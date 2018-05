Film, který sleduje vás. Rozzuřená řeka nabídne divákovi příběh na míru

Americký filmař Armen Perian natočil krátký snímek Rozzuřená řeka (The Angry River). Ten je unikátní tím, že zpětně monitoruje, na co se divák při sledování nejvíce soustředí. Na základě toho mu film nabídne pět různých konců. Film by se měl každým dnem objevit na internetu. Zajímavostí také je, že první interaktivní film byl český vynález.

Pro některé je sledování filmů běžnou večerní kratochvílí. Jenže film Armena Periana sleduje diváka nazpátek. Filmař se spojil s newyorskou firmou Crossbeat New York, která vyvinula software na monitorování lidského zraku, jeho směřování. Software je následně schopen pomocí logaritmů nabídnout divákovi zážitek na míru. Stačí akorát zapnout na svém počítači nebo notebooku webkameru (SNÍMEK JE DOSTUPNÝ ONLINE ZDE).

Snímek Rozzuřená řeka sleduje rodinu oregonských obchodníků s lidmi. Ti se dostávají do problémů nejen se zákonem, ale i sami se sebou. Divák sleduje jejich osudy a ten, na koho se svým znakem zaměří, bude mít v příběhu prominentnější úlohu. Vše vyvrcholí jedním z pěti možných konců.

„Seděli jsme a něco dlouze a složitě editovali. V tom někdo řekl, že by bylo skvělé, kdybychom mohli editovat pouhou myšlenkou. Bylo to samozřejmě přestřelené, ale ten nápad se mnou zůstal,“ popisuje Armen Perian vznik projektu. „Sledujete Rozzuřenou řeku jako každý jiný film. Ale tím, že něco sledujete, zároveň i činíte rozhodnutí. To, na co se divák soustředí, popohání akci kupředu. Film se jim mění před očima.“

Činčerův Kinoautomat

Diváci mohli o osudu filmových hrdinů rozhodovat již v roce 1967 na světové výstavě Expo v Montrealu. Kinoautomat Radůze Činčery byl převratným vynálezem, který předběhl svou dobu. „Už do Montrealu se tehdy sjeli zástupci těch nejrenomovanějších filmových produkcí, jakými byly Paramount Pictures a Universal Studios. Všichni chtěli Kinoautomat. Jenže táta nesměl jako občan ČSSR sám rozhodnout, natož pak prodat, nic,“ uvedla Alena Činčerová, dcera Radůze Činčery, minulý rok k 50. výročí vynálezu, který vlivem politiky upadl téměř do zapomnění.

Kinoautomat: Člověk a jeho dům vypráví příběh smolařského pana Horáka (Miroslav Horníček). Diváci pomocí hlasování rozhodovali o jeho dalších krocích, a to v momentu, kdy se herec objevil na pódiu a samotný snímek se zastavil. Na příběhu se podílel i Miroslav Horníček, který ale údajně neuměl anglicky a své výstupy se učil pouze foneticky.

Noční směna plná akce

Na vlnu interaktivních filmů navázal loni francouzko-švýcarský akční snímek Noční směna (Late Shift). Diváci si po vstupu do kinosálu stáhli doprovodnou filmovou aplikaci do svých smartphonů (android i iOS), připojili se na společnou síť wifi a pomocí reálných rozhodnutí v aplikaci určovali osud studenta Matta, hlavního hrdiny. V aplikaci se v reálném čase zobrazovala každé zhruba dvě minuty nějaká volba, kde se Matt mohl rozhodnout, jak postupovat dál.

Každá volba se skládala ze dvou či tří možností, kterých je ve filmu celkem sto osmdesát. Diváci měli okolo tří sekund, aby učinili rozhodnutí. To, co zvolila většina, se ve filmu stane a to plynule, bez jakéhokoliv přechodu. Zařídil to software, který pomocí společné wi-fi sbíral odpovědi a reagoval na ně promítáním patřičných scén.