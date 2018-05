Filip: Jsme nespokojeni se dvěma body návrhu programového prohlášení, bez změny nepodpoříme vládu

PRAHA Jsme nespokojeni se dvěma body programového prohlášení, řekl pro ČT šéf KSČM Vojtěch Filip po sobotním jednání širšího vedení KSČM o podpoře vlády. Mimo jiné prý s bodem upravujícím navyšování zahraničních misí. Pokud se to nezmění, podpora by nebyla možná.

„Debata k vládnímu prohlášení byla velmi kritická,“ tvrdí Filip. „Jsme velmi nespokojeni minimálně ve dvou věcech, prioritní pro nás je navyšování misí, to vyvolalo bouři, pokud by to zůstalo v programu, podpora by nebyla možná,“ prohlásil Filip.



KSČM rozhodne o případné toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD až po vyhlášení výsledků referenda v ČSSD, které budou známy 15. června.