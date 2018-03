Fiala: ODS nabídku od ANO nedostala, Babiš jen tlačí na ostatní

PRAHA Občanští demokraté zatím od vládního hnutí ANO nedostali nabídku jednání o možné spolupráci. Předseda ODS Petr Fiala si nedělní výrok premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše o tom, že zváží nabídku občanským demokratům, vysvětluje pouze jako nátlak na jiné možné koaliční partnery a skrývání těch skutečných - komunistů a SPD Tomia Okamury.

„Žádná nabídka nepřišla, protože nejspíš ani není co nabízet - premiér v demisi jen mate veřejnost, vyvíjí nátlak na jiné možné koaliční partnery a skrývá skutečné, tedy SPD a KSČM,“ sdělil. ANO by mohlo mít ve Sněmovně s ODS většinu 103 hlasů, občanští demokraté ale v minulosti opakovaně uvedli, že nechtějí vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem.

Policie Babiše obvinila z dotačního podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo. O možné podpoře nyní Babiš jedná se sociálními demokraty, vedle programových shod ale ČSSD podmiňuje svoje vládní angažmá dohodou o mechanismech vládnutí, například tím, že nebude moct být jako menší koaliční partner přehlasována.



Babiš v neděli v České televizi řekl, že úvahy o novém jednání s ODS chce probrat se stranickými kolegy. Na čtvrtek sezval sněmovní strany k jednání o zahraniční politice, jak už dříve slíbil Fialovi, který chce s ANO a dalšími stranami dohodnout národní memorandum k otázkám změn v EU.