Film o lesbách na Oscary nesmí. Jeho režisérka se kvůli tomu soudí s vládou

KEŇA Snímek Rafiki keňžské režisérky Wanuri Kahiuové měl být kandidátem na Oscara v kategorii cizojazyčný film. V Keni je ale homosexualita cenzurována a snímku nebylo umožněno vůbec vstoupit do kin. Režisérka se proto rozhodla k velmi razantnímu kroku - začala se soudit s vlastní vládou. V Keni ještě z dob britské nadvlády panuje absolutní státní kontrola nad filmaři a jejich tvorbou.

Slovo Rafiki znamená ve svahilštině „přítel“. Režisérka Wanuri Kahiuová si ale ve své zemi moc přátel rozhodně nenadělala. Snímek vypráví o dvou dívkách, Kene a Ziki, které se do sebe zamilují. Ty musí v zemi, která podobné vztahy netoleruje, volit mezi vlastním štěstím a bezpečím. Snímek Rafiki měl premiéru na filmovém festivalu v Cannes (první keňský film v historii, kterému se to povedlo) a kritické ohlasy byly velmi pozitivní.

Aby bylo film možná zařadit také do výběru pro Oscary 2019, tak by musel mít premiéru v kinech do 30. září. Už v dubnu ho ale keňská vláda zakázala, protože zobrazování homosexuality je v zemi zakázané. Kahuiová se ale těsně před vypršením termínu pokouší o nový boj - zažalovala Paula Kihara Kariukiho, státního generálního prokurátora, a Ezekiela Mutuu, vedoucího státní filmové klasifikační komise.

Právě klasifikační komise v dubnu vydala prohlášení, které distribuci filmu zakázalo. Uvádí se v něm dokonce to, že kdokoliv bude mít kopii filmu u sebe, ten bude automaticky porušovat zákon. Je otázkou, jestli žaloba Kahuiové bude mít nějakou odezvu a jestli si tím filmařka nepřidělá ještě větší problémy.

V Keni je homosexualita trestána odnětím svobody až na čtrnáct let. V zemi také od roku 1960 (ještě z dob britské nadvlády, Keňa se osamostatnila roku 1963) platí zákon, který státu umožňuje plně zasahovat do tvorby a distribuce obrazových a zvukových materiálů. Po zmírnění tohoto zákona již nějakou dobu keňští filmaři volají.