armády: „My máme celkem čtrnáct nadzvukových letadel na leasing. Pak máme ještě několik obrněných transportérů značky Pandur, z nichž ale část je mimo službu po srážce u Tábora se Škodou Fabií.“



To vše sledoval z hlediště také americký herec a režisér Tim Robbins - hlavní hvězda včerejšího večera. Nejen proto, že mu prezident festivalu Jiří Bartoška předal Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii, ale hlavně díky procítěnému desetiminutovému projevu, který z pódia přednesl. Zavzpomínal na své osobní setkání s Milošem Formanem, který ho chtěl obsadit do svého filmu, pak ale projekt ukončil kvůli neshodě se studiem: „Byl to umělec, který nestál o to podřídit své umění zisku. Jeho integrita pro mě byla inspirací a v celé své kariéře jsem se s ní poměřoval.“

Ve své epické řeči zmínil Tim Robbins i Karla Čapka, Václava Havla a také komedii Roberta Zemeckise Návrat do budoucnosti, pro který byl kandidátem na roli mladistvého trapiče Biffa. Podle Tima Robbinse se dnes podobně jako hrdina Zemeckisova filmu vracíme do padesátých let, kdy vládla xenofobie a neurvalost. „Je naší povinností jako umělců a občanů, abychom udrželi plamen svobody zažehnutý, a abychom se svým umem, láskou a vytrvalostí postavili na odpor těm dětinským trapičům, neurvalým Biffům v Bílém domě.“

Těsně předtím, než Tim Robbins převzal Křišťálový globus, zhlédl spolu se zaplněným Velkým sálem Thermalu letošní festivalovou znělku z dílny Ivana Zachariáše. Loňský laureát Casey Affleck v ní s karlovarskou trofejí nezachází právě pietně: pokouší se ji udat v zastavárně, ta ji ovšem odmítne, protože jich má už několik a nikdo o ně nestojí. Čerstvý držitel Křišťálového globu Tim Robbins přesto při jeho přebírání vypadal potěšeně a hrdě.



Jednou nejslavnějších rolí Tima Robbinse je Andy Dufresne ve snímku Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994. Tento film Tim Robbins osobně uvede v sobotu v karlovarském Letním kině.

Návštěvníkům festivalu představí Tim Robbins také svůj režijní debut, prorockou politickou satiru Bob Roberts z roku 1992. Natočil ji podle vlastního scénáře a sám v ní ztvárnil hlavní roli pravicového populisty, který udělá vše proto, aby získal přízeň amerických voličů a stal se senátorem. Snímek Bob Robert se bude za Robbinsovy účasti promítat v sobotu před polednem.

Poznat Tima Robbinse ještě z další stránky pak budou lidé moci ve středu 4. července v karlovarském Městském divadle, kde se bude konat speciální koncert Tima Robbinse a kapely The Rogues Gallery Band.