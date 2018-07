Film Panství Downton uvidíme příští rok. Objeví se v něm většina herců ze seriálu

PRAHA Britský televizní seriál Panství Downton bude mít navazující film. Tvůrci minulý pátek oznámili, že natáčení by mělo začít letos v létě. O ději snímku se toho sice ještě moc neví, vrátit by se ale měla většina herců z populárního seriálu. Film by měl jít do kin v roce 2019.

„Vítejte zpět v Downtonu! Jsme nadšení, že můžeme oznámit, že Panství Downton přichází na velké plátno,“ uvedli tvůrci na Twitteru. Scénáře se má ujmout opět Julian Fellowes, režií bude pověřen Brian Percival, který natočil například Zlodějku knih. Distribucí bude pověřena společnost Universal Studios.



Zatím není známé ani nic o ději chystaného filmu, ačkoliv tvůrci si s myšlenkou pohrávali už delší dobu. „Když se televizní seriál blížil ke konci, bylo naším snem přinést milionům fanoušků film,“ uvedl pro The Guardian producent Gareth Neame.

Vrátit by se měla i většina herců, a to navzdory tomu, že například Maggie Smithová dříve uvedla, že to nevidí jako reálné. „Nemůžu – kolik by jí bylo? Když jsme končili, muselo jí být tak okolo 110 let. Nemůže to pokračovat do nekonečna, nedávalo by to smysl,“ uvedla Smithová pro The Guardian na adresu své postavy, Violet Crawleyové.

Lily Jamesová a její Lady Rose se ve filmu neobjeví

Podle magazínu People by se v chystaném filmu měl objevit i zbytek představitelů známých ze seriálu – Michelle Dockery (Lady Mary Talbotová), Laura Carmichaelová (Lady Edith Pelhamová), Hugh Boneville (Lord Robert Crawley) a Elizabeth McGovernová (Lady Cora Crawleyová). Vrátit by se měla i většina sluhů rodiny Crawleyových, ztvárněných například herečkou Joane Froggattová (Anna Batesová).



Herečka Lily Jamesová, která ztvárnila postavu Lady Rose, pro People uvedla, že se ve filmu pravděpodobně neobjeví. „Byla bych moc ráda, kdybych se vrátila, ale film nemůže být jako vánoční speciál. Není tam pro Rose místo,“ vysvětlila Jamesová.

Seriál Panství Downton má šest sérii, vysílal se od roku 2010 do roku 2015. Seriál vyhrál mimo jiné tři Zlaté Glóby a 15 cen Emmy. Znázorňuje život aristokratické rodiny Crawleyových mezi lety 1912 a 1925. V České republice seriál vysílala Česká televize.