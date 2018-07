Filmaři z Blízkého východu míří do světa. Arabský filmový ‚džihád’ začne v Praze

PRAHA Arabské filmové centrum (Arab Cinema Center, ACC) je společnost, která pod sebe sdružuje neustále rostoucí množství filmových společností z celého Arabského poloostrova. Díky rozmachu arabského filmového průmyslu se centrum snaží expandovat se svými filmy až do Evropy. Za vstupní bod si vybralo Prahu, kde založí každoroční velký filmový festival. S informací přišel magazín Screen Daily.

Festival MAD 3ARABI (Arabský proud) bude obsahovat kromě filmů a seriálů i řadu doprovodných kulturních akcí, které mají za cíl přiblížit arabskou kulturu kulturním nadšencům. Zároveň má také sloužit jako jakýsi veletrh pro samotné arabské filmaře a jejich služby a produkty.

Podle Alaai Karkoutové, spoluzakladatelky festivalu a výkonné ředitelce egyptské distribuční společnosti Mad Solutions, se v Praze festival bude konat každoročně, ale cílem je ho rozšířit i do jiných českých a světových měst. První pražská zastávka Arabského proudu by se měla uskutečnit již od 31. řijna do 4. listopadu letošního roku.



„Arabský filmový průmysl je nyní na stálém vzestupu. Teď více než kdy jindy. Proto je důkladně sestavená přehlídka arabských filmů nezbytností v mezinárodním měřítku,“ sdělil k festivalu Kaveh Daneshmand, íránský filmař a jednatel festivalu. Daneshmand od roku 2010 také organizuje v Praze každoročně Festival íránských filmů.

„Češi jsou známí pro svou zálibu v tomto typu úzce zaměřené, ale i tak velmi mimořádné kinematografie. Proto je Praha ideálním odrazovým můstkem pro první ročník tohoto unikátního festivalu arabských filmů,“ dodává Daneshmand.